La elección del futuro profesional

Exámenes de Selectividad en un aula de la Universidad Miguel Hernández de Elche / Áxel Álvarez

Hace muchos años, hablar o escribir acerca de la elección del destino profesional de un joven al que le llegaba la decisión sobre el objetivo que tenía en su vida profesional conllevaba que el título de este artículo hubiera sido “La elección de carrera”. Pero, sin embargo, hoy en día no todo se reconduce a elegir una carrera universitaria, sino que en los objetivos formativos hay muchas otras salidas profesionales que pueden conformar lo que le gusta, o satisface, a un joven que se encuentra ante la tesitura de decidir cuál va a ser su objetivo y dónde debe poner “todos los huevos” para que salga bien su apuesta o decisión a la hora de dedicarse a una profesión que presidirá su futuro laboral.

Cierto y verdad es que la vida da muchas vueltas y que se puede ir cambiando de actividad conforme se van presentando nuevas oportunidades en la vida a los profesionales. Porque a lo largo de ella podrán existir mejoras en su puesto de trabajo si se ha realizado una buena formación previa en diversas materias, tales como idiomas, conocimientos informáticos y otras muchas que determinan la “distinción” del joven profesional que debe estar en condiciones de ofrecer a quien le quiera contratar determinadas virtudes que le hagan acreedor de un puesto de trabajo en un área concreta. Y ello, porque quien quiere introducirse en el mercado laboral debe saber que cuando más cargada esté su “mochila” de conocimientos y formación, más posibilidades tendrá de acceder a un mercado de trabajo que es muy competitivo y en donde siempre existe alguien con un bagaje previo que se ha ido confeccionando de forma lenta, pero segura, para ir haciendo un currículo que le haga merecedor de la selección que vaya a hacer quien desee contratar a alguien para un puesto de trabajo concreto.

En esta situación, elegir un futuro profesional de entre las opciones que se le presentan a una persona es importante para optar por lo que al joven aspirante a entrar en el mercado laboral le puede gustar más y considera que está más preparado, o que tiene aptitudes para ello. Pero lo importante es conseguir un buen bagaje formativo que le permita ofrecer una buena formación.

Una de las opciones para ello siempre es una carrera universitaria que puede ir completándose luego con la realización de Máster, cursos complementarios de formación, conocimiento de idiomas y otros cualesquiera que permitan “endulzar” la “maleta” del aspirante a entrar en el mercado laboral. Pero hay también otras salidas profesionales además de una carrera.

Hay que hacer notar que la competencia es fuerte y que hay muchos jóvenes muy bien preparados y que han puesto “toda la carne en el asador” para que su personal oferta sea buena, o, por lo menos, la que ellos están en condiciones de ofrecer lo mejor de sí. Pero, por ello, en este tema no se pueden escatimar esfuerzos y hay que apostar al máximo, buscando ir creando el mejor currículo posible para que cuando llegue el momento de aspirar a un puesto de trabajo el aspirante esté en condiciones de ofrecerse mejor que otros. Porque, al final, todo en la vida es una competición, y no es cierto eso de que "todos somos iguales". Lo somos en derechos individuales, pero en modo alguno esa igualdad existe cuando se trata de que cada uno se busca la vida laboral con la apuesta por la formación y el esfuerzo. Aquí serás “igual” con aquellas personas que se hayan esforzado como tú. Porque depende de lo que cada uno quiera esforzarse en la vida para poder conseguir las metas que pretende. Y aquí la igualdad no existe, porque unos serán mejores que otros en la medida en la que hayan realizado un esfuerzo mayor en conseguir ser muy buenos en idiomas, en preparación en determinadas áreas, en potencias sus habilidades, en haberse apuntado a cursos de formación con los que ir rellenando su currículo de experiencias y conocimientos, etc. Por eso, en esto no existe la igualdad, sino que cada uno busca ser mejor, pero no para compararse con los demás como si se tratara de una carrera, sino de intentar ser mejor para estar en condiciones de aspirar a un determinado puesto de trabajo.

Es importante, también, fijarse metas profesionales a modo de objetivos que cumplir, ya que con ello se facilitará la elección de la carrera universitaria o módulos formativos que es preciso realizar para conseguir esa aspiración profesional. Y luego dejarse aconsejar por su entorno familiar, que son quienes tienen ya experiencia en estas situaciones y pueden aconsejar mejor al joven a la hora de decidir el camino a seguir. Y en estas épocas de juventud es cuando los jóvenes están poniendo sus primeras piedras para construir lo que será su futuro profesional. Luego las cosas podrán ir cambiando, pero es en la juventud cuando se definen estos objetivos para el día de mañana.