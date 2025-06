El Ayuntamiento llega al ecuador de su mandato

Pablo Ruz, en el pleno de marzo del Ayuntamiento de Elche. / Áxel Álvarez

El pasado 28 de mayo se cumplieron dos años desde las municipales de 2023. Entramos ahora, por tanto, en la última mitad del mandato de la Corporación que entonces salió elegida, ya que las próximas elecciones serán en mayo de 2027.

Recordemos que el resultado electoral propició un cambio en el equipo de gobierno. A pesar de que el PSOE ganó las elecciones, tanto en votos como en concejales, perdió la Alcaldía al unirse PP y Vox.

Los once votos del PP más los tres de Vox permitieron la elección de Pablo Ruz como alcalde, a pesar de que Carlos González había sido el ganador. Algo absolutamente democrático, aunque, cuando pasaba al revés y era el PP el que no conseguía alguna alcaldía a pesar de ser la fuerza mayoritaria, la derecha siempre criticaba la situación alegando «pactos en los despachos» y «desprecio a la voluntad popular». Habría que recordar que, a nivel nacional, el PP llegó a proponer un cambio en la ley electoral de manera que, en las elecciones municipales, el alcalde siempre fuera el candidato de la fuerza más votada, con independencia del resultado de los otros grupos. Era un sistema perverso y no salió adelante. Y, menos mal, diría Pablo Ruz y todos los alcaldes que lo han sido gracias a la fórmula tradicional. Si la propuesta del PP se hubiera aprobado, Ruz sería ahora el jefe de la oposición en Elx. Es curioso, pero es la verdad y conviene recordarla. Nunca, desde la izquierda, se cuestionó el sistema de elección de los alcaldes.

El resultado electoral en Elx, como pasó en otros Ayuntamientos, se vio condicionado por la polarización nacional. Es verdad que la gestión del bipartito de izquierdas anterior en Elx fue positiva en general, aunque insuficiente. En todo caso fueron errores propios en temas importantes los que, tal vez, provocaran decepciones destacadas en su propio electorado.

Habría que recordar ahora, cuando estamos en el ecuador del actual Ayuntamiento, la gestión del equipo de gobierno PP-Vox, aunque, realmente, es la gestión de Pablo Ruz. La omnipresencia del alcalde, que anula a casi todos sus concejales, y la práctica desaparición de Vox en el día a día, ya que Ruz les ha dejado sin espacio, como acaba de confirmar, con su dimisión, uno de ellos, en una coalición que él personifica de maravilla, provoca que, para lo bueno y lo malo, todo lo represente el actual alcalde.

Fue mucho lo que Ruz prometió en su campaña. Conocía bastante el funcionamiento del Ayuntamiento, ya que llevaba varios años en él, y había participado en la gestión en la época de Mercedes Alonso, aunque parezca querer olvidar aquella etapa. Aprovechó bien las insuficiencias, miedos y decepciones del anterior equipo de gobierno para prometer lo que no está escrito. La dinámica nacional hizo el resto.

Se cogió de la mano a Carlos Mazón, el del Ventorro, que se presentaba como joven candidato a la Generalitat, frente a un histórico Ximo Puig, que nos había llenado de promesas, pero pocas realidades, y con el viento de cola de la polarización nacional obtuvo unos resultados, tanto en municipales como autonómicas, que fueron sorprendentes incluso para ellos mismos, ya que su gestión, desde la oposición, dejaba mucho que desear.

Ahora, cuando se cumple el ecuador del mandato de ambos, se observa que Elx, de nuevo, ha sido engañado. Y, lo peor, es que es un engaño consentido. Hay tres temas destacados que Mazón se comprometió a desarrollar: la rehabilitación de las Clarisas y su transformación en el Museo Valenciano de Arte Contemporáneo. No se ha hecho nada y lo único previsto es redactar un proyecto para ver qué se puede hacer allí, sin plazos, presupuesto ni compromiso alguno. Otra promesa era dotar a Elx de un tranvía, en forma de TRAM, que se pondría en marcha en esta legislatura, algo que se ha quedado en promesa de unos buses, en forma de tranvía, para algún año de éstos, sin presupuesto, ni proyecto alguno, una tomadura de pelo para parar un tren. Y la tercera, era acabar la Ronda Sur, algo que no sólo no terminarán, sino que ni siquiera empezarán en esta legislatura. Y, de rebote, nos paran las obras en la carretera de Santa Pola y ahí están paradas. Mazón se ríe de Elx con la complicidad de Ruz.

La gestión de Ruz, como alcalde, se está caracterizando por el derroche y, en gran parte, en lo más superfluo. Gasta con «pólvora de rey». En poco tiempo ha metido al Ayuntamiento en situación de déficit como hacía años que no se veía, y todo apunta a que dejará hipotecado a Elx a corto plazo.

Es verdad que se han puesto más flores y toldos que nunca. Pero si exceptuamos la puesta en marcha del autobús a pedanías, que ya veremos lo que dura conforme está, no se observan actuaciones emblemáticas que definan un mandato. No hay un planteamiento novedoso de modelo de ciudad. Se actúa a base de ocurrencias muy personales. La cantidad de promesas hechas empieza a ser preocupante. El abandono de políticas de igualdad, LGTBI, mujer, solidaridad, etc., es sorprendente. El Palacio de Congresos sigue en el limbo; el Conservatorio lo ha complicado al cambiarlo de ubicación, igual que hizo con Jayton al cambiar el proyecto previsto. Si exceptuamos las obras y compromisos que heredó del anterior Ayuntamiento, poco nuevo se está haciendo, como estos días ha recordado la oposición y los medios informativos.

Va quedando poco tiempo. Ruz debe ser más exigente consigo mismo y con Madrid, pero también con Valencia y la Diputación, que ahí está casi inédito y eso no es bueno para Elx.