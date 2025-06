Cristina Fenollar / INFORMACIÓN

Esta mañana calurosa de pre-verano ha fallecido, repentinamente, Cristina Fenollar, una auténtica Dama del Teatro, de la Televisión y del Cine. Había nacido en 1965 en San Gabriel, un barrio al que ella amaba y en el que se crió, junto a sus adorados padres, hermanas, cuñados y sobrinos, en el seno de una familia muy unida y muy sensible a las actividades festivas y culturales -la pintura, la cerámica, la literatura, la música y el teatro-. Todos ellos son muy queridos por mí, pues yo también soy de San Gabriel. De hecho, he visto crecer a Cristina desde niña, alegre, juguetona y despierta y con un tono de misterio insondable sobre lo que significa el devenir de la existencia humana. También la he visto crecer, con una enorme satisfacción, como actriz del teatro, de la televisión y del cine; son numerosas las obras a las que he asistido o visionado frente a la pantalla de televisión o del cine.

Le gustaba decir que estudió en el Instituto Jorge Juan de Alicante, dejó la carrera de Psicología -su segunda vocación- y terminó los Estudios de la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia. Fue una actriz reconocida por el propio mundo de la interpretación, ya que obtuvo importantes premios como el Narcís, en el 2020, del Sindicato de Actors i Actrius Professionals Valencians, por su “trabajo a favor del hecho teatral”; el Premio Tirant, 2001, como Mejor Actriz Secundaria de Televisión; y el Premio Turia, 2001, por la “Mejor Contribución del Año”.

Son, además, numerosas las obras de teatro, de televisión y de cine que interpretó. Entre las primeras, destaca Alarmas & excursiones, de La Pavana; Don Juan Tenorio, de la Cía. de Clásicos Españoles de la Asociación Valenciana de Amigos del Teatro, Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana; El brujo, del Teatre de l'Ull; El Camaleón, de Teatres de la Generalitat; En mis tiempos los matábamos....., Cuarta Pared (en esta obra fue Ayudante de Dirección); Escapa't amb mi, monstre, de La Pavana; Escápate conmigo, monstruo: Escalante Centre Teatral, La Pavana; Follow me, de L'Horta teatre; Gresca al Palmar, del Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana; La culpa, de Dramatúrgia 2000 Producció i Gestió Teatral; Lisístrata, de Cia. Carles Santos; Los mal casados de Valencia, de Teatres de la Generalitat, Compañía Nacional de Teatro Clásico. CNTC; Mujercísimas, de The Aldán Company; No abras a nadie: El Club de la Serpiente / El Club de la Serp; P.D.: El teu gat ha mort, del Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana; Pánico Contenido, de La Pavana; Titànic/Titanic, de la La Pavana; Tres forasters de Madrid, de Teatres de la Generalitat; Ulisses in Berlín, de CulturArts Generalitat. Unidad de Teatro y Danza; y Vis a vis: Teatres de la Generalitat, Dramatúrgia 2000 Producció i Gestió Teatral.

En Televisión, destacan sus interpretaciones para famosas series nacionales como Aída, 2008 (Telecinco); El Comisario, 2008 (Telecinco); Yo soy Bea, 2006 (Telecinco); Hospital Central, 2006 (Telecinco); El auténtico Rodrigo Leal, 2005 (Antena 3); y Compañeros, 2000 (Antena 3). Para el cine, sobresalen las películas Déjate Caer, de Jesús Ponce, 2006 o Dripping, 2000, de Vicente Monsonís.

También tuvieron su importancia, fundamentalmente en la última etapa de su vida, sus divertidos y sardónicos monólogos para bares, cafeterías y lugares culturales como El Taller Tumbao. En internet se hizo, además, famoso “Yo no tengo iPhone”, con más de 700.000 seguidores.

Cristina vivió su vida teatral y su vida en general con intensidad -¡cuánto sufrió, por ejemplo, tras la pérdida de su padre y de su madre!-. Pero supo compensar ese dramatismo que, muchas veces, reviste nuestra existencia con una poderosa vis cómica, tendida de un punto de ironía. Pensando hoy en ella, con una tristeza profunda, no sabría muy bien discernir si sus emociones reales y las de la interpretación no fueron la misma cosa, no estuvieron también bañadas por las idénticas enérgicas olas mediterráneas y los bellos amaneceres de lo que supone vivir y, en ocasiones, sobrevivir.

De hecho, en alguna entrevista, decía que el mundo del teatro era inestable e intuyo que también se refería, sin citarlo, a lo que ocurre en nuestro devenir vital.

Descansa en paz, querida amiga y “mucha mierda” (como decís los teatreros ante un nuevo estreno) en el teatro del universo en el que ahora te has instalado.