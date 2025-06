Quan l’estètica tapa l’ètica: la hipocresia social

Imatge cedida per Antoni Miró / Antoni Miró

La societat moderna construeix una aparença elegant, acurada i harmoniosa, una imatge bella, que amaga realitats incòmodes, buides o injustes. Partisc d’aquesta expressió irònica en el títol perquè allò que es presenta com a bonic, reeixit o exemplar (una família perfecta, una feina d’èxit, una vida ordenada) és en moltes ocasions una falsa realitat, o siga, una façana que cobreix contradiccions profundes, insatisfaccions personals i valors artificials. No cal dir que el desenvolupament de les xarxes socials no ha fet sinó incrementar aquest posat irreal que potencia una manera d’exposar-nos ben llunyana a la quotidianitat que vivim. Potser l’any 1966, quan Simone de Beauvoir publicava Les belles imatges, ja n’era conscient, avançant-se, com en tantes altres coses, al que hauríem de viure moltes dècades després. El món creix i evoluciona, però ens entestem a cobrir el que no ens agrada. Amaguem la realitat difícil i crua i la decorem d’artifici com un intent de defensar que tot és cada vegada millor. I què fem amb tants pobles subjugats i oprimits? El cas de Gaza continua latent. Què fem amb tantes consciències reprimides en benefici dels qui ostenten el poder? En unes ocasions ho justifiquem per una victòria electoral, en altres perquè el qui té el poder és més fort i no podem rebel·lar-nos. I ens acostem a qui governa per intentar que el benestar que aquest busca ens arribe encara que siga una mica. Aquesta és la llavor del creixement de la hipocresia de la nostra societat.

En el cas de la novel·la de l’autora francesa, la seua protagonista, Laurence, és una dona de classe mitjana-alta, professionalment reeixida, que viu envoltada d’una estètica de benestar i èxit, però que comença a qüestionar la superficialitat de la seua vida. Viu una «vida bella», una façana, que oculta els conflictes morals, emocionals i existencials profunds. Beauvoir construeix una història intensa on els personatges viuen alienats, atrapats en rols que no qüestionen. Hi ha una denúncia clara de la doble moral: els homes gaudeixen d’una llibertat que es nega a les dones, tot i que aquestes semblen formalment emancipades. Així, Laurence se sent buida: ho té tot però no aconsegueix la felicitat. Tot això en una societat que valora més l’aparença que la veritat, la imatge que la consciència. Estem davant d’una pulsió actual ben establerta: l’important no és ser feliç, just o autèntic, sinó semblar-ho. L’estètica tapa l’ètica, de manera que les «belles imatges» són màscares socials.

La bellesa és manipulada. Com en el món de la publicitat, es crea una ficció atractiva que ven una vida ideal, tot i que és profundament falsa. Quantes entrevistes a governants podem llegir que ens conten una realitat que no existeix? Tot sembla un mèrit de la seua acció de govern quan hauria de ser una exigència al treball que li hem encarregat. Es maquilla la quotidianitat amb unes dades que, depén del punt de vista, poden oferir-nos un èxit o un fracàs, tot depenent de com mirem el resultat. Hi ha polítics que són autèntics demagogs, que saben vendre el producte com ningú, quan menteixen descaradament per intentar oferir que som la millor societat gràcies al seu treball. Ofereixen una imatge de perfecció quan el seu edifici fa aigües per tots els costats; per sort, les enquestes comencen a oferir-nos dades que confirmen que no som tan manipulables com semblava. No cal que us recorde noms, perquè estic segur que mentre llegiu aquestes paraules us vindran diversos protagonistes d’una pràctica cada vegada més extensa des de la política local, autonòmica o estatal.

D’aquesta manera, continuem presoners d’una falsa realitat. Per exemple, des d’una perspectiva feminista, les dones «modernes» continuen empresonades sota una capa de progressia aparent. Els darrers moviments conservadors intenten simular una normalitat que no és real. És preocupant, per tant, no denunciar-ho, assumir amb resignació una situació que no és igualitària. Hem de fomentar el sentit crític, no refiar-nos de qui assegura que busca el bé del col·lectiu quan, en definitiva, només es preocupa pel seu interés particular. Ja ens advertia Plató en el llibre VI de La República quan afirmava que «els polítics no cerquen la veritat, sinó la persuasió; no la justícia, sinó l’aparença de justícia». Per una classe política digna que entenga la diversitat i la necessitat de veritat. Del contrari, continuarem disfressant la realitat perquè el dia a dia siga més agradable.