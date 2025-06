Me gustan los churros

El pleno del pasado lunes / Áxel Álvarez

«­Aquí estoy porque ustedes me llamaron y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué». Cantinflas en la película Si yo fuera diputado (1952).

En 1937 el matemático alemán Lothar Collatz enunció la conjetura que lleva su nombre, que pese a su aparentemente simple formulación ha demostrado ser increíblemente difícil de probar. Viene a decir que para cualquier número entero positivo, si se siguen una serie de pasos en los que dicho número se divide por 2 si es par, o se triplica y se le suma 1 si es impar, finalmente llegará a 1. A pesar de su engañosa sencillez, no se ha implementado ninguna prueba de esta suposición e incluso hay matemáticos que han calificado esta conjetura como un «agujero negro impenetrable».

Es altamente improbable que los miembros del equipo de gobierno PP-Vox del Ayuntamiento ilicitano y los de la oposición PSOE-Compromís tengan conocimiento de la conjetura de Collatz. Seguramente conocerán otras, como la que en 1904 enunció Poincaré (cualquier espacio tridimensional cerrado sin agujeros es esencialmente equivalente a un globo 4D), cuya demostración en 2003 le supuso al matemático ruso Perelman un premio de un millón de dólares, que rechazó. Quizás esa sí pero la de Collatz seguro que no.

Aún así, ambas bancadas se empeñan en tratar de resolver la conjetura en cada sesión plenaria que aborde alguna cuestión presupuestaria, como sucedió en la última, en la que de nuevo salió a la palestra el endeudamiento municipal y el plan económico y financiero que ha de poner en marcha el bipartito. Vaya por delante una explicación más simple que la hipótesis de Collatz: el bipartito local ha gastado de más, por lo que se le han descuadrado las cuentas (en 8,5 millones de euros) y debe apretarse el cinturón durante este año y el que viene (por cierto, igual que el Ayuntamiento de Alicante).

El concepto de que si gastas más de lo que tienes debes reducir dispendios para no aumentar la deuda y, en último término, saldarla, resulta razonablemente comprensible para cualquier ciudadano con conocimientos básicos de economía doméstica. Pero esa aparente sencillez no lo es tanto si nos adentramos en el proceloso terreno de las finanzas de la Administración pública. Para los socialistas Patricia Maciá y Héctor Díez, y la compromisaria Esther Díez el déficit y el plan de ajuste no son más que el resultado de una mala gestión, un gasto excesivo y descontrolado del alcalde, Pablo Ruz, aderezados con mentiras, falsedades e incluso una estafa al pueblo de Elche y sus pedanías, que tendrá entre sus nefastas consecuencias recortes de inversiones y de servicios, y un Ayuntamiento prácticamente intervenido.

No lo llames déficit, llámalo desajuste, aseveró el responsable del área financiera, el vicealcalde popular Francisco Soler, aludiendo probablemente al estadístico David J. Hand y a su principio de improbabilidad (lo que creemos que son eventos extraordinariamente raros resultan ser mucho más frecuentes de lo que pensamos). Todo marcha bien en las finanzas municipales (excepto alguna cosa), no hay que creer el alarmismo que propaga la oposición (excepto alguna cosa), porque se ha reducido la deuda municipal a límites más que razonables, digamos aceptables. Así que tranquilidad, que hay dinero en la caja, asegura el concejal, a la sazón asesor fiscal y auditor, que si de algo sabe es de números, sin conjeturas.

Soler lo explicó meridianamente claro en los días previos y en el propio pleno: déficit como tal no hay, y aunque en puridad pudiera ser que lo hubiera o hubiese según los postulados de algunos miembros díscolos de la Escuela de Chicago que no vienen al caso; lo que hay en realidad es un excedente de gasto, que a efectos de liquidación se contabiliza como un ligero desajuste contable a tenor de ciertos criterios de devengo no computable de pasivo stricto sensu, porque el presupuesto es un documento que está vivito y coleando, y en consecuencia, todo lo que sube baja y viceversa, y si no, para eso está el remanente de tesorería, que, unido a las 15 modificaciones del presupuesto que llevamos ya en cinco meses, suponen un coeficiente de endeudamiento muy bajito para lo que hay por ahí, con lo cual, respecto al techo de gasto, tres por cinco bicicleta y me llevo la dinamo. No es exactamente la demostración de la conjetura de Collatz pero se le acerca mucho.

Ergo, remata el superconcejal popular, no es gasto, es inversión, y como consecuencia de ello el Ayuntamiento está saneado y con dinero para que la maquinaria de grandes proyectos y floricultura no se pare. Sin embargo, la oposición sostiene con empecinamiento lo opuesto, con lo que una vez más demuestra que no está al día en materia financiera (aunque la socialista Patricia Maciá ha avanzado mucho gracias al máster acelerado que cursó para convalidar sus asignaturas de periodismo). Y ahí andan, dale que te pego con los anuncios apocalípticos de que el Ayuntamiento está al borde de la bancarrota por el derroche de Ruz y su equipo. Así no se aporta.

Es lo que trataba de exponer en el pleno el portavoz socialista, Héctor Díez, pero no lograba centrar su mensaje para rebatir al Gobierno local por las continuas interrupciones causadas por las chanzas de algunos asistentes, que eran escasos pero ruidosos. Estaba el edil cogiendo carrera en su exposición y allá que salía alguien con un ludibrio para cortarle su línea argumental. «Señora presidenta, por favor, me están interrumpiendo desde el público y usted no hace nada», recriminaba el jefe de la oposición a Irene Ruiz. «Silencio en la sala, por favor», reclamaba sin mucho éxito la jefa del pleno.

«Señora presidenta, ahora suenan los teléfonos móviles del público y usted sigue sin hacer nada», insistía, desesperado, Díez. «No sea usted tan quejica que no es para tanto», reconvenía la presidenta. «Ya, pero es que ni una sola vez interrumpen a concejales del PP», tratando de poner en evidencia la tendencia ideológica de la claque alborotadora (habitual, por cierto en los últimos plenos). «Si no preside usted en condiciones de equidad tendremos que buscar quien lo haga», advirtió el socialista, mirando a la displicente bancada gobernante. «A mi no me mire, que yo no he sido. Y yo no miento porque es pecado», alegó la portavoz Aurora Rodil.

«Presidenta, presidenta, ahora Claudio Guilabert me ha llamado chulo», protestaba Díez, esperando que al menos el edil del PP acabase castigado cara a la pared con los brazos en cruz. Pero no. «Yo no estoy aquí para llamar la atención a nadie, solo aplico el reglamento orgánico», replicó Ruiz, percatándose de que aquello subía de intensidad y no tenía a mano ninguna maza que pudiera utilizar para llamar al orden (o para lanzársela a algún alborotador en caso de extrema necesidad).

«A mí que me registren. Yo solo he dicho que me gustan los churros», argüía Guilabert. «Con la venia, señoría, toda esta crispación es por culpa de Pedro Sánchez, que nos ha quitado el trasvase y ha robado el futuro a Elche y sus pedanías», terciaba enérgicamente el alcalde. «Señor Ruz, usted representa el fascismo en estado puro», sentenciaba el socialista (el portavoz, no el presidente del Gobierno). La presidenta, en vista del cariz que estaba tomando la sesión, echó mano del reglamento orgánico municipal (ROM), no para utilizarlo como arma arrojadiza, sino para reconducir la algarabía. «En el artículo 5, apartado 2, se establece que los concejales tendrán derecho a intervenir en los debates, estando obligados a observar ejemplar cortesía». Haberlo dicho antes y no estaríamos así a estas alturas de la legislatura.

Hubo quien comentó, tras una observación empírica del desarrollo de la sesión, que probablemente las salidas de tono y timbre de algunos asistentes tenía su justificación en la incomodidad de las nuevas sillas doradas modelo Tiffany del salón de plenos. La verdad es que aunque tienen asiento acolchado, las varillas nudosas del respaldo pueden acabar clavándose entre los omoplatos (o en una parte más baja de la espalda según la estatura). Ello se traduce en el consiguiente entumecimiento, que puede desembocar en el lanzamiento de improperios a los concejales como una forma natural de liberar la tensión acumulada en los músculos dorsales, sobre todo el trapecio y los romboides. Además de hacer cumplir el reglamento orgánico hay que ver si se mejoran los respaldos de las sillas o mucho me temo que las tensiones musculares pueden ir a más y con ello la acritud del incómodo público. Así no hay forma de resolver la conjetura de Collatz. Advertida queda la presidenta.