Viva Sevilla y olé! Y lo nuestro... Según me dé

La patrona de Elche en el arca en el santuario de La Soledad. / INFORMACIÓN

Elche se ha caracterizado siempre por ser una ciudad acogedora. Alberga en sus habitantes una singular mezcla de gentilicios españoles que asentados en nuestra ciudad desde la eclosión de las fábricas de zapatos, allá por los años sesenta, ha sabido integrar en sus costumbres y vertebrar con ellos la convivencia sin renunciar a su propia identidad. Los hijos de esta generación de emigrantes españoles que llegaron a nuestra ciudad desde otras comunidades autónomas u otros pueblos valencianos se convirtieron en hijos de Elche valorando lo propiamente ilicitano; sus costumbres, sus comidas, sus fiestas, etc... En definitiva, su identidad. La añoranza de su propia tierra no hizo menoscabo ni desvalorización de nuestra propia cultura local sino, bien al contrario, la respetó desde el principio integrándose en ella sin intentar desdibujarla. La Dama fue su dama y la Virgen de la Asunción se convirtió en su patrona. Encontraron en Elche una identidad peculiar y única que había conformado el carácter y la singularidad de lo propiamente ilicitano. Pero esta identidad tenía un cáncer. El complejo de inferioridad de algunos autóctonos. Sí, la inseguridad de aquellos que aún habiendo nacido en Elche y habiendo recibido la memoria de sus antepasados, inculturada en sus costumbres, consideraba de menor categoría lo propio que lo ajeno y comenzó a asimilar costumbres propias de otras comunidades, sobre todo de Andalucía, intentando transformar la identidad propia y desdibujando lo propiamente ilicitano. Pero este complejo parecía haberse congelado y haberse quedado aislado en algunas de las manifestaciones vinculadas a nuestra Semana Santa.

Hasta el momento presente, lo más auténticamente ilicitano había quedado a salvo, como en un paréntesis, en medio de la contaminación estético cultural en las manifestaciones de religiosidad popular. Habíamos considerado siempre la imagen sagrada de la Virgen de la Asunción, nuestra patrona, como algo realmente intocable, que albergaba junto a ella lo más auténtico de Elche. Habíamos considerado su costumbre como «sagrada». Un modo peculiar de ser vestida, vitoreada, coronada, celebrada, cantada y sobre todo procesionada. Un modo único en toda la geografía nacional para una imagen de sus características y su historia. Digo hasta el momento, porque al parecer, visto algunos de los acontecimientos recientes, en los que sorprendentemente ha intervenido la Sociedad de la Venida de la Virgen, la identidad propiamente característica de nuestra patrona, en su imagen peregrina, en cuanto a su estética procesional parece que está amenazada por este antiguo cáncer de imitación.

Percibimos en la actualidad, por parte algún sector, la idolatría de lo sevillano y andaluz con relación a todo lo concerniente con la religiosidad popular y una especie de presión contaminante para con nuestras tradiciones locales. Sería realmente nefasto que esta presión desdibujase el carácter propio de lo ilicitano con relación a la imagen de la Virgen de la Asunción y sus costumbres, incluido el modo de procesionar, transformando nuestra memoria identitaria y colectiva y asumiendo costumbres propias de otras culturas locales.

Esta especie de complejo de inferioridad, aun inintencionadamente, dinamita lo propiamente nuestro y transforma incluso la comprensión teológica de algunas de sus manifestaciones. Manifestaciones que se expresan entretejidas y vertebradas en una estructura cultural que ha conformado la identidad de su procesionar por las calles. La memoria identitaria con la que las generaciones de ilicitanos hemos identificado el procesionar de la Virgen de la Asunción tiene unas características peculiares que solo se dan en Elche. El arca de la Venida, el Trono dels Angelets, el carro de las aleluyas , la camilla para el Misteri y, sobre todo, las tradicionales andas que han caracterizado el procesionar de nuestra imagen sagrada durante más de cinco siglos. Pero parece que este modo de procesionar es pobre para algunos. Necesitan tronos, costaleros, cornetas y tambores, etc..., para dar realce, según su opinión, como lo hacen en otros lugares que son objetos de su admiración particular. Pero no trato aquí de la mera superficialidad en el adorno, como percepción meramente estética, sino de la conservación de una memoria identitaria con la que el pueblo, en masa, se siente identificado y cuya ruptura supondría una transformación de nuestra tradición y nuestras costumbres en menoscabo de nuestro vínculo afectivo con lo propiamente identificativo de la Maredéu en Elche. Desnaturalizar nuestra cultura nos desvincula.

La redacción de mi artículo quiere ser al mismo tiempo denuncia, reflexión y llamamiento en torno a dos acontecimientos que en menos de año y medio han encendido una alarma sospechosa con relación a la presión que algún sector está ejerciendo para transformar el modo de procesionar de nuestra patrona y llevarla a hombros con costaleros. Uno, la feria diocesana en IFA donde fuimos el único pueblo que presentó su imagen desnaturalizada, al contrario de Orihuela y Alicante, que las mostraron como son. Y el otro recientemente en Cantillana.

Seré claro, la Virgen de la Asunción no está hecha para llevarla a hombros, ni es nuestra costumbre ni nuestro deseo general. Llama, por tanto, la atención que, para la reciente peregrinación a Cantillana en Sevilla, la Sociedad de la Venida de la Virgen haya encargado la realización de un trono, en Sevilla, para llevar la imagen peregrina de nuestra patrona a hombros, con características propiamente andaluzas, contradiciendo nuestra costumbre cultural. Se han exportado a Cantillana numerosos elementos de nuestra tradición; aleluyas, tracas, arca, etc..., pero se ha negado el más auténtico, el modo propio y característico de su procesionar entre la gente. La Virgen de la Asunción está pensada para sus andas, para caminar entre la gente y no sobre la gente. El empeño de modernizar y embellecer con criterios particulares al final dinamita lo propiamente nuestro.

Me pregunto con sinceridad qué autoridad tiene la Sociedad de la Venida de la Virgen para decidir y llevar a cabo este cambio, aún de manera extraordinaria como algunos justifican. Al mismo tiempo, es llamativo la publicitación que se ha hecho de este trono en redes sociales intentando justificar su elaboración como una restauración, según lo que entendemos en Elche por andas, vinculada a elementos tradicionales cuando la realidad es bien distinta.

No es mi intención suscitar ninguna polémica, si no es necesario claro está, sino hacer un llamamiento a la conciencia común como pueblo en torno a nuestras costumbres para que sean respetadas por las instituciones encargadas de su conservación y no manipuladas a su antojo. Incluido el Ayuntamiento y la Iglesia.

Quisiera hacer un llamamiento sincero a tomar conciencia de nuestra singularidad sin complejos, a reforzarla y potenciarla como valor positivo. Un recordatorio de que la imagen peregrina de nuestra patrona a la única sociedad a la que pertenece es a la ilicitana y no a ninguna sociedad particular ni cofradía que la vincule como propiamente suya. Vamos, que la imagen no es suya sino del pueblo de Elche y de su Iglesia.

Esta imagen vicaria, fuera de Elche, en sus salidas extraordinarias representa a nuestra ciudad con sus costumbres propias y particulares. Llama la atención que algunos personajes públicos que enarbolan la defensa de nuestras tradiciones hayan promocionado con tanto énfasis esta desnaturalización.

El hecho encomiable de la organización de una peregrinación de estas características, el trabajo y la dedicación son dignos de reconocimiento, pero a cada cosa lo suyo. La explosión de alegría que se ha producido en estos días anteriores en el pueblo de Cantillana, a quien agradecemos su respeto y devoción por la imagen peregrina de nuestra patrona, hubiera sido la misma sin la necesidad de haber cambiado nuestra costumbre de procesionar en sus andas.

Con sinceridad, creo haber tomado la voz de tanta gente anónima que hace cultura en Elche conservando nuestras tradiciones y nuestras costumbres particulares. La que llena las calles al paso de nuestra patrona en sus diferentes salidas, en su Venida y en su Roà. Aunque no lleve medallas ni trajes de protocolo es la gente que hace Elche. A esta gente no nos hace ninguna gracia que se juegue con lo nuestro.

La Maredéu d’Elx lleva más de setecientos años siendo ilicitana. Está orgullosa de ello. Para ella y por siempre lleva en su pecho Elche un Altar, pero de estilo valenciano no sevillano.