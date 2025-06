Estrategia digital para defender Europa

Sara Fernández

Lo que los forofos de MAGA (Make América Great Again) llamaban una “gran estrategia negociadora” de su presidente, en el mundo de las finanzas le empiezan a llamar la teoría del T.A.C.O. -Trump Always Chicken Out-, el acróstico de “Trump siempre se raja” o “Trump siempre huye como una gallina”. El presidente Donald Trump se disgustó porque un periodista le preguntara sobre qué opina de que en el mundo financiero empiecen a hablar de la teoría del TACO, la impresión es que se enfadó y le reprochó por atreverse a hacer esa pregunta. La táctica de subir los aranceles a las nubes para suspenderlos temporalmente o bajarlos, como si fuera un gran acuerdo, de momento no se ha concretado en ningún tipo de acuerdo, no ha ido más allá del TACO. También se podía citar su “táctica” con Putin en Ucrania, o con el gobierno de Netanyahu en Gaza, incluso con la negociación para la limitación nuclear en Irán.

Lo único que ha sacado para adelante de momento es la One Big Beautiful Bill, una ley grande y hermosa, OBBB Act, como la han llamado los congresistas que la han aprobado, perjudica a los más débiles en los propios Estados Unidos.

Samuel Samson asesor principal de la Oficina para la Democracia los Derechos Humanos y el Trabajo del departamento de Estado ha hecho un llamamiento a la “alianza civilizacional” con la ultraderecha europea para transformar la Unión en un agregado de “naciones cristianas como Hungría”. El mensaje forma parte del proyecto de “cambio de régimen” en Europa dirigido expresamente a los partidos de la extrema derecha europea - RN, en Francia; AfD, de Alemania; o el PiS ,en Polonia, cuyo recién elegido, ahora, presidente había sido recibido por Donald Trump-. Forma parte de la guerra cultural para construir una asociación transatlántica basada en la “rica tradición occidental fundada en el derecho natural, la ética de la virtud y la soberanía nacional”, aunque el articulista se olvida de la contribución de la Ilustración y la Revolución Francesa a los derechos humanos, tanto en Europa, como en la fundación de los propios Estados Unidos. La información viene recogida en la revista parisina “Le grand continent”, de la semana pasada. Samson censura a la Unión Europea por su intento de limitar el poder de las multinacionales digitales con la Ley de Servicio Digitales de la Unión. El argumentario es el mismo que sostiene la extrema derecha, y que presentó el vicepresidente Vance en la reunión de Munich. Para Samson “en toda Europa, los gobiernos han instrumentalizado las instituciones políticas contra sus propios ciudadanos y contra nuestro patrimonio común”. “Lejos de reforzar los principios democráticos, Europa se ha convertido en un foco de censura digital, migraciones masivas, restricciones a la libertad religiosa y muchas otras violaciones de la autonomía democrática.” “El Departamento de Estado siempre actuará en interés nacional de Estados Unidos” y “el retroceso democrático en Europa (…) afecta cada vez más a la seguridad y los vínculos económicos de Estados Unidos, así como a los derechos a la libertad de expresión de los ciudadanos y las empresas estadounidenses”. Esta exigencia a Europa de vasallaje se plasma hoy en la ambigüedad del concepto de “deslealtad” que figura en el artículo 899 de la BBB Act, la ley a la que me refería en el primer párrafo.

La reunión de la OTAN el próximo 25 no se refiere sólo, ni principalmente, al incremento hasta el 5 % del PIB, para el rearme; sino que planteará o exigirá para mantener la susodicha “lealtad” la compra de armas en Estados Unidos -nada del Made in Europa- comprar el gas natural y petróleo al aliado transatlántico, y dejar inoperativa la Ley de Servicios Digitales que tanto preocupa a las multinacionales digitales norteamericanas. Estas son unas herramientas fundamentales no sólo para Estados Unidos o Rusia, también para la extrema derecha. Lo fueron en el referéndum del Brexit, lo han sido en Rumanía, en Francia, y en Polonia.

“Lo vemos constantemente, desde la inteligencia artificial en el campo de batalla en Ucrania hasta los ciberataques patrocinados por otros Estados contra los Estados miembros de la UE. Nuestra nueva estrategia aboga por reforzar la capacidad de Europa para protegerse de las amenazas digitales, e impulsa asimismo la innovación tecnológica, también como parte de la construcción de un sector europeo de la defensa más fuerte” dijo Kaja Kallas, la representante de la Unión Europea en política exterior cuando presentó la Estrategia Digital internacional. Es, creo, la respuesta también leal de la Unión Europea, junto con la ley de Servicios Digitales, a las exigencias de Trump.