«Lo que yo te diga Pepi, se han vuelto todos locos».

Se han vuelto todos locos de remate, todos, así de repente, sin más, los de un lado y los del otro y esto se está convirtiendo en un sindiós, que, si no fuera por la gravedad de las consecuencias que esto puede provocar en un futuro no muy lejano, luego vendrán los lamentos, lo que está ocurriendo sería más divertido que subir a la atracción del Mono Loco o ver la reposición remasterizada de Los Bingueros.

Es comúnmente sabido por todos, a resultas de diversos estudios científicos, que el calor afecta nuestra facultad de raciocinio, pues, entre otros efectos, reduce nuestra capacidad de concentración, disminuye la velocidad y precisión del procesamiento de información, haciendo más dificultosas las tareas cognitivas complejas, por lo que nuestra aptitud intelectual de toma de decisiones se limita y, como ustedes han podido contemplar y sufrir, hemos empezado el mes de junio a lo grande, como si no hubiera un mañana, con unas temperaturas más propias de la mitad del verano que de estas fechas y es posible que la irrupción repentina de estas calenturas haya perjudicado el juicio, la cordura y el entendimiento no solo de los que nos dedicamos profesionalmente a vivir, que ya tiene lo suyo, sino sobre todo de los que habitan el mágico mundo donde se detenta el poder o aspiran a ello: la política.

Con solo poner la televisión o la radio, leer la prensa o escuchar en las terrazas las conversaciones de barra de bar, nos chocamos de frente con actuaciones, declaraciones y poses más propias de una comedia de situación que de la realidad que vivimos: que si el Gobierno es la mafia, que si la fontanera de Ferraz, que si vente corriendo a Badajoz que te aforan rápidamente, que si al fiscal general del Estado lo procesan y no se le mueve ni un rizo, que si a nosotros nos gusta la fruta y en Elche también los churros, que si el apagón, que si insultamos a coro al presidente del Gobierno nos regalan la Súper Pop de este mes o la gomina para el pelo, vamos, toda una serie de despropósitos aderezados con la tantara de alguna de las siete trompetas del apocalipsis que hacen que se estén agotando en las farmacias el lexatin para la ansiedad y el fortasec para cortar la diarrea que nos entra ante tanta insensatez y desfachatez.

Soy consciente de que, debido a la polarización ideológica existente en la ciudadanía propiciada de forma premeditada por aquellos que se creen más listos, más guapos y más notables que la media nacional, aquellos que se declaran poseedores en exclusiva de la verdad absoluta, que ni sienten ni padecen lo que vocean, de nada va a servir cualquier explicación racional de los hechos que están sucediendo y cualquier llamada a la prudencia y a la serenidad solo va a servir para alentar a los haters para criticar y vomitar su odio en las redes, sin importar si es verdad o mentira lo que dicen, pero esto no es ni debe ser razón suficiente para desalentarse e intentar aclarar algunas cosas, y ello para no perder definitivamente la cordura.

En el tapete político, nos encontramos, por un lado, con el PP, que, desde que se celebraron las elecciones generales allá por el año 2023, no ha conseguido digerir que, siendo el partido más votado, no fuera el que consiguiera los apoyos suficientes para formar gobierno, si bien, de todos es conocido, ya que fue él quien lo dijo, que Feijóo no es presidente porque no quiso, no porque no pudo. Desde aquella nefasta decisión de Feijóo, el argumentario que machaconamente vierte el PP contra el Gobierno es de todo menos edificante, y ahora, a raíz de las presuntas corruptelas que han aparecido y que acorralan al Gobierno, no se les ha ocurrido otra gracieta que calificarlo como mafia y para escenificarlo no se les ocurre otra cosa que volver a montar una «manifa» en Madrid para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria anticipada de elecciones generales. ¡Manda huevos!, como diría Federico Trillo, que el partido político condenado por corrupción llame a este Gobierno legítimo, les guste a ellos o no, mafia, y, cójanse bien los machos, entre los que coreaban a voz en grito la petición de dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas se encontrara Mazón, el que estaba en el Ventorro mientras que doscientos veintiocho valencianos morían a consecuencia de la dana, y él ni estaba ni se le esperaba. ¡Vamosssss, más madera!, como diría Groucho Marx.

Digo yo, no sería más normal y coherente que, si el PP considera que el Gobierno está realizando actividades ilícitas, ilegales, delictivas o defraudatorias, en vez de intentar movilizar a los que ya están más que movilizados, utilizaran los recursos que el sistema pone a su disposición para poder actuar contra el Gobierno, por ejemplo, acudir a los tribunales de justicia o políticamente plantear una moción de censura, digo yo, pero ni lo uno, ni lo otro. ¡Lo que yo te diga Pepi! Parece que les es más provechoso tomarse unas cañitas y seguir dividiendo a la ciudadanía entre españoles de bien (aquellos que les votan) y los otros (que supuestamente son los que no los votan).

Por otro lado, está el PSOE, y el tocado que tiene lo de la ya exmilitante socialista, Leire Díez, la supuesta fontanera de Ferraz. Esto también es de traca. El pasado miércoles convocó a los periodistas para efectuar una declaración, sin admitir preguntas, comparecencia que resultó ser un auténtico esperpento, con la señora Díez sentada durante media hora para posar ante las cámaras y cerrar intervenciones con diferentes medios, la irrupción sorpresiva del empresario Víctor de Aldama que nos recordaba tiempos pasados como el del «que te pego, leche», toda una realidad deformada al estilo de Valle Inclán. La señora Leire Díez aseguró en su declaración que no actuó «en nombre ni en representación de nadie» en la reunión en la que se le escuchaba pedir información comprometedora sobre miembros de la UCO que investigan casos cercanos al Gobierno y aseveró que no es ni «fontanera» del PSOE ni una «cobarde». Además añadió: «Mi trabajo es mi trabajo», y que simplemente se trataba de recabar información para la investigación periodística que está realizando, e insistió en reiteradas ocasiones en que no es una «fontanera», como si ejercer esta profesión fuera algo vejatorio. Yo solo conozco a dos fontaneros: a Mario Bros y al primo Pepito, que siempre fue una persona muy alegre, que tocaba la guitarra y le gustaba cantar y que ahora ya jubilado se dedica a pasear a su perrita, y ninguno de los dos se han avergonzado ni repudiado nunca de su profesión, dedicada a garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones hidráulicas en hogares, empresas y edificios comerciales. Los que limpian las cloacas no son los fontaneros, sino los «limpiadores» o «personal de saneamiento».

Todo esto es muy desconcertante, máxime si tenemos en cuenta que desde la dirección del partido las críticas sobre la actuación de la exmilitante son más bien tibias, por decir algo, mientras se critica ferozmente entre otros a socialistas como Madina, que se han dejado hasta parte de su cuerpo por defender la libertad, la democracia y al partido, todo un despropósito injustificable, igual que lo del fiscal general del Estado, que, sin entrar en el fondo de la cuestión judicial, si al final lo procesan, debe ejercer contra el juez de instrucción las acciones legales que le puedan corresponder y dimitir, sin más, y ello por el bien de la institución y del sistema. Y de lo de Gallardo, lo del aforamiento exprés y sus explicaciones, toda una oda al bonito color de la cola de los unicornios.

Con estos mimbres, a nadie le puede extrañar que la ciudadanía no mediatizada ideológicamente este cada vez más que alejada, desalentada y defraudada de la política y, por ello, se nutran las urnas de votos a opciones alejadas de la centralidad y del propio sistema o ni siquiera se vote, porque es más difícil decidir a quién votar que resolver el teorema de Bayes.

Lo que yo te diga Pepi, el calor ha vuelto loco a todo el mundo y, como dijo Mario Puzo, en El Padrino, «te haré una oferta que no podrás rechazar»: esta noche nos sentamos a la fresca a la puerta de tu casa a comentar las recetas que hizo ayer Arguiñano mientras nos comemos unas brevas, que ya se sabe que, «por San Bernabé, las brevas se empiezan a ver».