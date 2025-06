40 años de «Metrópolis»

El programa "Metrópolis" de RTVE. / RTVE

Hay veces que cuarenta años no es media vida sino una vida entera. La que acaba de cumplir el programa de vanguardias Metrópolis. Su directora María Pallier es consciente de la importancia del aniversario y ha realizado una serie de relevantes actividades en La Casa Encendida de Madrid. Como siempre, vivir en Madrid es un plus.

El 21 de abril de 1985, Metrópolis se emitía por primera vez en La 2. Cuatro décadas después, el espacio cultural más longevo de la televisión en España sigue fiel a su vocación: reflejar las expresiones artísticas más destacadas de nuestro tiempo. Cuando comenzó, Metrópolis se emitía a una hora decente. En la actualidad no sale en antena antes de las dos de la madrugada. Creo que ese cambio de horario es muy significativo a la hora de definir qué cambios se han experimentado en la sociedad de nuestro país. En 1985 el Metrópolis que dirigía Alejandro López Lavilla no podía emitirse después de la medianoche sencillamente porque no existía programación que rebasase esa hora.

Ahora La 2 programa cine y documentales hasta llegar a las dos de la madrugada y dar verde al programa de las vanguardias y a Los conciertos de Radio 3. Y allá va un detalle curioso: cuando pudo, su director se pasó a las televisiones privadas.

De todos modos, la directora del programa, María Pallier, es consciente del privilegio que supone estar al frente de un espacio de estas características, completamente libre. Si existe algún ejemplo de programa que apuesta por «una inmensa minoría» este es Metrópolis. Yo les aconsejaría que a finales de septiembre no se perdiesen la primera entrega de la temporada, que no es otra que la que aglutina los Leones de Oro del festival de publicidad que se celebra en Cannes. Es pura delicatesen.