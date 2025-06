Una figura digna de Borges

A. Vicente

En su Historia universal de la infamia, publicada hace ahora 90 años, el argentino Jorge Luis Borges hace un repaso de personajes siniestros, mezquinos y miserables. Se trata de una serie de relatos que incluye a impostores, asesinos o piratas, de los que posiblemente el bandido Billy el Niño sea el más famoso. Borges no deja títere con cabeza. Pero como la realidad en ocasiones pretende superar a la ficción, estos días vivimos un ejemplo digno de ser mencionado en tan fascinante libro.

Casi cualquier lector habrá podido deducir que me refiero a la sobreactuación del president de la Generalitat ante la peor catástrofe que ha vivido la Comunidad Valenciana. Desde el 29 de octubre del año pasado Mazón gobierna a golpe de ocurrencia, miente de manera sistemática y muestra con arrogancia sus contradicciones.

Todavía no sabemos dónde estuvo esa tarde, ha ofrecido tantas versiones que es imposible aceptar alguna como verdadera. No envió el aviso de emergencias hasta que la mayoría de las poblaciones estaban anegadas. Ha cesado a parte del que era su gobierno, pero él no ha asumido responsabilidad alguna. Mazón ha destilado un claro exceso de testosterona en muchas de sus declaraciones, para después, como si fuera Billy el Niño, desaparecer y esconderse del pueblo valenciano. El todavía president oculta su agenda pública y ha evitado aparecer en Fallas, la romería de Santa Faz o en cualquier otro evento relevante para el pueblo valenciano, especialmente en la zona cero de la devastadora tormenta.

Pero su actitud, como si padeciera una patología que se agrava, ha empeorado recientemente. Hecho que se puede deducir de sus propias palabras asegurando que “ha llamado a las asociaciones de afectados de la dana en cuanto ha sabido que querían reunirse con él” (26/05/2025), es decir, más de seis meses después de la catástrofe y tras media docena de manifestaciones exigiendo su dimisión. Se confirma el diagnóstico al escucharle reclamar elecciones generales al presidente del Gobierno de España por la gestión de la dana (06/06/2025). Sorprende sobre todo porque en 2022, cuando todavía no era president, afirmaba que "la máxima responsabilidad, según el plan de emergencias de la Comunidad Valenciana, la tiene la Generalitat Valenciana". Es decir, cuando no gobierna, exige; y cuando gobierna, se esconde. Gracias a Carlos Mazón y al Partido Popular cada día que pasa continúa la degradación de la principal institución valenciana.

Borges se tomó diecinueve años para revisar su obra y añadir algunos nuevos relatos. Pero por mucho que el señor Mazón se empeñe, el famoso escritor argentino falleció hace casi cuatro décadas y no va a poder dedicarle un nuevo capítulo. Los valencianos y valencianas no nos merecemos un president capaz de semejante gestión infame. Al principio, el propio Partido Popular podría haber puesto una solución, ahora ya sólo pueden poner las urnas.