Xuso Jones, presentador de la nueva etapa de 'Lo sabe, no lo sabe' en Cuatro / Redacción Yotele / CUATRO

Pocos teleadictos a estas alturas no conocerán a Xuso Jones, el humorista que desde hace doscientas tardes presenta Lo sabe, no lo sabe en Cuatro. Murciano de pura cepa, es una delicia seguir sus cuitas en busca de concursantes que quieran participar en el juego en cualquier rincón de España. Xuso nunca varía el tono. Tanto da que se encuentre en Melilla, las Canarias, en las playas de Magaluf o en una boca de metro de Carabanchel o Vallecas.

Para dirigirse al respetable, en lugar del clásico «disculpe, señor», o «señora, perdone», él antepone el popular y dicharachero «bonico» o «bonica». Esos calificativos abren todas las puertas. Como decía el onubense Manuel Summers en sus películas sociológicas, en España To el mundo es güeno. La locuacidad del presentador no conoce límites. Es esa espontaneidad y ese deje el que en buena medida ha conquistado al público. No conviene perderse los matices del lenguaje, porque en ellos reside buena parte de la empatía que genera el personaje.

Cuando escucho por las tardes a Xuso Jones me digo para mis adentros que es uno de los míos, o expresado al revés, que yo soy uno de los suyos. Me ocurrió exactamente igual cuando asistí a la serie documental que le han dedicado a Carlos Alcaraz. Lo «primerico» que se escucha en el primer episodio, cuando él nos presenta su hogar en El Palmar de Murcia, y entramos en su habitación, es lo siguiente: «es muy pequeñica». O mejor dicho, «ej muy pequeñica» con la ese aspirada. Lo dicho, soy uno de los suyos. Sin que esto quiera elevar el discurso a ninguna escala política, líbreme Dios. A Jesús Segovia Pérez (Xuso Jones) deberían hacerlo hijo predilecto de Murcia, al tiempo que los académicos de la lengua deberían dedicar más de un rato a escucharle.