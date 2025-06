Por TODAS y por ellos, nuestros hijos e hijas

Violencia de género.

Aunque no fui a colegios religiosos, "voluntariamente" en mi adolescencia, y primeros años de juventud, formaba parte de grupos que sí lo eran en la parroquia de mi barrio Tetuán, Madrid.

Realmente me ayudaron a sobrevivir en esos tiempos en los que España estrenaba democracia.

Aquellos años de la libertad sin ira también lo fueron de lo que algunos creyeron "viajes placenteros", que se convirtieron en muertes seguras por las drogas. Pero, además, yo recuerdo que el mes de mayo era el indicado para llevar flores a María, le seguía el “madre nuestra es…” y no mentían, ya que a todas las niñas nos bautizaban y nos registraban con el nombre de María, antes de... Y mi madre es María Soledad.

En este último mes de mayo muchas mujeres y algunos hombres, de diferentes profesiones y disciplinas, hemos asistido al IV Encuentro Estatal Violencia Vicaria, y Violencia de Género Institucional en España.

Algunas de estas madres sólo pueden llevarles flores a sus criaturas al cementerio, y/o en el recuerdo, porque son las protagonistas, que nunca quisieron ser, del propio nombre del encuentro: violencia vicaria.

Pero a pesar de tanto dolor en esos días todas y todos hemos llevado las mariposas que nos hacen no olvidar a Martina y a Nerea, las hijas de Itziar Prats. Ella, junto a Isabel Gallardo, nos ponen "alas" al ritmo del "latido de las mariposas", que da sentido a una fecha necesaria de conmemorar: 25 de noviembre, junto a las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 bajo las órdenes del dictador dominicano Rafael L. Trujillo.

En este encuentro no nos acompañaron todos los que se necesitan, pero sí eran las y los que están dando la cara.

Y por si había algún respiro, en la primera jornada nos despertamos con nuevas víctimas, y un titular: "Un hombre de 43 años mata a su hija de 13 a cuchilladas en el domicilio familiar del que la madre sale en busca de ayuda. No existían denuncias previas, lo que suele ser habitual”, según las declaraciones del viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco Ricardo Ituarte, “ya que las víctimas de violencia de género no denuncian por miedo a su agresor, a que les ocurra algo a sus hijos e hijas, o a no ser creídas”.

Mi misión en el IV Encuentro era la de periodista: preguntar, escuchar y transmitir.

Ellas siguen siendo las no creídas, las desprotegidas, las revictimizadas y las perseguidas policialmente en la mayoría de los casos, a pesar de nuestras leyes.

Estos avances son insuficientes, y en infinidad de ocasiones, denunciar se convierte en un laberinto sin escapatoria.

Falta inversión, conocimiento, voluntad de cambio, autocrítica, sanciones severas a quienes las destrozan y unión política para afrontar sin prejuicios y sin egos lo que está siendo terrorismo de Estado.

Por ello el comunicado de diciembre de 2021, donde Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de la ONU, indica que: “Los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos”.

No es palabrería mía, son datos espeluznantes, y reales, con sus nombres y apellidos, que cuando explican lo que les sucede precisan ocultarlos porque están aterradas, y al estar su caso judicializado, y toparse con la realidad de la violencia institucional, todo va contra ellas, sus criaturas y sus alrededores.

Lamentablemente, las víctimas no son concebidas por el Espíritu Santo y el perfil del maltratador, documentado por la psicóloga-forense Sonia Vaccaro en el primer estudio realizado sobre violencia vicaria en 2022, no es otro que el de "hombre sano, machista, sin ningún tipo de trastorno clínico, salvo el del poder que no quiere perder sobre lo que considera de su propiedad".

En los meses de mayo de mi adolescencia también sucedían feminicidios, pero nadie los contaba, ni se cuestionaba el derecho a la vida de las mujeres, hoy eventos como éste, le dan visibilidad.

Sabemos, y la historia lo constata, que en la medida que la igualdad parece equipararse, y el feminismo se interioriza, aquellos desalmados seres machistas y destructores se reagrupan, forman partidos políticos, y se infiltran en todas las instituciones.

Por esta cruel realidad no les queda otra a sus organizadoras, Paquita Granados y Ana María González Lupión, a las asociaciones de mujeres feministas, y, sobre todo, a las madres, que empezar a trabajar en el V encuentro, para que todos en nuestro quehacer diario no olvidemos que "el silencio nos hace cómplices".

Sororidad, justicia y reparación

Por cada una, por nosotras, por todas, y en especial, por la infancia.

Esto debería ser una de las prioridades de los presidentes de las comunidades, diputaciones, ayuntamientos, y en todas las lenguas, y poderes. Es asunto de todos, es asunto de Estado.