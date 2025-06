Paco de Benito en el plató del nuevo concurso de La2, "Jeopardy" / RTVE

Dicen de Jeopardy que es uno de los formatos de concurso más importantes del mundo televisivo. Digan lo que digan, en nuestro país no funciona. La mecánica se hace tediosa. Para responder a las preguntas, los concursantes deben formular otra pregunta. Pero no siempre cuadra el interrogante. Si el presentador te dice “la capital por la que discurre el Ebro” la fórmula más adecuada no es precisamente “¿qué es Zaragoza?”. Porque Zaragoza es muchas cosas más que una ciudad bañada por el río más caudaloso de nuestro país. Y he elegido este ejemplo básico porque, dentro de lo que cabe, sí cumple con las normas establecidas por el programa. Sin embargo, en numerosos enunciados el planteamiento de la respuesta dada a una pregunta que no se corresponde con el “qué es” resulta manifiesta.

Como a perro galgo todo son pulgas Jeopardy (pronúnciese ‘jépardi’ cuando nos lo presentan en español) ha sido programado a las doce de la mañana de los días laborables. Claro, como era de esperar, no es que marque un 1% de cuota de pantalla, que lo marca. Es que a esas horas de bajo consumo equivale contar con unos escasos cincuenta mil espectadores, que a todas luces parecen pocos para tratarse del estreno del concurso “más exitoso del mundo”.

Si los espectadores tuviesen más tiempo no creo que les importara conectar con esta oferta. A fin de cuentas, las cuatro horas consecutivas de concursos con que La 2 nos obsequia cada mañana resulta mucho más atractiva que la que venía regalando hasta ahora. Pero se han cometido dos errores con Jeopardy. El primero se halla en la propia mecánica que no ayuda a familiarizarse con él. El segundo, que se lo carga por completo, es un horario imposible. Le auguramos un futuro corto.