La política del caos y la autocracia

La exmilitante socialista Leire Díez. / EUROPA PRESS

Tiempo habrá de hablar de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que, con absoluta seguridad, avalará la ley de amnistía. Cuando se parte de una idea preconcebida, el resultado, en derecho, suele ser siempre el buscado y los argumentos, más o menos fundamentados, se adaptan al deseo. No es extraordinario esto en órganos políticos, como el TC. La ideología o la dependencia están presentes en estos tribunales, aunque a veces se agravan en función de la calidad de sus miembros. Y en épocas de decadencia la misma se aprecia con más evidencia.

Hay temas candentes en la actualidad, aunque en este país desnortado la norma es ya el caos, imaginable y previsible ante un gobierno desgobernado fruto de recompensados incompatibles entre sí menos en lo referido a la insaciable ambición de cada uno. España desprende un olor nauseabundo que da miedo, pues miedo da ponerse en la diana de una generación de sujetos revestidos de políticos que convive cómoda entre la basura. Es su especialidad y son maestros en ella. No es la primera vez, pero esta es la que vivimos. Y cada cual pone su granito de arena.

Esta semana el espectáculo burdo de un PSOE perdido en sí mismo ha dado un paso de gigante hacia la tenebrosa realidad de un estado sumido en la vergüenza. Unas siglas respetables se ven manchadas por quien preside todo, promotor del descrédito de una izquierda que se cree izquierda, aunque profese espacios incompatibles con la que debiera caracterizarla. Abandonarla es obligado si se quiere no poner la sociedad en manos de la derecha más rancia. Salvo que ser izquierda consista únicamente en derrotar a la derecha sin ser izquierda y con métodos incompatibles y decisiones ajenas a la izquierda.

Sánchez no está solo. Se acompaña de ministros que nadie contrataría para una empresa privada que se jugara su haber. Son actores consumados que elaboran un vodevil, por la vulgaridad de su sola presencia y engreimiento ridículo. Y es que, siendo ministros por la gracia de quien los ha designado, fácil es entender las razones de su elección visto el baremo o requisitos que el presidente valora.

No es una más, entre tantas, la fechoría de la Sra. Leire Díez. La exmilitante figura dependiente del partido y a sus órdenes, ha protagonizado un trabajo sucio cuya finalidad, amplísima, era la de sembrar sospechas contra todos los que actúan o toman parte en los procesos que afectan al gobierno y a su presidente. El solo hecho de poner en marcha una empresa indigna es prueba de que hay verdades en todos los casos, verdades que se quieren sustituir con afrentas y desprecios que, aunque no tengan relevancia en el proceso, sirvan para que las filas sigan prietas. Todo acompañado con reformas legales que persiguen la impunidad, nada más y de una calidad ínfima, como hace muchos años que no se veía. Destroza la libertad de prensa y la independencia del Poder Judicial y tendrás el poder omnímodo. Esta es una receta vieja que practicaron todos los regímenes autoritarios. Y por ahí caminamos.

No se está ante una trama dirigida por jueces y por la oposición. Hablar de trama ante el ejercicio por el Poder Judicial de su función constitucional es propio de tiempos pretéritos y de regímenes autocráticos. La única trama que existe es ésta, la de Leire y sus superiores, que no se pueden ocultar. Intentar hacer aparecer a la Sra. Díez como ajena al PSOE es un insulto a la inteligencia. Habrá quienes se muestren dispuestos a ser insultados, personas cultas y honestas, que tengo en consideración. Allá cada cual con su dignidad. Porque una cosa es gobernar vendiendo el voto sin límite; otra, insultar y despreciar a los ciudadanos tomándolos por ignorantes e incapaces.

Debemos prepararnos para el paso que de este PSOE. Que nadie espere reconocimiento de culpa. Lo que viene va a ser dramático y el clima de convivencia se resentirá más. No tienen límite. Los adeptos gozarán el resto seguiremos cayendo en la desazón de la descomposición de un sistema que se basa en el uso abusivo del poder y el desprecio al adversario, que representa al menos a la mitad del país, muchos más que los sumandos del mercadeo. Que nadie espere, pues, que den marcha atrás. En su vacuidad ética, ignorarán la opereta mafiosa de la Sra. Díez y utilizarán con orgullo y prepotencia lo hallado, el descrédito de los investigados. Se impondrá, pues, el triunfo de las prácticas indecentes y de la vileza de la investigación ilícita de quien se opone a este grupo de salteadores de la concordia.

España es una cloaca y un mercadillo. No hay políticas claras, pues todo depende de los gustos y deseos de quienes nunca sacian sus ambiciones, pero son recompensados por quien no tiene dignidad para negar lo que no debe conceder. Se vende olvidando sus promesas electorales. Le da igual. Y a sus enemigos, que en su cabeza lo son, les invade lo más íntimo que usa sin el pudor exigible a quien no entiende de la dignidad del otro.

La política no puede ser esto. Debemos negarnos a aceptar que la suciedad y el todo vale sean la norma. Debemos negarnos a aceptar que el descrédito sea moneda común en la convivencia. Debemos negarnos a pagar de nuestro bolsillo a miles de embaucadores que viven de una política que es otra cosa, tal vez en ocasiones pura delincuencia.

Este no es el camino. Y callar es lo que hicieron en el pasado muchos. Si seguimos así todo irá a peor. Y que nadie lo olvide. El Poder Judicial cumplirá su papel constitucional. Nadie puede pararlo por nuestro bien. Es la ley y los jueces la aplican. Y todos somos iguales, salvo los amnistiados. Pero no se puede amnistiar a la mitad de un país. Ni siquiera el TC lo podría hacer, ni el Legislativo ordenarlo.