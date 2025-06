El agua en Elche

El Pantano de Elche, que comenzó a realizarse a mitad del siglo XVII, siendo el primero desde el mundo romano con una planta en forma de arco. / Áxel Álvarez

Por su clima, Elche pertenece al entorno árido del sureste español. Las precipitaciones anuales se sitúan por debajo de los 300 mm con el agravante de la irregularidad de las mismas. A veces el agua de todo un año cae en las llamadas gotas frías de otoño, produciendo importantes arrastres seguidos de duras sequías que agostan la tierra. Nuestro paisaje de un modo natural es subdesértico, ya que ninguno de los cultivos mediterráneos es capaz de aguantar tan escasa pluviometría. Podemos decir, por tanto, que el estado natural del paisaje de Elche es el predesierto y para remediar esta situación es necesario el flujo de aguas exteriores que permitan el regadío de algunas parcelas. Igualmente el agua necesaria para el consumo humano precisa ser traída de fuera. A su vez nos enclavamos en una provincia seca, cuya demanda de agua se ha estimado en unos 1.300 hm3 mientras que los recursos disponibles ascienden solo a 655 hm3. En un año hídrico excepcional como el actual los pantanos de Alicante siguen secos. Y es que tenemos una carencia primaria de agua para la supervivencia en nuestra zona y muy especialmente para nuestro propio municipio.

Esta carencia no es nueva, Elche siempre ha tenido un problema grave con el agua. No hay manantiales en nuestra ciudad, el agua del río no sirve para consumo humano y apenas es apta para el riego y hasta las aguas freáticas son salobres. Tradicionalmente el agua para consumo humano se recogía en las viviendas de Elche a través del agua de lluvia y se almacenaba en aljibes, que aquí llamábamos pozos. Generalmente en las viviendas existía un pozo principal servido por la vertiente delantera del tejado y destinado al consumo humano y un pozo trasero, cerca de la cocina y el patio posterior, con agua para usos domésticos y consumo de los animales. A su vez en el patio anexo a la vivienda existía un pozo negro al que vertía el retrete. No existían, por tanto, en Elche ni red de agua potable ni red de alcantarillado.

El Pantano es BIC y cuenta con una intervención encaminada a conservarlo

La búsqueda de manantiales de agua fue siempre una obsesión para nuestros antepasados. Hay que recordar que el agua en un sistema urbano es el elemento crítico que determina la estabilidad del conjunto. La historia de las traídas de agua a Elche se remonta al siglo XV, cuando se intentan traer aguas del Júcar. Nuestra historia tal vez es la historia de una obsesión. Así, el cargo técnico más importante de la villa, el de Arquitecto Mayor, tenía asociadas dos funciones esenciales: dirigir la construcción de la iglesia de Santa María y definir la altimetría necesaria para traer nuevas aguas a la ciudad (todavía las titulaciones de Arquitecto e Ingeniero no se habían separado). Todo esto fue configurando nuestra cultura local, de tal manera que las dos grandes obras de la ciudad resulten ser la iglesia de Santa María y el Pantano. Nuestro Pantano comenzó a realizarse a mitad del siglo XVII, siendo el primero desde el mundo romano con una planta en forma de arco, de tal manera, que con su forma contribuye a la estabilidad del sistema. Actualmente está reconocido como BIC y cuenta con una intervención encaminada a conservarlo rodeado a su vez por un paisaje relevante en nuestro término municipal. Una de las obras más destacadas de traída de aguas se debe al obispo Tormo, que a través de una canalización permitió la llegada de aguas desde unas fuentes de Aspe. Todavía se pueden visitar los acueductos de esta traída de aguas. Nuestra historia del agua es extensa y ahora parece que el Molino del Real va a convertirse en un museo del agua: excelente idea. También fijar recorridos por los restos hidráulicos podría tener interés.

A principios del siglo XX ya se introdujo un sistema capaz de llevar agua a las viviendas. Fue la traída de aguas de la Alcoraya. A través de unos grandes depósitos, que hoy aún permanecen en pie, se almacenaba el agua que luego se traía a la ciudad. En la hoy replaceta de Mariano Antón, junto a mi casa, hubo un quiosco de venta de agua y mis antepasados se hicieron llevar una conducción de plomo para disponer de agua corriente. De esta manera, evitaban tener que ir a la fuente de la Alcoraya a por agua. En la actualidad el suministro de agua procede de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, aunque las aguas del propio Taibilla son pocas, teniendo más importancia las procedentes del trasvase Tajo-Segura y de la desoladora de Alicante.

Hay que decir que algunos escenarios del cambio climático reflejan un paisaje de reducción en las aguas de lluvia. Por tanto, creo que nuestra única salida es incrementar al límite los planteamientos de la economía circular haciendo de la reutilización y la regeneración conceptos básicos. No nos queda otro camino que profundizar en la desalación, la depuración y la reutilización. Pero, desde luego, no podemos olvidar que el futuro de nuestra ciudad pasa por disponer de agua. Al igual que ha sucedido a lo largo de su historia, el agua es una barrera para el crecimiento de nuestra ciudad. Y las limitaciones en las aguas trasvasadas condicionarán nuestro futuro.