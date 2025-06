Es hora de concretar realidades y no sólo más promesas

Pleno municipal del Ayuntamiento de Elche, en una imagen de archivo. / ÁXEL ÁLVAREZ

La llegada del mandato municipal a la mitad de su duración suele utilizarse para hacer balance de lo ejecutado, especialmente de aquellos temas que se prometieron y que se ven más necesarios. Es algo que todos los partidos y medios hacen y que es necesario en una democracia. Si el balance no es muy satisfactorio entre lo anunciado y lo realizado, que suele ser muy habitual, a ningún equipo de gobierno suele gustarle que se lo recuerden.

Es lo que pasa en Elx. A PP y Vox les encantaría que sólo se hablara de lo que han hecho, que algo han hecho, no siempre lo mejor ni lo más necesario, pero hasta el Ayuntamiento más ineficaz siempre hace algo. El problema es que, cuando llegaron, se encontraron un montón de promesas pendientes de ejecutar de los anteriores y, para colmo, ellos en campaña prometieron de todo y, en muchos casos, se comprometieron a ponerlo en marcha en ese mandato. Y ya quedan menos de dos años, y de muchos de ellas no hay ni síntomas de acordarse el que se comprometió a hacerlas, y no es plan de que Pablo Ruz vaya ofreciéndose a ir financiando, con fondos municipales, partes de los compromisos pendientes que deben asumir otras instancias, como la Generalitat o el Estado. Y, mucho menos, ahora que, tan sólo después de dos años en la Alcaldía, el Ayuntamiento se ve obligado a ir a un plan de ajuste, por el descontrol presupuestario con el que se manejan las derechas en cuestión del dinero público (personal, asesores, florituras y similares, etc.), que obligará a apretarse el cinturón.

Los datos sobre la situación económica del Ayuntamiento es algo más preocupante de lo que parece. Se ha intentado maquillar la cuestión, llegando al extremo de insinuar que tener que llegar a un plan de ajuste es casi una bendición.

Igualmente ha sido llamativa la cantidad de dimisiones en el equipo de gobierno. Tres de sus concejales han dimitido en dos años, más del 20 %. Un porcentaje casi de récord nacional en los últimos años. Y eso que no pasaba nada.

Curiosamente, ha sido llegar al ecuador del mandato y salir en tromba el equipo de gobierno a anunciar, de nuevo, actuaciones y proyectos. Es verdad que casi todos son un refrito de actuaciones pendientes y ya prometidas. Tal vez sea una señal de que son conscientes de que el tiempo avanza y es mucho lo que solamente está prometido. Si la situación es la que urge concreciones necesarias, bienvenida sea. Lamentable sería que sólo fuera una actualización de promesas sin más compromiso.

Se anuncia, incluso, que el próximo 26 de junio el Ayuntamiento presentará el Plan Estratégico 2025-2035. Es cierto que, según Ruz, debió hacerlo el pasado enero. Un retraso de seis meses sólo para su presentación ya es llamativo, veremos para su ejecución. Lo que dicen que esto va a significar para Elx no cabe en este artículo. Vamos, lo que es habitual en estos casos. Ya pasó con Futurelx y similares. Es curioso que, en cambio, Ruz también descartara iniciar la revisión del desfasado PGOU, que sí podría implementar un nuevo modelo de crecimiento más sostenible para el futuro del municipio, y que habría de hacerse con más participación ciudadana, coordinación supraterritorial y compromisos normativos. El Plan Estratégico siempre es más fácil de hacer, y de incumplir. Se ha optado por lo más «light».

Y el ecuador del Ayuntamiento también llega para la actual oposición. Es cierto que el resultado electoral fue una sorpresa para los que gobernaban entonces. Y no les está siendo fácil asumirlo. Les está costando digerirlo, tanto que hasta parece dificultarles la capacidad de expresión en muchos casos. Aunque PP y Vox se quejen, deberían reconocer la suerte que han tenido con ella. Un grupo como el PSOE, con 12 concejales, debería hacerse notar mucho más. Excepto tres o cuatro de ellos, del resto poco se oye. Y el caso de Carlos González, el anterior alcalde, es insólito. Suponiendo que no está afectado por un «voto de silencio», como los cartujos, la situación debe responder a otras razones. Pero, de rebote, queda afectada su imagen personal, la de su partido y, por extensión, la de la izquierda local. Ha sido alcalde ocho años y, en una situación difícil, tuvo un mandato aceptable, aunque muy mejorable y él debe ser consciente. Pero la actual situación no debería prolongarse. Otros alcaldes, en casos similares, han dado un paso atrás, ahí están Manuela Carmena, Joan Ribó, Ada Colau, etc. La imagen personal es importante, pero lo que representa o ha representado también, y se está dañando gravemente.

En el caso de Compromís, con sólo una representante, las dificultades de visibilidad son extremas. Máxime si coincide con un feliz período de maternidad, situación que siempre es difícil de compaginar por mucha voluntad que se ponga. Por eso resulta extraño que no hayan dispuesto ante los medios de un portavoz, hombre o mujer, pero joven que, sin ser concejal, por lo menos pudiera facilitar que las opiniones de Compromís en los diferentes asuntos se oyeran más y llegaran mejor a votantes y simpatizantes.

Quedan dos años y entramos en el tiempo de descuento. El equipo de gobierno parece querer aparentar más eficacia. La oposición, si no quiere que las derechas se consoliden, deberá reforzar su labor de fiscalización y de alternativa. Y sería bueno que en Elx se vayan concretando, en realidades, las necesidades y mejoras y no sólo en promesas repetitivas.