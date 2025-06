Feijóo se queda sin excusas

Al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se le vio más que concentrado durante la intervención del jefe del Consell, Carlos Mazón, en la comida-mitin celebrada este martes en Alicante, lejos de la incómoda "zona cero" de Valencia.

Pero el foco no lo tenía puesto en el discurso, sino en su móvil, del que le costó despegar la mirada. De ahí, con Mazón frente al micrófono, intercambió unas palabras con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y eso que no lo tenía sentado al lado, que había una silla de por medio.

Incluso encontró tiempo, mientras Mazón hacía intentos para defender su gestión, para quitarse el reloj de la muñeca durante uno de los aplausos que los presentes dirigieron a Mazón. Se le veía molesto con la correa.

Cualquier excusa parece que le valió a Feijóo para evitar al máximo centrar la mirada en Mazón y premiar sus palabras. Por no hacer, ni le contestó desde el atril. Para sorpresa de todos, Feijóo no cerró el acto del PP. Ahí la excusa fueron las televisiones. Tampoco lo hizo Mazón. Para eso no hubo ni coartada.