A ritmo de TikTok

1. Un amigo que tiene las mismas (o quizá más, no estoy seguro) entradas y canas que yo, por fin, se me destapa en el desayuno semanal de los martes. «Estoy enganchado a TikTok, adicto a sus retos de cómo tener tableta en menos de una semana, narcotizado por las frases sentenciosas de Pérez-Reverte o los vídeos de emprendedores que jamás se equivocan. Los chinos me tienen cogido por los huevos, Jesús, y no sé ya qué hacer. Trato de atender a todas sus órdenes imperativas, pero no doy abasto: haz, aprende, intenta, cambia, decide, me exigen sus reels, mientras estoy haciendo tiempo en el centro de salud (es que salgo a correr y al día siguiente me duele todo ¿qué podrá ser, doctor?). Sin yo saber cómo me salen ancianos haciendo flexiones en una silla y bailes sorpresa de novios con sus suegras el día de su boda (no se me ocurre pesadilla mayor, la verdad) ante todos los invitados. También me saltan actuaciones de El Consorcio (ay, Amaya, amor de hombre que estás haciéndome llorar una vez más, cómo me gustaba) y de Sergio Dalma, y goles del Newcastle en el año ochenta y cuatro, cuando aún ni existía la Premier. Se supone que todo eso soy yo, porque el algoritmo no falla, no perdona, no se equivoca: un hombre desnortado, sin sentido, sin visos de ninguna solución, desenganchado de la modernidad. Mi última ocurrencia, a la desesperada: me apunto frases aspiracionales dichas por cualquier chiquilicuatre o leídas con fondo musical de Vangelis y se las suelto a mis hijos el domingo en la comida familiar. El resultado no puede ser más desastroso ni yo puedo ya caer más bajo, Jesús». Intento animarle, pero sé que no tiene arreglo, es verdad todo lo que dice. Le pago el café, el zumo y la tostada, y le abandono. Qué menos.

2. Yo, en cambio, como he sabido adaptarme, soy más de la IA. Dónde va a parar. Google ya sólo vale para direcciones y algún restaurante que otro. Tú a la IA le preguntas (mejor en voz alta) qué cuál es la cantidad exacta de mala leche que debe mostrar un jefe de negociado a su equipo para tener un día tranquilo en la oficina y te lo dice, te lo justifica y te lo crees. Ayer mismo le pregunté también, en medio de la compra semanal, «qué engorda menos, un paquete de tres ensaimadas integrales, o una bolsa de doce churros congelados». Hubo un black-out y ChatGPT amenazó con irse a negro, pero se recompuso levantando rápidamente su red mundial de servidores y respondiéndome que, por favor, preguntas sensatas, que ya sabe que tengo una edad. Cambié el tercio y le inquirí por último que a quién debe vender a Arabia el Real Madrid, si a Vinicius, a Camavinga o a Florentino. «El Real Madrid -me dijo una voz aterciopelada y segura hasta el infinito y más allá- a quien debe vender de una puñetera vez es a Valdano, para que aburra a los árabes y a sus camellos con los secretos que se te muestran como verdades cuando vistes la camiseta blanca. Florentino, en cambio, no es un ser. Es una idea, una aspiración, un intangible, un qué se yo. No tiene precio, chaval». La leche, ChatGPT es la leche.

3. Lamine y Nico, hijos de TikTok y de la IA, españoles raciales que parecen salidos de Oliver y Benji, han llevado a que España vuelva a tener uno de los mejores equipos del mundo. Está bien que los franceses nos asustaran al final, porque así no se confían. Pero es que tras el fiasco de Quatar del ahora tan laureado Luis Enrique (disfruta, Lucho, con el PSG lo que no nos hiciste disfrutar con la selección) ni en nuestros mejores sueños habíamos soñado con tener un equipo como este. Estos sí parecen hechos por la IA y van a ritmo de TikTok (corren, juegan, marcan, deciden). Diecisiete años tiene ese chico que se deslizó ayer como una especie de pantera negra sobre el verde césped del Arena de Stuttgart, poblado de piernas recias y duras que esquivó como si tal cosa. Al lado de este adolescente cualquiera palidece, y hasta un tal Mbappé pareció un búfalo viejo y desorientado, dando vueltas sobre sí mismo preguntándose por qué no tiene el mundo a sus pies. Como si se hubiera quedado colgado de la brocha de Google.