Un jardí inundable

Avinguda de Candalix i Creu de Terme. / G. Jaén

El jardí de referència és recent -es féu al llarg del 2023-, té un perímetre triangular, es troba situat vora l’avinguda de Candalix, l’antic Camí Vell d’Alacant, vora la Creu de Terme, i l’Ajuntament l’ha dedicat al professor de matemàtiques Diego García Castaño (1932-2023), desconegut per la gent però valorat pels seus correligionaris en haver publicat alguns llibres de text per a alumnes de batxillerat i alguns estudis sobre l’il·lustrat Jordi Joan, tot arribant a ser director de l’Institut de Carrús: es tracta d’un dels molts noms de personatges locals que tenim al nostre nomenclàtor de vies públiques, per obra i gràcia -desgràcia- d’uns alcaldes localistes que n’expurguen noms «sospitosos» com La Pasionaria i Le Corbusier. És un jardinet de reduïdes dimensions però que té la virtut simbòlica de tornar a fer zona verda una part d’allò que fou hort de Rastoll, un hort assolat durant l’Autarquia per a bastir fàbriques tot rodejant pel nord el Trust, un dels grans establiments industrials il·licitans emplaçats, tallant els horts de palmeres que hi havia, vora la carretera d’Alacant. Una vegada urbanitzat el solar del Trust i construïts els gegantins edificis d’habitatges d’ara, resultat de l’habitual operació especulativa immobiliària en els terrenys abandonats per les fàbriques, el lloc havia esdevingut un aparcament polsós i fora de lloc per al qual l’arquitecte municipal Julio Sagasta dibuixà acuradament -com per a molts altres espais residuals i degradats, sense una línia clara de definició entre el poc que queda dels horts de palmeres convertits ja en ciutat dispersa i la ciutat compacta- la proposta de fer-hi un lloc enjardinat i eliminar els pàrquings improvisats i sense ordenació que solen ocupar aquests espais residuals. L’obra, començada per l’alcalde González, fou inaugurada per l’alcalde Ruz el 12 d’abril del 2024.

Jardí de Diego García Castaño. / G. Jaén

Fins ara, el que conte no deixa de ser una historia trivial, de mecànica municipal pura i simple, de funcionament quotidià, poc problemàtica i gens interessant. Tota la vida he vist com espectador o actor (unes vegades privilegiat, d’altres dolgut, d’altres maltractat) la transformació d’Elx, he vist fer i desfer -amb molt, poc o gens d’encert- passeigs, jardins i parquets a la ciutat i a les pedanies; i com, per fortuna, en conserve un record nítid, podria allargar-me en contalles més o menys sucoses o anecdòtiques.

¿Quins mèrits trobe, doncs, en aquest jardinet que a males penes fa 3.000 m² de superfície -l’extensió d’una parcel·leta rústica on tants paisans s’han fet xalets vulgars i nocius malmetent camps i serres-? Doncs que s’ha plantejat com un jardí inundable (un concepte difós gràcies al geògraf Jorge Olcina, que em sembla d’utilitat i que ha fet fortuna), val a dir on l’arquitecte ha plantejat dos grans parterres (que són en realitat bancals) on hi ha plantades palmeres, oliveres, mangraners i altres arbres que evoquen les plantacions del camp il·licità, una solució poc novedosa que ja plantejàrem el 1979 per a l’avinguda de la Llibertat, però que aquí s’ha executat contundentment, a un metre aproximadament per baix dels vials i del passeig per a transeünts que travessa l’àrea de nord a sud i que, seguint un camí interior de l’hort, de traçat preexistent, uneix el camí de la Bassa dels Moros i el carrer d’Antonio Anton Asencio (un altre personatge estrictament local), que forma part dels blocs d’habitatges construïts al lloc del Trust.

Aquesta solució topogràfica fa que l’aigua que cau als carrers del nord vaja a parar als dos grans bancals que, a llevant i ponent del passeig central, conformen el jardí. En realitat, la jardineria que hem projectat els arquitectes des de fa més d’un segle s’ha basat majoritàriament en aquest desnivell entre espais per a transeünts i espais plantats. Així ho férem al passeig de l’Estació, al jardí del 9 d’octubre, a l’avinguda de la Llibertat o al jardí de José Maria López Orozco (encara un altre personatge estrictament local).

Tanmateix, des de fa unes dècades, arquitectes i enginyers han optat per alçar els parterres, en lloc d’afonar-los (així s’ha fet al Jardí de la Concòrdia i al Campus de la Universitat d’Alacant): error gruixut, ja que l’aigua de les tempestes (més i més intenses amb el canvi climàtic), en lloc d’anar a parar als bancals inunda els camins. Probablement, aquesta moda d’alçar els parterres, com turonets, és d’influència anglosaxona, ja que la percepció visual se n’enriqueix i el suau plugim de l’Europa Septentrional (encara que també allà cauen ara diluvis imponderables) permetia que la gespa absorbís l’aigua del cel.

Quan veig les immenses rodones cimentades que projecten els enginyers per tot arreu, estufades com mones de Pasqua en lloc d’estar enfonsades com embassaments, amb l’aigua de les tempestes escolant-se veloç sobre l’asfalt, anant a parar als barrancs, corrent desfermada pel territori i arrossegant tot el que agafa per davant (inoblidables imatges de la dana a València) pense com s’ha degradat l’ensenyament tècnic universitari i com la pràctica dels professionals de l’urbanisme s’ha allunyat majoritàriament de les necessitats de la gent, de la ciutat i del territori.

Jardí del palau de Mulay Ismail, Meknès (Marroc). / INFORMACIÓN

Com dic, encara que tenim molts jardins topogràficament adequats, aquest que comentem té la virtut de haver dut endavant uns desnivells contundents i modèlics, definitius. En veure’l vaig recordar dos exemples colpidors: un parc de Vitoria-Gasteiz (una ciutat civilitzadíssima) que ocupa una gran extensió de l’eixample i que es troba afonat, de manera que l’aigua de la pluja puga inundar-lo per complet, i el meravellós pati central del palau reial de Meknès (Marroc), construït pel sultà Mulay Isma’il (1645-1727), on els grans quatre parterres, amb una rotunda geometria quadrangular i una estupenda plantació de cítrics, s’afonen metre i mig sota la superfície de la creu formada pels amples passeigs pavimentats. La meravellosa jardineria andalusí (que, com ha estat tradicional al País Valencià, hauria d’informar la nostra, tot bandejant la de l’Europa Septentrional, llunyana i aliena), a Meknès permetia tres virtuts agràries i sensorials: el perfum dels cítrics arribava d’immediat a l’olfacte dels passejants, els arbres quedaven protegits del sol i les ventades, i l’aigua de la pluja els regava de forma natural.

Llàstima que els polítics de l’Ajuntament no sàpiguen traure profit de les troballes que fem els estudiosos de la ciutat i de l’arquitectura ni de les bondats que tenim a Elx. Llàstima que s’ignorés la preciosa aquarel·la original de l’arquitecte; que no s’haja seguit l’estricta geometria i l’elevada densitat vegetal dels antics horts de palmeres present en el dibuix; que l’ordenació de la plantació s’haja fet d’una manera aleatòria i trivial; que els arbres i les palmeres siguen escassíssims i es troben malament cuidats; que el braçal de Candalix, deixat al descobert, no s’utilitze per a regar a manta aquests bancals afonats (que, sense reg, només aprofiten per a que caguen els gossos); que els jardiners municipals siguen en general tan deixats, soques i amagaforces i que, segurament, tinguen més feina de la que poden fer. Llàstima que els vicis institucionals de la Casa Gran (polítics, administratius, laborals) dominen sobre els funcionaris honrats, sabuts i feiners que puga haver-hi i que es troben anul·lats i sense il·lusió pel treball públic. Durant tres lustres ho vaig sentir en carn pròpia i ara, als 73 anys, en ple viatge cap al ponent, en puc donar testimoni tenaç i fefaent.