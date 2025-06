Sobre el Patrimoni

El passat 22 de maig aparegué en aquest mitjà un article molt ben documentat, i encara millor escrit, de María Pomares. En eixe treball periodístic es fa un repàs del nostre amenaçat patrimoni arquitectònic arran l’enderrocament de la Casa Peral.

En aquest municipi nostre hem deixat llançar a perdre molts edificis històrics, hem arrencat palmerars, veiem com, dia a dia, van esmicolant-se les pedres de Santa María i passem per la Plaça de la Constitució sota la mirada abrupta del sempitern andami.

Sembla com si les coses urgents no ens deixaren ocupar-nos de les importants. Estarem d’acord en que és important mantenir la categoria de Patrimonis de la Humanitat i que, per tant, convé invertir el que calga per tal de conservar dignament quelcom del que vam heretar dels nostres avantpassats.

No obstant, vet aquí que hi tenim altre patrimoni. Un patrimoni que moltes vegades (massa voltes) amaguem. Com si tinguerem vergonya de tenir-lo. L’amaguem inclús a la nostra descèndencia, no deixem que l’hereten. La llengua que ens portaren els primers Perpinyà, Soler, Boix, Segarra, Ripoll, Agulló... I tants altres, la llengua del Misteri, el «més bell catalanesc del món», és un llegat que encara sobreviu. Malgrat la poca o nul·la cura que hi posem, malgrat els atacs (com ara els del Govern Vox-Mazón), el nostre valencià segueix estant present. Continua sent una perfecta eina de comunicació, de creació, una ferramenta que obre les portes al comerç, els estudis, a altres mons.

Aquest patrimoni no necessita de grans inversions per a seguir en peu. Ell sol es va transformant, adaptant, agafant volum d’aquí i d’allà, com fa la resta de llengües arreu del món. L’única cosa que li cal al nostre patrimoni lingüístic és que continuem fent-lo servir, como sempre s’ha fet, sense complexos, sense por, respectant-nos. Aquesta serà la manera com les persones nouvingudes accediran al seu coneixement i estima. A més de l’escola i els escassos mitjans de comunicació, cal que les persones que hi arriben, o van arribar fa un temps, al nostre terme, escolten aquesta altra llengua oficial del territori d’acollida.

El valencià no pot, no ha de ser, una llengua de segona que les autoritats utilitzen el 9 d’Octubre i si van a defora. El valencià necessita deixar de ser invisible i inaudible a la nostra UMH. En tot el vocabulari dels palmerers, els horts i les sèquies, partidors i braçals, en tota la toponímia tradicional, en els versos del Misteri, el valència està present i solament la voluntat decidida del noste poble pot garantir que seguisca sent una llengua vigorosa, la llengua de la nostra cultura que oferim al món, la nostra manera de ser al món.

Definitivament, si volem mantenir aquest preciat patrimoni, parlem valencià!! Tal com deien aquelles pintades de quan erem joves.