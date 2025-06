Yo no quería, pero

Algunos domingos, rodeada de personas que te quieren, con el sol apareciendo entre los árboles y una mesa generosa, te dan ganas de olvidar lo que pasa en el resto del mundo, y dejar que cada cual se salve a sí mismo. Días en los que te sientes conectada a la tierra, cerca de tus animales, querida entre quienes te entienden. Y entonces, entre aperitivos y vinos, alguien cuenta que le han ofrecido una cantidad enorme por poner toda su finca llena de placas solares.

Cuatro generaciones

Que sí, que su familia lleva cuatro generaciones sembrando y recogiendo, criando, mirando al cielo, rezando en ocasiones… y que a todo eso se acostumbra uno, pero a la burocracia y a las multas, no, y que desde hace unos años necesita una gestoría que controle hasta el más mínimo papel, porque todo son plazos, cifras, prohibiciones y controles.

Y tú pensando que es domingo, que vamos a escribir algo ligero sobre la primavera y la ropa que se acorta y los días que se alargan, cuando entonces alguien dice que, en unos años, nadie va a querer trabajar la tierra. Que seremos un país para venir a turistear, pero que importaremos todos los alimentos del exterior. Que es más rentable poner olivos en Marruecos o en Tánger y dejar las fincas patrias sin tocar. Que nada de ser el granero de Europa, nada de autosuficiencia alimentaria. Y que el verdadero problema viene de las instituciones europeas, más preocupadas por la multiculturalidad o las identidades personales que en la producción vital.

Un godello y dos gildas

Así que, después de un godello y dos gildas, te da por pensar qué sucios intereses hay tras la tala de olivos centenarios, tras los controles sanitarios que no se exigen a otros continentes, tras las prohibiciones de tradiciones centenarias. Un amigo cuenta, como ejemplo, que Monfragüe o Doñana nunca fueron tan productivas y sostenibles (bonito palabro progre) como cuando eran gestionadas por sus habitantes y vecinos. Que todo lo que ha venido después ha sido descolocar lo natural para acompasarlo a intereses espurios.

Ustedes leen esto, a la hora que sea, pero imaginen mi domingo de reflexionar, de preguntar, de no entender, de querer pedir responsabilidades, de que vaya subiendo el cabreo al saber casos concretos porque hay quien dice «ya no puedo más, me rindo».

Y entiendo que todos los que nunca han visto plantar tomates, regar cerezos, criar gallinas o poner crotales, no van a saber el esfuerzo o la pasión que hay detrás de cada pequeño productor. Porque encuentran de todo en los lineales del súper sin plantearse más problema que si no hay frambuesas en junio o si han subido los huevos quince céntimos. Nada de pensar en aranceles, en controles, en tasas, en pesticidas prohibidos, o en fungicidas obligatorios. Nada de plantearte que si llueve o si hiela se va todo el trabajo de un año a la porra.

Así que es domingo y yo no quería meterme en jaleos, pero es que no me sale mirar para otro lado o desentenderme. Y ustedes me leen y yo sigo con mi runrún. Valoren lo que tenemos. Porque es muy posible que, antes de lo que imaginan, haya desaparecido.