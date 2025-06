Español y universal

Interpretación del poema "Romance Sonámbulo" de Federico García Lorca. / Teatri Principal de Alicante

Romance sonámbulo ★★★ Compañía: Antonio Najarro

El título menciona uno de los poemas del Romancero gitano (1928), de García Lorca, que tiene a Andalucía y a la raza gitana como protagonistas. La lucha contra la opresión, el amor no consumado, el deseo o la pasión. ¡La pena! Romance sonámbulo es uno de los más destacados del poemario. Lo real y lo irreal del sueño se entremezclan. El carácter poético y dramático con los estilos de la danza española que pone en acción la Compañía Antonio Najarro, según la idea, la coreografía y la dirección del propio y versátil creador. El atractivo diseño de luces de Nicolás Fischtel, las videoescenas de Emilio Valenzuela, la música de José Luis Montón con los instrumentistas en directo, o el llamativo vestuario de Yaiza Pinillos y un amplio conjunto de bailarines. Daniel Ramos asume la presencia de Lorca e intervienen María Fernández, Lidia Gómez, Celia Ñacle… Un contrabandista malherido busca refugio en casa de su amada gitana y la descubre muerta. Ahora bien, proponer la representación metafórica y mítica de parte del universo lorquiano requiere algo más que lo visto en algunos aspectos. Estas cuestiones vitales no trascienden de la mejor manera, y la dramaturgia de Alberto Conejero no adquiere el peso más idóneo. Aun así, el espectáculo es incuestionable en los demás aspectos. ¿Conocen el verso «verde que te quiero verde»? María Mezcle lo canta y lo declama. Es un personaje más. Simboliza la vida, la muerte, la naturaleza y el destino. Se utilizan otros versos de juventud o los de «Diván del Tamarit». La danza estilizada, la riqueza de movimientos y la sensualidad son marca de la casa Najarro. Y los pasos de corte clásico. Los toques populares no se asumen al pie de la letra, pero luego se abrazan con mayor facilidad. Las huellas hispanoárabes, judías y cristianas representan las culturas que conformaron Granada, cuna del poeta. Este balé español y universal se ha visto en un Teatro Principal de Alicante lleno de caluroso público con diversas edades y nacionalidades.