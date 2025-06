Seguimos avanzando, “España funciona”

Sara Fernández

El dato mata el relato y frente a las teorías del caos, frente a las mentiras en las que el Partido Popular nos quiere instalar, lo cierto es que vivimos una de las legislaturas más productivas de nuestro país, los datos lo avalan.

Con el Gobierno de Pedro Sánchez, el salario mínimo interprofesional ha subido un 61 %, es decir, de los 700 € donde lo dejó el señor Rajoy a los más de 1.184 euros donde está ahora mismo.

Tenemos récord de empleo a la Seguridad Social, casi 22 millones de personas trabajando, más empleo que nunca. Y el paro baja de los 2,5 millones por primera vez en 17 años. Cae en todas las autonomías y todos los sectores, especialmente entre los jóvenes. Estos datos nos dicen que vamos por el buen camino, que la reforma laboral y el conjunto de medidas puestas en marcha por el Gobierno de España están dando resultados extraordinarios.

También se superan los 3,4 millones de trabajadores y trabajadoras autónomas. Poniéndonos en el contexto europeo, el mercado laboral español muestra un crecimiento superior al de las principales economías de nuestro entorno con un aumento del 9,3 %, frente al 6,4 % de Italia o el 1,6 % de Alemania.

Todas estas reformas están produciendo mejoras en la calidad del empleo dignas de mención. En España millones de trabajadores vivieron atrapados durante años de gobiernos del PP en la temporalidad. Hoy, la situación ha cambiado de raíz y casi el 90 % de los empleos son indefinidos. Esto es un éxito de país.

Por eso, esta semana en la que el gobierno cumple siete años, frente al ruido indecente que estamos viviendo del PP, es importante repasar de dónde venimos.

Desde el año 2018, hemos sumado casi tres millones de afiliados y eso a pesar de haber enfrentado una pandemia, una crisis de deflación, dos guerras en nuestro entorno y un contexto internacional convulso y complicado.

También estamos en récord de empleo de mujeres, nunca había habido tantas mujeres trabajando como ahora: 8 millones y medio con el gobierno del señor Mariano Rajoy, 10,2 millones de mujeres trabajando con el gobierno de Pedro Sánchez.

Hemos conseguido reducir la temporalidad y hay más contratos indefinidos que nunca: antes se firmaban uno de cada 10, y ahora mismo uno de cada dos contratos son indefinidos.

Respecto a las pensiones, también hacía mucho tiempo que no se subían conforme al IPC. Hemos pasado de una pensión media de 1.000 € con el Partido Popular a una pensión media de 1.500 € con el gobierno de Pedro Sánchez.

Y hablando de récord, otra cifra que ha batido récord, es la del número de becas para nuestros jóvenes, más de 2.600 millones de euros.

Este Gobierno ha conseguido dar la vuelta a problemas que hasta hace muy poco tiempo eran endémicos en el mercado laboral como la temporalidad, la igualdad y la precariedad.

Todo esto demuestra que tenemos un crecimiento sano y sostenido.

Por ello y a pesar de la oposición que tenemos enfrente, miramos a 2027, con una cifra en la mente, conseguir los 23 millones de afiliados.

Seguramente por los datos que acabo de exponer hace mucho tiempo que al Partido Popular no le interesa hablar de economía.

El señor Feijóo dice no a todo.

No a subir las pensiones, no a subir los salarios, no a modernizar nuestra economía, no a las ayudas sociales, no las ayudas para hacer frente a la covid, a la dana o para hacer frente a los aranceles de Trump.

No podemos esperar nada del Partido Popular ni del señor Feijóo ni tampoco podemos esperar nada en los territorios donde gobiernan. Lo vimos en la Conferencia de Presidentes. Quizá lo más surrealista que pudimos ver allí fue al señor Mazón pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez. ¿Cómo se atreve a mostrar esa indecencia política cuando su nefasta gestión de la dana causó la muerte a 228 víctimas?

El partido popular ha dicho no a 7.000 millones de euros para construir vivienda pública, una solución para resolver el problema más serio de España. El Partido Popular no trabaja pensando en la gente y son incapaces de dejar atrás el resentimiento por no haber formado gobierno.

El gobierno llegó a esta Conferencia de Presidentes con la voluntad de diálogo y soluciones, para triplicar la financiación y blindar el parque de vivienda pública, escuchando, proponiendo y construyendo soluciones reales.

Estos siete años, España no ha dejado de avanzar y es bueno que miremos atrás para tomar conciencia de todos los derechos conseguidos.

Mientras, el Partido Popular llena la plaza pública de insultos, el gobierno trabaja por los derechos, la justicia social y la igualdad.