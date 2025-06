Un alumno de Ciencias Ambientales de la UMH, realizando unas prácticas en el entorno de la Font Roja / Juani Ruz

El lenguaje en la ciencia, como en todas partes es muy importante, y muchas veces se retuerce de tal manera que pierde su sentido. Quiero referirme a la combinación, redundante o no, de medio y ambiente, al medio ambiente. Aparentemente es como decir lo mismo dos veces, y no es así. Medio se refiere a la parte física, a lo que nos rodea como especie, y ambiente hace mención a las circunstancias. No es la mitad del ambiente.

Demos el salto a las Ciencias Ambientales. ¿Qué son las Ciencias Ambientales? Precisamente eso, estudiar desde la base científica sólida el medio y sus circunstancias. Solo que la especie objetivo en estos estudios somos nosotros, el ser humano, la otra mitad del ambiente que tantas veces parece olvidarse. Con fundamentos geológicos, biológicos, químicos, físicos, matemáticos, y también sociales, podemos abordar nuestra relación con el entorno, hombre y entorno, dos mitades inseparables.

Las Ciencias Ambientales es un campo interdisciplinario para estudiar el medio ambiente y encontrar soluciones a los problemas ambientales, especialmente los causados por el impacto humano. Es entonces cuando cobra sentido hablar de contaminación ambiental, gestión de biodiversidad, gestión ambiental, estudios de impacto ambiental, estudios de ordenación del medio y de los recursos, resiliencia, informes ambientales, integración paisajística, huella de carbono, cambio climático y un largo etc.

Ciencias Ambientales es una carrera y una disciplina académica surgida en los años sesenta del siglo pasado, inspirada en el aumento de la conciencia y la preocupación por los problemas ambientales. Pero con el hombre como centro de todo, origen de problemas, el ser humano padeciendo estos problemas y al mismo tiempo como agente que puede aportar las soluciones. No hay Ciencias Ambientales como disciplina académica sin considerar la interacción hombre-entorno.

Sin lugar a dudas, obras como el libro Primavera Silenciosa (1962) de Rachel Carson, los desastres ambientales asociados a la contaminación por pesticidas o por petróleo en los años sesenta y setenta, la concienciación del grave impacto ocasionado en el hombre y los ecosistemas han marcado esta disciplina.

Son hitos importantes que nos deben llevar a comprender su necesidad como disciplina, la creación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. en 1970 y la celebración del primer Día de la Tierra también en 1970. Francia fue pionera en la integración de consideraciones ambientales en su legislación, con leyes importantes desde la década de 1970 y una circular que dio origen a la educación ambiental en 1977; posteriormente, en 2004 se conceptualizó como educación para el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Esto se debe al gran impulso dado por el informe Brundtland (también conocido como Nuestro Futuro Común) en 1987. El informe fue elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, presidida por la Dra. Gro Harlem Brundtland, primera ministra de Noruega.

El desarrollo sostenible se convierte en la base sobre la que pivotan los estudios ambientales, con sus tres patas que son el medio ambiente, la sociedad y la economía. Se trata de armonizar las actividades humanas, necesarias como especie, y muy complejas, con los recursos disponibles y el resto de especies. No es tarea fácil.

Además, a todo lo anterior, la rápida evolución de las Ciencias Ambientales se debe a la incorporación de nuevos conceptos en esta disciplina como son: la integración con las ciencias sociales, las humanidades, la ingeniería y el arte; el uso de las ciencias de datos y la inteligencia artificial; la mitigación del cambio climático más allá de la huella de carbono; la economía circular y la gestión de residuos como nueva fuente de recursos; la justicia ambiental y la equidad; la modulación y transformación de los ambientes urbanos en medios orgánicos; los nuevos enfoques en la conservación y restauración de ecosistemas basados en garantizar sus funciones ambientales; la salud humana integradora bajo el enfoque One Health, es decir, salud humana, animal y del medio.

Las Ciencias Ambientales se encaminan a pasos agigantados, muchas veces más rápidos que los propios docentes somos capaces de asimilar, para ofrecer soluciones interconectadas, que no sean solamente válidas desde el punto de vista científico, sino que también sean económicamente viables y socialmente justas.

Así que volvemos a donde estábamos, al hombre como eje de las Ciencias Ambientales, a su relación como especie con su entorno del que nos aprovisionamos, a proponer cómo relacionarnos y a mejorar esta relación, para resolver los problemas que se ocasionan, y en buena medida cumplir con nuestro papel responsable como especie tutora de este planeta complejo, variado, lleno de biodiversidad.