¿A quién tenemos? / Ilustración de Elisa Martínez

La actualidad política no escatima en ofrecer a la ciudadanía en estas últimas semanas noticias de relumbrón, a las que el Gobierno de España, por desgracia, nos tiene ya acostumbrados.

La última de las ocurrencias sanchistas ha sido que, ante la presión que siente por el trabajo que realiza el periodismo de investigación, cumpliendo con su función y sacando a la luz un montón de asuntos podridos que no le vienen bien, hay que poner en marcha una reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para regular la concesión de credenciales de prensa, es decir, el instrumento necesario para quitar de en medio a cualquier periodista que pregunte algo que no convenga al Gobierno.

Así, el ilustre Patxi López, diputado del PSOE, señalaba hace unos días a los medios de comunicación: «Habrá un régimen de sanciones que irá desde el apercibimiento a la suspensión temporal de la credencial o su revocación definitiva». En definitiva, se trata de eliminar a los profesionales de la comunicación a la carta si no se portan bien.

El presidente Sánchez no gobierna, se apropia del Estado, coloniza las instituciones y ataca a los periodistas críticos

Resulta que tenemos un presidente del Gobierno que tiene a su mujer imputada por cuatro delitos, tenemos un presidente del Gobierno que tiene a su hermano y ocho personas más imputadas por tres delitos, tenemos a un presidente del Gobierno que tiene al Fiscal General del Estado imputado por un delito gravísimo respecto al que él mismo destruye pruebas, tenemos al presidente del Gobierno cuyo amigo del alma Ábalos y exsecretario de Organización del PSOE está imputado por cuatro delitos, y tenemos ministros a los que les dice un comisionista que han estado trincando dinero.

Tenemos una militante del PSOE, «Caso Fontanera», que coacciona a terceros para conseguir favores al presidente, entre ellos cargarse a la UCO, que es la unidad central operativa de la Guardia Civil encargada de investigar la delincuencia.

Además, tenemos un presidente que después de asaltar las instituciones, de quitar a los jueces su autoridad, imponer a fiscales a dedo, entrar en el CIS, el Banco de España, Radio Televisión Española, y pretender controlarlo todo, da un paso más hacia una dictadura amordazando a la prensa libre, para que no pregunten, olvidándose de que vivimos en un régimen democrático.

Tenemos además un presidente que no tiene palabra, que afirmó solemnemente que «aprobar los presupuestos es la primera obligación de un gobierno porque sin presupuestos no hay nada que gobernar», y ahora se olvida absolutamente de sus palabras e incumple la obligación que le impone la Constitución de presentar los Presupuestos al Parlamento.

Un presidente que decía que le repugna la corrupción, y llegó a afirmar que «voy a ser implacable contra ella, no me va a temblar el pulso», y ahora se encuentra rodeado de corrupción hasta en su propio entorno familiar.

Un presidente que llama a los medios de comunicación para que cambien los titulares de prensa porque no le convienen, diciendo a los medios que no ayudan a la causa, y así lo hizo en particular con el diario El País.

Un presidente cuya principal colaboradora, la vicepresidenta Montero, afirmó que «el señor Puigdemont tiene que ser juzgado por la justicia española», y ahora gobierna gracias a la amnistía.

Debo reconocer -y, seguramente, nadie podrá negar- que la extensísima lista de frases célebres y disparates consumados de ilustres miembros del peor Gobierno de la historia de España relativas a incumplimientos, mentiras, falta de ética, y escasa talla institucional precisarían de la elaboración de una colección de libros, que podrían acabar siendo best seller.

El presidente Sánchez no gobierna, se apropia del Estado, coloniza las instituciones y ataca a los periodistas críticos, de ahí la reforma que les explicaba.

¿Qué más tiene que pasar para que despertemos ante la situación que vivimos, de degradación de este país?

No quiero ser alarmista, pero deseo transmitirles que mi sensación es, sinceramente, que la democracia española camina a la deriva.

No se sabe dónde puede acabar el suma y sigue de despropósitos, incoherencias y corruptelas

El fallecido socialista Alfredo Pérez Rubalcaba fue mucho más coherente, cuando afirmaba que «no se puede hacer depender la estabilidad de España de alguien que quiere romper España».

No se sabe dónde puede acabar el suma y sigue de despropósitos, incoherencias y corruptelas. Por ello, desde aquí quiero invitar a todos los profesionales de la comunicación a que sigan haciendo su trabajo como saben hacerlo, ofreciendo a la ciudadanía una información limpia, cierta, neutra y veraz, porque no hay nada peor para una sociedad que la ignorancia, no solo por no saber, sino también por no estar informado de lo que acontece en España y con su Gobierno.

Elche debe reflexionar profundamente respecto de un gobierno de España con Sánchez que no tiene límites, ni éticos ni legales, y que nos conduce por un camino a la deriva presidido por la corrupción y el caos.

Aunque nada tenga que ver con el contenido de la glosa, sí debo acabarla felicitando al Elche Club de Fútbol y su afición por el recién estrenado ascenso a Primera División, que es donde nos corresponde estar: «Som, som, som, de Primera Divisió». Hasta pronto.