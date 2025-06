Compromís y el Frente Popular de Judea

Representantes de Compromís, Sumar y otras formaciones, en un montaje fotográfico como si fueran el Frente Popular de Judea / Sora

Compromís tiene razón. Pedro Sánchez debería comparecer en la comisión de investigación de la dana del Congreso si esta quiere dar ejemplo (a las demás y a la sociedad) de completa, seria y exhaustiva. Los relatos continúan dejando su río de fango, pero los hechos van asentando las responsabilidades. Y a estas alturas la mayoría de ellas (políticas) recaen sobre el presidente de la Generalitat. No obstante, sería incomprensible no abordar también las obras que deberían estar y no estaban, donde hay responsabilidades compartidas por las tres administraciones, o los sistemas de medición que deberían haber sido mejorados y modernizados y no lo estaban. Es fácil hablar a riada pasada, claro, pero de eso trata una comisión de investigación y Sánchez no gana si intenta no estar. Al contrario, alimenta el discurso de su enclaustramiento y alejamiento de la calle.

Compromís tiene razón en el fondo. Pero no la forma. ¿Es suficiente la ausencia del jefe del Gobierno del programa de la comisión para romper con Sumar? Seguro que hay gotas anteriores con las que el vaso podría estar colmado. Pero visto sin pasión de militante, es un movimiento que destila estrategia y tacticismo: cálculo electoral en un momento en que pocos dan un duro por el espacio de Yolanda Díaz, que tanto prometía.

Al margen de si Sánchez sí o Sánchez no, ¿alguien sabría decir cinco asuntos de fondo en los que Sumar y Compromís mantengan posiciones dispares? La respuesta marca el plano en el que se mueve la decisión que tanta polvareda ha levantado los últimos días.

Así, lo que sobresale estos días es el rostro habitual de la izquierda, el de la división y los enfrentamientos aireados a los cuatro vientos a la mínima oportunidad. Todos conocen la famosa escena de los Monty Python con el Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular.

El rizo irónico es que la fractura amplificada entre Compromís y Sumar ha acabado desnudando la herida latente en la coalición valencianista, la yuxtaposición de sensibilidades dispares que son Més e Iniciativa.

Quedan dos años, como mucho, para elecciones autonómicas y, más importante de si Mónica Oltra está o no en algún cartel, si Baldoví y Robles aguantan o no, sería si la formación consigue alzarse como polo que aglutine a todo el espectro a la izquierda del PSPV. Si se forja sobre pilares sólidos, ese es un proyecto de ilusión, que es lo más necesario en tiempos de descrédito de la política. Las batallas de consumo interno son abono para el desencanto. Lo sabemos desde antes de La vida de Brian.