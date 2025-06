La mejor noticia de todas

Los jugadores del Elche celebran el ascenso / LOF

Siempre pensé que el mes de junio trae solo buenas noticias y en efecto, este mes arranca con la mejor de todas: el regreso del Elche CF a Primera División. Es la séptima vez que el club franjiverde alcanza la élite del fútbol español y hasta el número es mágico. Tuve la gran oportunidad de vivir muy de cerca el ascenso del 2013 cuando me aventuraba en el misterioso y complicado mundo del Periodismo en ese Elche de los récords firmado por Fran Escribá. Comencé precisamente en este mismo periódico, en el Diario Información, lugar que me dio mi primera gran oportunidad para aprender este maravilloso oficio. Han pasado ya 12 temporadas, se dicen rápido, y aunque ahora la actualidad ilicitana la sigo desde Italia, cualquier ocasión es buena para hablar de mi unión con el Elche CF. Tanto es así, que ya hay italianos que me escriben cada fin de semana con sus pronósticos deseando la victoria.

Toda esta pasión, entusiasmo y amor por el fútbol nunca habría ocurrido si no hubiese sido por la cultura familiar, especialmente por mi abuelo, Diego Quiles, que sufrió como nadie por el equipo de sus amores en calidad de presidente. Escribo estas líneas mientras viajo hacia mi ciudad preferida en el mundo donde están mis raíces: Elche. Son enormes las ganas de presenciar la gran fiesta que se vivirá para celebrar este trabajado y merecidísimo ascenso que vuelve a poner el gran nombre de ciudad y equipo en boca de todos.