Antoñita la fantástica y otras cuchufletas

Madrid. 07.05.2025. Alberto Núñez Feijóo. Pedro Sánchez, comparecencia en el Congreso de los Diputados / José Luis Roca / EPC

Desconozco qué interés puede tener el Partido Popular en fomentar el odio en la política española y por ósmosis en la sociedad española. Harto de que las encuestas sobre intención de voto le sitúen en una segunda posición perenne que le impida ser presidente del Gobierno incluso pactando con la ultraderecha, Feijóo se ha metido de lleno en el fango mediático y político vendiendo su alma al diablo de los seudo medios de comunicación ultras y golpistas.

Feijóo, que llegó a Madrid diciendo que no venía a la política para insultar, se ha echado de bruces en los brazos de la conspiranoia, los bulos y el insulto. Cualquier pequeña anécdota, cualquier bulo burdo, es utilizado por el presidente del PP para tratar de socavar la legitimidad del Gobierno de coalición. Querer llegar al poder poniendo en peligro el sistema democrático, el parlamento español y su legitimidad, puede tener muy malas consecuencias porque no se sabe dónde termina ni cómo. En Europa, el avance de la ultraderecha siempre se ha realizado en tiempos de extrema crispación política. Ocurrió en España, en Italia y en Alemania. En estos tres países, epicentro del fascismo en el siglo XX, la derecha clásica tuvo gran responsabilidad del ascenso del fascismo al poder. Ataques a la democracia, al sistema parlamentario o al sistema electoral fueron el pan de cada día en las frágiles democracias de principio del siglo XX. La derecha liberal incendiaria no quiso ver las posibles consecuencias y sus resultados fueron desastrosos: avance de la ultraderecha y cientos de miles de ciudadanos asumiendo y defendiendo el ideario nazi y fascista.

Hace ya muchos meses que el Partido Popular dejó de hacer política. El último paso en la difamación del sistema político ha sido la de sembrar dudas sobre la limpieza del voto por correo en las últimas elecciones generales. El Partido Popular conoce muy bien la veracidad de este sistema por cuanto ha gobernado en varias ocasiones en España. Incluso el mismo Feijóo dirigió Correos antes de ser presidente de la Xunta de Galicia. Este bulo sobre el voto por correo no es nuevo en cualquier caso. Desde hace algunos años se han publicado varios estudios sobre un supuesto fraude del resultado electoral en las elecciones de 1936 que dio la victoria al Frente Popular y la huida voluntaria de Alfonso XIII. Bulo histórico que se ha inventado para justificar el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura de 40 años. Con parecida intención, desde el primer día que Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno tras las últimas elecciones generales, la derecha española no ha asumido el resultado de las urnas. En España, para el PP, sólo triunfa la democracia cuando gobierna el PP.

Leire Díez inició investigaciones periodísticas por su cuenta en relación con el caso de los hidrocarburos por el que varios empresarios están imputados por haber tratado de engañar a la Hacienda Pública. Víctor de Aldama, autoinculpado ante el juez que le investiga por varios delitos, consiguió la libertad condicional tras haber prometido que entregaría pruebas sobre otro caso distinto al suyo, el caso Koldo. De manera increíble, el juez se tragó semejante mentira y le dejó en libertad. De aquellas pruebas nunca más se supo y ahí está Aldama, paseándose por Madrid y de vacaciones en Ibiza.

No lo tiene fácil el PP. Feijóo tiene muchos meses por delante antes de que se celebren las próximas elecciones generales y en política las cosas pueden cambiar de una semana para otra y, si no, que se lo pregunten a Pablo Casado. Son muchos meses, por tanto, sin hablar de política de verdad. Por ejemplo, de economía, con un IPC en España del 1,9 %, el mayor crecimiento económico de la zona Euro, la tasa de afiliados a la Seguridad Social cercana a los 22 millones, récord de turistas y un salario mínimo que en los próximos meses será de 1.200 euros.