Hemos vuelto

La rúa con el equipo el lunes por la tarde por unas calles y balcones de Elche abarrotados de ilicitanos e ilicitanas. / ÁXEL ÁLVAREZ

Hoy en día, si algo mueve al mundo, no crean ustedes que es la política, ni la filosofía, ni la economía, ni el concurso de Eurovisión, ni los aranceles de Trump, ni la depilación láser, ni las ofertas del Leroy Merlin, ni los avances en la medicina nuclear, qué va. Lo que realmente mueve el mundo, ha sido y es el fútbol, que no solo es un deporte, pues todo lo relativo y referido a él trasciende del terreno de juego, convirtiéndolo en un fenómeno global que une y vincula a personas de diferentes orígenes, culturas y edades, generando un sentido de pertenencia y conexión a una comunidad, impulsando la economía y generando un impacto cultural y social con clubes que se convierten en símbolos de ciudades y países. Vamos, que consigue por sí mismo lo que no consigue la ONU.

El triunfo del Elche CF en Riazor el pasado domingo y el ascenso matemático del club a la Primera División del fútbol español ha desatado la euforia total en la ciudad y, nada más finalizar el encuentro, miles de ilicitanos salieron a la calle, principalmente a la plaza de La Glorieta, para celebrar el éxito de su equipo, que es el éxito de todos: de los seguidores acérrimos; de los que «ni fu ni fa»; de los que, si hay que ir, se va; de los que prefieren ver el programa La familia de la tele antes que ir al estadio; de los que votan al PP, los que votan al PSOE, de los que no votan; de los que les gusta la playa y a los que le gusta la montaña. Es una conquista emocional de todos los ilicitanos e ilicitanas, que comparten un sentimiento que nace de las tripas y les vincula con su ciudad.

Porque ser seguidor del Elche CF representa una identificación profunda con el equipo, la ciudad de Elche y sus valores, que implica más que simplemente ver partidos; es una pasión, una tradición y una forma de pertenencia a una comunidad de la que formamos parte todos y de la que todos nos sentimos orgullosos de su dilatada historia.

El Elche CF es un club histórico, repleto de momentos míticos como los que han configurado a la ciudad que representa, nació allá por el año 1923 debido a la petición popular de crear un equipo que representara al pueblo de Elche, y fruto de este sentimiento, los dirigentes de los principales clubes existentes en aquel momento decidieron reunirse en la pirotecnia de Vicente Albarrach y crearon el Elche Football Club, siendo su primer presidente don Mariano Rodríguez. Tras disputar encuentros en campos como El Cementerio, El Clot y en el de Don Jeremías, se decidió mudar de casa, por lo que el 26 de agosto de 1926 se inauguraba el campo de Altabix, que iba a ser durante más de 50 años la casa del club. Un empate a dos entre el Elche y el Levante fue el primer partido que se pudo presenciar en el mítico campo. La indumentaria del Elche era completamente blanca y fue el checo Anton Fivber, primer entrenador extranjero que tuvo el equipo, el que incorporó a la camiseta blanca una franja horizontal verde; elemento diferenciador, unificador y simbólico del sentimiento y pasión ilicitana.

El 19 de abril de 1959, con una contundente victoria por 0-3 ante el Tenerife, el Elche llegaba a la élite del fútbol español, debutando en Primera División en el campo de Buenavista ante el Real Oviedo con empate a un gol, siendo Pahuet el primer goleador del Elche en la máxima categoría. En verano de 1960 se disputó la primera edición del trofeo Festa d’Elx, con un triangular entre el Levante, el Hércules y el propio Elche.

En la temporada 1963-64 logró el Elche la mejor clasificación de su historia, quinto puesto, y en la temporada 1964-65 Luciano Sánchez «Vavá» logró el trofeo Pichichi. En la temporada 1968-69, jugamos la final de la Copa del Generalísimo ante el Athletic de Bilbao.

Luego, nuestra historia ha sido un carrusel de subidas y bajadas. Así pues, en la campaña 1970-71 descendimos a Segunda, situación esta que provocó una movilización sin precedentes en toda la ciudad para conseguir el retorno deseado. De tal forma que, en la campaña 1971-72, todo Elche estaba con el equipo, la ciudad se engalanó de blanco y verde, no se podía fallar, nadie concebía perder el ascenso, y, de hecho, un grupo de aficionados confeccionó «un cohete espacial» que simbolizaba la voluntad y decisión de la afición de subir con una velocidad supersónica a la Primera División. Pero no pudo ser, empatamos a cero en el último partido de la liga con el Real Oviedo y nos quedamos en Segunda División. El cohete se quedó sin poder ser lanzado, quedando una parte de él expuesta en el Bar Canterelles, hasta el año siguiente en el que, esta vez sí, y en la última jornada frente al Rayo Vallecano, vencimos en Altabix y retornamos a la Primera División.

Con el nombre de Nuevo Estadio del Elche CF, el 8 de septiembre de 1976 la Selección Nacional de México y el Elche CF dieron la bienvenida a uno de los estadios más grandes y modernos de España.

En la campaña 1977-78, descendimos de nuevo a Segunda recuperando la categoría en la temporada 1983-84, si bien la volvimos a perder al año siguiente, recuperándola de nuevo en la temporada 1987-88, y volviéndola a perder al año siguiente. Tuvieron que transcurrir 24 años para volver a regresar a la Primera División tras el histórico ascenso de la temporada 2012-13. Finalizada la temporada 2014-15, el Elche CF y su afición sufrieron un descenso administrativo de categoría, volviendo a recuperarla en la temporada 2019-20, perdiéndola de nuevo en la temporada 2021-22 y, por último, el domingo 1 de junio de 2025, el Elche CF es de nuevo equipo de Primera División.

Este es un triunfo que es en sí mismo un homenaje y reconocimiento sentido y agradecido a todos los que a lo largo de la historia han formado parte de este club. A sus presidentes: Mariano Rodríguez, José Botella, Pascual Antón, Joaquín Lucerga, José Esquitino, Martínez Valero, Sánchez Riquelme, Andrés Navarro, Anselmo Navarro, Diego Quiles, Francisco Borja, José Sepulcre, Diego García, Joaquín Buitrago, entre otros, y a Bragarnik. A sus entrenadores: Pacheta, Sarabia, Di Stefano, Kubala, Felipe Mesones, Lezcano, Lico, Marcel Domingo, Nestor Rossi, Roque Olsen, Bonet, Llompart, Evaristo Carrió, Gustavo Silva, Heriberto Herrera, Fran Escribá, César Rodriquez, Luis Costa, Juande Ramos o José Bordalás, entre otros. A sus jugadores: Nino, Trobbiani, Rubén Cano, Gómez Voglino, Pahuet, Sitjá, César, Periquín, Esteban, Miguel Recio, Casuco, Indio, Llompart, Bonet, Lico, Josan, Quesada, Iborra, Canós, Vavá, Romero, Pazos, Gilberto, Fabián, Boria, Fidel Chaves, Félix, Generelo, Merallo, Finarolli, Cayetano Re, Cardona, Vicente Iborra, Lezcano o Miguel Quirant, entre otros muchos. A los periodistas que no solo han narrado y retransmitido los triunfos y las derrotas, sino que han sido instrumentos imprescindibles para propagar el sentimiento de ser y sentirse seguidor del Elche, como han sido Julián Palomar, José Antonio Galvañ, Santiago Gambín, Paco Gómez, Pepe Morago, Ángel Castaño Valero «Ancava», Jaime Gómez Orts, Jerónimo Tormo, Gaspar Díez Jiménez, Valentín Medina, Paco Gassó, José María Pallarés Ripalda, Pedro López García, José Agulló Quiles, José Antonio Quiles, José María Priego o Monserrate Hernández, entre otros.

Y, cómo no, a los aficionados y aficionadas del Elche que, a pesar de los resultados, de las derrotas y de los fracasos, su vida, sus emociones y sus sentimientos son de cariño y compromiso con este club. Aficionados como lo fueron Manolo Sánchez «El Tallo», el Mauri «El Tiri», Pascual y Paco Mateu; y como lo son Antonio Antón y sus hermanos «Los Pelucas Verdes», Tomás Domenes, Antonio Pardo, Abel Antón, Rebeca Bretones, Fina Ayas, Antonio Pamies «Los Mastegaors», Antonio Pamies e incluso «Sexy 69», entre otros miles. Y de lugares donde se vivía en primera persona el sentimiento franjiverde como lo era el Bar Canterelles, El Mónaco, el Bar La Franja Verde o el Bar Matola, entre otros. Y las empresas que siempre se implicaron con este sueño, como ha sido Radio Elche, el Grupo Antón, Kelme, TM, Pollos Guerrero, Información, TeleElx, el Ayuntamiento de Elche y cientos de empresas más. Gracias a todos ellos por este sueño, que nos hace felices y que es de todos y para todos.

Y por último, he podido leer en las redes que algunos vecinos de nuestra ciudad hermana de Alicante dicen que, aunque hayamos ascendido, seguimos siendo una aldea. Bueno, puede ser, pero somos como la aldea de Asterix, de irreductibles ilicitanos e ilicitanas, que resiste al despropósito futbolístico que asola la capital de la provincia. Y somos la única que tiene un equipo en Primera División, sin tener pócima mágica, pero teniendo siempre a nuestros vecinos de la capital en nuestros pensamientos y recuerdos. ¡Mucho Elche!