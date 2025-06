La cultura y lo castizo / Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

Tan cultura es lo cañí como lo súper elitista y hermético. En esencia la define la RAE como “el conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico, así como el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial de una época, grupo social, etc”.

Vale, tan cultura son los Álvarez Quintero y Los Chichos como Picasso o Mozart, pero me reconocerán que no es la misma, ni parecida, su influencia en la civilización.

La ola de ultraderecha que nos aflige tiene una fijación con la cultura, concretamente contra los izquierdistas que se supone que la perpetran. En esencia los intolerantes pretenden laminar todo aquello que no controlan y sacar del relato lo que no entienden. El problema es que llevan puestas orejeras como los caballos de los picadores y fuera de su campo de visión reducido hay muchísimo que se les escapa.

No ayuda tampoco que el discurso ultra sea por naturaleza populista y simplista, cuando alguien culto tiene siempre muchas más preguntas que respuestas. Se supone que dar soluciones fáciles a asuntos complejos evita a la plebe pensar por sí misma y cuanto más alienado esté el pueblo mejor lo controlarán. No se forma una opinión como dios manda en una terracita con una cervecilla o viendo un programa de cotilleos en la tele, normalmente exige esfuerzo, concentración y quemarse las pestañas. Lo otro es, si acaso, un conjunto de argumentos “cuñadistas”, muy eficaces para tertulias de nivel menos diez o cenas de Navidad.

Pero funciona. Decir a la gente que no es necesario sacrificarse para formar una opinión, emitir mensajes simples y solicitar contestaciones binarias, sí o no, da tranquilidad y, por lo visto, votos. Las zonas grises, entre el blanco y el negro, no son nada cómodas de gestionar.

El mensaje de Ayuso en Madrid, que pretende ser exportado a toda España, empezando por la Comunidad Valenciana, me fascina, no puedo evitarlo. El mantra lo empezó en la pandemia y lo repite siempre que puede: los comunistas bolivarianos que nos gobiernan pretenden quitarnos lo que nos satisface y yo soy la adalid de la libertad, el muro que impide el paso de los monstruos que prohíben. Este pasado finde dijo: “El Gobierno siempre persigue a la hostelería. Somos callejeros, somos de Madrid. Nos gustan las terrazas, la alegría, la cervecilla, el vino... ¿Qué pasa? Nos gusta". Hombre también acusó al Gobierno de querer sustituir la cerveza por las drogas duras, pero eso entra en el campo de la alucinación, que también les funciona. ¿No dijo Vance que los emigrantes andan a la caza de mascotas para comérselas? Y tampoco pasó nada.

No sé lo que pensarán los médicos de banalizar, desde el poder, el consumo de alcohol, cuando es la droga que más muertes causa en España, pero a ellos les da igual: libertad, mueran las regulaciones y “viva el vino”. Puestos a eso, y hablando de cultura, andan presumiendo de que la retransmisión de corridas de toros ha disparado las audiencias de Telemadrid. Genial, aunque yo les sugeriría, para aumentar audiencias, retransmitir luchas a muerte de gladiadores o ejecuciones públicas. Subiría su cuota de pantalla una barbaridad.

Al final estos movimientos tan simplistas te ponen en contra de cosas que te pueden agradar, pero que ellos han monopolizado para arrojártelas a la cara. Una copa de vino o una corrida de toros son cultura, pero hay que reconocer que tienen aristas, el alcoholismo y el maltrato animal, y convendría que no perdieran de vista las facetas menos favorecedoras para ser los héroes de un supuesto pueblo subyugado.

Cuando se emborrona con brocha gorda la cultura, te obligan a posicionarte. A favor o contra los toros, o la copla, o la música barroca o el arte abstracto. A favor o contra las terrazas, Nacho Cano o Galdós. A favor de Velázquez en contra de Goya; Dalí contra Picasso, Serrat contra Julio Iglesias, el gintonic contra el zumo de tomate. ¿No te puede gustar casi todo?

El populismo impregna la vida y consigue que cada cual se atrinchere en parte de su mundo, renunciando a otros mundos que no dejan de ser suyos también. El gran enemigo de los ultras, y de parte de la derecha, son los actores (titiriteros les llaman y ellos recogen el guante). Esta semana montaron la mundial en la entrega de los premios valencianos al grito de “Mazón dimisión”. ¿Son todos más pro-soviéticos que Lenin? ¿No tienen derecho a estar hasta las candilejas de la dudosa gestión de la cultura valenciana que hace Vox como pago de su apoyo a Mazón?

Malos tiempos para la lírica e incluso para la tibieza. La historia reciente demuestra que, si no se pone pie en pared, las supuestas libertades se transforman en las más feroces e intolerantes represiones. El populismo apela a la libertad, para destruirla en cuanto puede.

La cultura es lo primero que se quema en la hoguera de la intolerancia. Maestros, escritores y artistas suelen ser los primeros en ser silenciados o represaliados. La cultura es el enemigo de los fascismos y los comunismos, por eso siempre es vista con recelo y perseguida en cuanto se tiene ocasión.

Dominar o prohibir lo que no se entiende es el mejor síntoma de ser más brutos que un arado y no tener ni pajolera idea. Pero la ignorancia les importa un comino y, ellos y ellas, lo consideran un honor.