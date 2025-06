La caída del Imperio Americano / Belmar Artworks

─Pa, se te está poniendo la cara de cuando vislumbras el futuro.

─Un poco sí, JC. Estoy intentando ver la evolución de la Humanidad en los próximos años, pero te confieso que tengo dificultades.

─Pues yo he hecho un ejercicio inverso. He vuelto hacia atrás, he repasado la caída del Imperio romano y eso me ha permitido intuir el futuro.

─Aclárame eso, porque no lo atrapo.

─Verás Pa. El Imperio romano fue dominante en la Tierra durante muchos siglos. Y dejó tras de sí un legado de derecho y cultura. Pero conviene analizar cuáles fueron las causas de su derrumbe, que curiosamente muchos siglos después vuelve a producirse, aunque sean circunstancias diferentes.

─Cada vez entiendo menos.

─Te explico. La primera causa del derrumbe romano fue la presión externa de los bárbaros sobre los territorios del Imperio.

─Caramba, actualmente existe una presión migratoria brutal sobre lo que los humanos denominan primer mundo, singularmente sobre Estados Unidos, el que se podría considerar el Imperio actual.

─Así es. Precisamente los Estados Unidos fueron creados con inspiración romana: los padres fundadores pretendieron imitar lo bueno de aquellos, singularmente evitar la concentración del poder, separando los tres poderes del Estado.

─Pues eso está en serio peligro actualmente, con el Sr Trump, que aglutina el poder como un emperador romano.

─Precisamente esa fue otra de las causas que colaboraron al derrumbe de Roma, junto con la corrupción y el debilitamiento de las instituciones, por falta de estructura política sólida y de un gobierno responsable.

─Ciertamente… hay algunas similitudes…

─Mr Trump está concentrando el poder, desacreditando a los tribunales, socavando el papel de los representantes de los ciudadanos y del llamado cuarto poder, la prensa. Y además se percibe otro factor preocupante: la evidente influencia de los intereses particulares en su toma de decisiones.

─Voy haciéndome una idea…

─Hubo alguna causa más: la sobreextensión territorial del Imperio romano lo hizo insostenible.

─Pues Estados Unidos se ha ido expandiendo, tanto en influencia política como diplomática, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Eso ha supuesto una enorme cantidad de recursos y un claro desgaste, que es el precio a pagar por ser el gendarme mundial.

─Pero el boss actual ha decidido que eso se ha acabado. Ha vuelto su mirada al interior y desprecia todo lo que hay fuera de sus fronteras. Ha congelado la cooperación internacional, reducida la ayuda humanitaria y disminuido su participación en entidades cooperativas, como la OTAN, la OMS, la ONU y otras.

─Eso no es vocación de imperio, desde luego.

─No lo es. Pero aun hay más. El cuarto factor que influyó en la caída del Imperio romano fue la debilidad económica, que trajo inflación, elevación de impuestos y aumento de la desigualdad, lo que llevó a una devaluación de la moneda y una pérdida de confianza de ciudadanos y ajenos. ¿Te suena de algo este escenario, Pa?

─Es como si estuvieras retratando el presente, JC.

─Pues espera: por último, el fulminante de la caída del Imperio fue el surgimiento de potencias rivales, como los persas, los partos o los visigodos.

─Sustitúyelos ahora por China, India o potencias orientales y tendrás el cóctel completo.

─La Historia tiende a repetirse, que dirían los clásicos.

─Sí. Y más si los actores actuales son iletrados que no la conocen y a quienes nada importa.