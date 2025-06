Inés Hernand y María Patiño en 'La familia de la tele' / RTVE

Confieso que estoy siguiendo estas primeras entregas de La familia de la tele. Por lo que pueda pasar. A lo mejor el programa se cancela antes de lo que imaginamos. Ya ha ocurrido con su segunda mitad. Veo el formato completamente desde fuera. No lo digo con ánimo de colocarme por encima del artefacto, como aquel que no desea ser manchado por los productos que gustan al vulgo. No es eso. Sencillamente, me resulta lejano todo lo que veo en ese ecosistema humano. Es cuestión de distancia real, no de actitud.

Así las cosas, al enfrentarme a La familia de la tele con la distancia a la que aludo he podido fijarme en los elementos colaterales que la adornan. Me ocurre exactamente lo mismo que a esos bebés o niños pequeños que no entienden nada de lo que está pasando a su alrededor, pero se fijan en los detalles más nimios, en los colores, en los artefactos, en la pirotecnia. En ese sentido ‘La familia de tele’ no carece de estímulos.

He hecho la prueba de seguir el programa con el volumen silenciado del televisor y la experiencia es acongojante. Porque el programa se puede seguir casi en su integridad, y es capaz de captar la atención sin necesidad de escuchar el griterío que en él se produce.

Gustará más o menos, pero nadie podrá negar el inmenso despliegue de realización y diseño. La pantalla se divide en cuadros más pequeños. Los títulos entran por doquier. Las declaraciones más rotundas se imprimen una y otra vez, entrando de manera subliminal en nuestras mentes, a la manera en que lo hace el cebo que se encuentra en la esquina de la pantalla anunciando que por la noche se emitirá lo nuevo de Miguel Ángel Silvestre. La familia de la tele agota incluso vista sin volumen.