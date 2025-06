Dejar caer el asilo de Xixona o luchar: ¿todos quieren?

Con paso vacilante, apoyado en un bastón, un hombre mayor se sienta en una silla y se dispone a jugar una partida de parchís con otras tres personas, cada una de ellas con diversos achaques propios de la edad, todos ellos con más de 80. «Estamos entretenidos, pasamos la tarde, muy bien». Estas palabras las dice uno de los usuarios del asilo de Xixona, que es propiedad de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados desde hace nada menos que 108 años.

Miren que han pasado cosas en todo este tiempo: la llamada gripe española en 1918, la Guerra Civil, la hambruna posterior u otra pandemia letal, la del covid, por citar las más importantes.

Pero nada de esto había doblegado a las monjas, que continuaron ejerciendo su labor asistencial en la residencia, por la que han pasado cientos de personas, tanto del pueblo como de otras localidades cercanas.

¿Qué diferencia esta instalación de otras? El precio que pagan los usuarios es mucho menor que el de una residencia privada, pero con ser este un dato no menor, la atención de las religiosas y el entorno tienen su peso.

Pero esta supuesta armonía estalló hace dos semanas cuando la Congregación fue a ver a la alcaldesa para lanzarle la bomba: se marchan del pueblo, cierran el asilo y los ancianos serán trasladados a otros centros que tienen en diferentes puntos de la provincia. No hay vuelta atrás.

Desde entonces, el pueblo anda como noqueado, no termina de entender cómo se ha llegado a esta situación, muchos bajan los brazos y asumen la derrota y, como ocurre en toda crisis, se busca un culpable.

Y no se dan cuenta de que lo que hay que hacer es lo contrario, buscar soluciones, lanzar propuestas, luchar por lo que es un símbolo del pueblo.

El problema es que aquí hay quien quiere arreglarlo y hay quien opta por dejarlo caer, por poner piedras en el camino, a ser posible del tamaño de un iceberg. Vayamos por partes:

1. Conselleria de Servicios Sociales. Es quien tiene la competencia en la materia. Tres secretarias autonómicas en dos años son muchas para un departamento al que se le presume una sensibilidad con estos temas. Con todo, ha encontrado la solución fácilmente, le ha caído del cielo una ley, recién salida del horno del Consell del PP:«La provisión y la gestión de los servicios sociales de atención secundaria podrán ser delegadas en las entidades locales que, por sus medios, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios».

Y se queda tan pancha. Ya está. A cargarle el muerto al ayuntamiento, que no era tan difícil. Cierra expediente y a por el siguiente. ¿Qué cabeza pensante ha sido esa que ha creído que un municipio de 7.000 habitantes puede hacerse con la gestión de una residencia?

Y luego está ese detalle de que Xixona es un municipio en el que gobiernan dos partidos progresistas, PSOE y Més Xixona, cuestiones políticas que no deberían estar por encima de lo que de verdad importa: los usuarios y que el asilo siga en el pueblo.

2. Corporación municipal. La alcaldesa socialista se ha puesto al frente de la segunda mayor crisis que sufre en este mandato tras el grave incendio de julio en la planta de basuras. Pero ha dejado claro que sola no puede ir, que es necesario que los cinco partidos de la corporación municipal estén unidos en esta lucha. Pero hete aquí que los hay que no están por la labor y empiezan a bajar del barco.

El PP firmó la declaración institucional que pedía a las monjas que se quedasen, pero todavía hay quien le está buscando en la concentración de apoyo que se celebró el martes y a la que sí asistieron concejales del resto de partidos. Harían bien en reflexionar los populares y recordar que lograron tres concejales en las últimas elecciones por el voto de castigo al PSOE de Pedro Sánchez y no por su trabajo en la oposición en la anterior legislatura.

Tampoco lleva a nada la guerra dialéctica entre unos y otros por el relato de en qué año supo la alcaldesa que las monjas tenían en mente marcharse, por qué se lo calló o por qué se hacen ahora los sorprendidos algunos de la oposición cuando también lo sabían hace tiempo.

3. Monjas. Dos motivos esgrimen para tomar esta decisión: la falta de religiosas suficientes para «llevar adelante la misión» y que el asilo no cumple la normativa y, por ende, su reforma implica un descomunal desembolso que no pueden asumir.

Pero ¿qué pasa con la residencia? ¿es suya? ¿la van a vender? ¿esto es un negocio? ¿tienen la hoja de ruta marcada y el objetivo es coge el dinero y corre? Preguntas sin respuesta porque el silencio se ha instalado en la Congregación, nadie habla en la residencia, hasta el punto que tampoco lo hacen ni los usuarios ni los trabajadores.

«Ya que el Señor nos ha confiado el cuidado de los ancianos, hagámoslo con esmero», dijo Santa Teresa Jornet, cofundadora de la Congregación hace más de siglo y medio. Con esmero sí, pero todo apunta a que en Xixona no.

4. Vecinos. Unas 200 personas acudieron al asilo el martes, la mayoría mayores de 65 años. Muy afectados y emocionados, escucharon a la alcaldesa, se abrazaron con la madre superiora y se marcharon pensando que no todo estaba perdido. Pero lo que allí sucedió fue que las monjas no se atrevieron a decirles la verdad, se callaron y les dejaron creer lo que no tiene visos de suceder.

¿Y dónde estaban, entretanto, las hijas e hijos de esas personas mayores? ¿y las nietas y nietos? ¿esto no va con ellos? Todos esos indignados con el incendio del vertedero, toda esa movilización -con manifestación incluida en julio pasado-, no la vi por allí en esta ocasión. Como tampoco vi a los que en redes sociales se dedican a intoxicar y enredar, ya sea por desconocimiento o por maldad. Quizá cuando quieran darse cuenta de que el cierre del asilo es un «problema de estado» que afecta a todo el pueblo ya sea demasiado tarde.

Acaba la partida de parchís y el señor, ayudado por el bastón, se levanta y se marcha dentro. «Lo hemos pasado bien, sí». No sabe hasta cuándo podrá seguir haciéndolo en Xixona. ¿Le importa a alguien o las guerras intestinas nos hacen olvidar que el asilo no puede cerrar? Dejarlo caer o luchar: ¿seguro que todos quieren?