La mafia de los que llaman mafiosos al enemigo

Pues seguimos con una tozuda realidad que repite la misma historia todos los días con el delirante afán de que Sánchez coja la maleta y corra o huya dentro del maletero de un coche previa convocatoria de elecciones. Algunos llevan reclamándolo desde el primer minuto de juego. Y si el resultado de esos nuevos comicios y los acuerdos logrados en otra investidura no les vuelven a satisfacer, no hay problema. Más urnas hasta que ganen por amplia mayoría quienes han de triunfar sí o sí. Muy democrático. Así funciona la conocida máquina del fango por parte de las derechas y de los sectores cavernarios que residen en el lodo. Pseudomedios afines y financiados al servicio del pagador. Incluso grandes medios con oscuros intereses en nombre de una libertad trucada. A disfrutarla y a vivir unos cuantos a costa de los demás.

Nos dan a elegir «mafia o democracia» los mayores expertos en prácticas mafiosas, según consta en distintas sentencias. No hace falta mencionar a nadie a fin de entender de qué hablamos. Esta es la norma. Hipérbole política en amplias dosis. Ninguna propuesta y ningún apoyo a las medidas que favorecen a la mayoría de los ciudadanos. Eso no es lo peor, sino la posibilidad de que alguien asuma el Gobierno central con la única pretensión de golpear a la clase media y la clase trabajadora, como marca la vieja tradición de las élites dominantes. Flor y nata para unos, varapalos para otros. Al igual que con Trump, derechos laborales y salariales quedarían borrados.

Llaman «organización criminal», refiriéndose al vecino, los que tuvieron una cúpula financiera juzgada con esa denominación. El partido que se ha lucrado con la trama Gürtel. Dinero negro y dinero defraudado a la Hacienda pública. Veinte años de financiación corrupta, afirmó en sentencia el Tribunal Supremo. Sobresueldos a cambio de favores a empresarios amigos… Una España «en manos de los bajos fondos», dicen con vehemencia, refiriéndose al Ejecutivo de coalición, los que pretenden tapar sus vergüenzas y la boyante situación de España, que debe seguir mejorando. Se miran al espejo y sueltan barro sin evidencias sólidas en relación con aquello que denuncian impunemente. Y si hubiese tomate, que cada palo aguante su vela. Son inasumibles, eso sí, el guerracivilismo y la incitación a la violencia de los sujetos habituales.

El desprecio de esta gente a las instituciones busca generar desafección y pone en peligro el sistema. El hedor más notable es el de ellos, no el del adversario político. Deterioran todo lo habido y por haber. Pero el responsable habitual es el presidente. La máxima responsabilidad de que la polarización a la desesperada esté ahí recae en los que compiten con la ultraderecha. La derechización del paisaje no favorece a la población y se puede frenar no mordiendo los anzuelos de la perversa maquinaria. No. No vivimos en un país quebrado ni en bancarrota. La estrategia de estos individuos consiste en provocar que una parte de los votos de izquierda se esfume por desánimo.

Ahí tienen el rechazo anticonstitucional de Ayuso a las lenguas cooficiales del Estado español, y del resto de la tropa batallando contra los intentos de darle cooficialidad al catalán, al gallego y al euskera en la Unión Europea. Ya saben el PNV, ERC y Junts lo que existe con el grupo de Feijóo. Las garantías democráticas quedan diluidas con la derecha extrema. Más aún si reside en los brazos de Vox y en la falsedad sistemática. Una pura y simple evidencia por si había ciertas dudas. ¿Solución? Neutralizar las declaraciones de los que tratan de movilizar al personal mediante este tipo de sucias estrategias disfrazadas de regeneración. Los de la mal llamada «policía patriótica», entre otras muchas cosas que en otros países serían motivos suficientes para anular a cualquiera. Ahí siguen los fabricantes de escándalos y los linchadores profesionales.

Respecto al asunto de las cloacas del Estado, la documentación es cuantiosa con miles de filtraciones y cientos de personas espiadas, sin garantías constitucionales, en la etapa de M. Rajoy. Audios con voces que ponen en evidencia a determinados responsables de tan heroicas hazañas. ¿Una cloaca policial y judicial pretende acabar con el legítimo Gobierno de Sánchez? No cabe duda de que los malos usos constituyen un ataque contra la línea de flotación de la legalidad y la democracia, y la ciudadanía no puede permitirlo. La operación Cataluña, por ejemplo, intentó frenar la disidencia política en aquella comunidad. Ahora, sin embargo, el movimiento independentista está en horas bajas, mientras que con ese señor al que me refiero estaba en plena ebullición.

En suma, la política tóxica y excluyente es insostenible y un insulto. Los pirómanos van de bomberos hipócritas. Crispan, mienten y quieren salvarnos del caos que ellos mismos organizan. No tienen soluciones dignas. La justicia social, recogida en la Constitución, y los servicios públicos sobran. Intolerantes patriotas de hojalata. La mafia de los que llaman mafiosos al enemigo y la degradación ambiental a la que contribuyen sin complejos y despreciando el más elemental espíritu democrático. La derechona siempre hace, deshace y fomenta el culto a la ignorancia. Normalizar eso es muy peligroso.