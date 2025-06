El llegat d’Isabel-Clara Simó: la vertadera història

El llegat d’Isabel Clara Simó (Imatge cedida per Antoni Miró) / Antoni Miró

Quan l’any 2016 va deixar-nos Xavier Dalfó, fundador de la revista “Canigó”, entre altres, la seua dona, l’escriptora Isabel-Clara Simó, va decidir deixar la casa que tots dos compartien en l’Ametlla del Vallès. En aquell espai íntim es va concretar una de les èpoques més prolífiques de l’autora amb títols com “L’home que volava en el trapezi” (2002) o “Els racons de la memòria” (2009), entre altres. En aquella casa, quedaven els records, però també els objectes personals com les obres d’art que omplien les parets de l’habitatge i sobretot una biblioteca personal que havia fornit de reflexions i de cites preses manualment en unes fitxes que li servirien per a bastir de contingut les novel·les i els articles en la premsa. Per això, una vegada va exposar la situació a l’amic Antoni Miró, artista còmplice, entre altres, de mostres compartides com la “Suite Eròtica” (1994) o “L’abecedari” (1995), aquest li va recomanar fer una donació del patrimoni artístic i bibliogràfic a l’Ajuntament d’Alcoi, l’entitat que li havia atorgat la distinció de Filla Predilecta l’any 2013 i que li havia oferit el reconeixement que tot intel·lectual espera del lloc de naixement: l’estima del seu poble. Per fer possible aquest projecte, la Universitat d’Alacant (UA) seria la dipositària inicialment de la donació bibliogràfica, amb catalogació inclosa, per acabar sent ubicada en la Casa de Cultura, damunt de la Biblioteca Municipal, en una sala d’estudi vinculada amb el món universitari que serviria per als investigadors de la seua obra. En aquelles converses érem presents l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, i jo mateix, en representació de la UA.

La donació dels volums va haver d’esperar més de quatre anys en un magatzem del Campus de Sant Vicent del Raspeig. Un canvi de l’equip de govern de la Universitat va paralitzar la iniciativa. Davant del desencís, l’Ajuntament va traslladar finalment el 2024 el gruix dels llibres a un espai municipal sense concretar. El 15 de maig passat es presentava una exposició ben intencionada que contenia les obres d’art de l’autora amb una petita mostra de llibres del fons esmentat. Allà hi havia en una taula coberta els reconeixements a la seua trajectòria, allò que Isabel-Clara anomenava “ego” mentre preparava les caixes que havien de transportar des de l’Ametlla tots els seus records. Amb una mica de vergonya, pensava que tot allò serviria per a recordar-la, perquè eren els objectes més personals i alhora els que havien aconseguit el seu reconeixement. La mostra, situada en el IVAM-CADA d’Alcoi, està fora dels espais inicialment previstos i ben lluny de la idea de construir un espai per a investigadors que puguen tenir a les mans, ordenats i catalogats, les obres que bastiren el coneixement de l’autora durant un bon grapat d’anys. El resultat de la mostra és estèticament satisfactori i important per recordar-la, però insuficient si volem conéixer el món personal que va fer possible el creixement d’una autora com Simó. Pel que fa a les obres d’art, s’hi ha exposat totes les que són, amb una catalogació completa que ajuda a entendre que no estem davant d’una col·lecció d’art a l’ús, sinó un conjunt d’obres d’intercanvi que la família havia atresorat. La publicació realitzada compta amb el rigor habitual en aquest tipus de mostres d’obres artístiques.

L’activitat està inserida dins de l’any dedicat a l’autora per la institució alcoiana. No hi ha hagut una comissió d’experts que l’assessorara. La selecció de llibres exposats pot ser il·lustrativa del conjunt de la seua trajectòria, però caldria haver tingut amb anterioritat la catalogació, a més d’una classificació temàtica i cronològica que marcara els àmbits d’interés de l’autora per entendre els seus interessos i referents, com també analitzar les seus possibles marques de lectura –tot contrastant-los amb les anotacions escrites en les fitxes manuals– i, fins i tot, una possible digitalització i difusió digital del fons. Per dur endavant aquesta i altres activitats posteriors, caldria la col·laboració institucional amb institucions de referència, com la mateixa Universitat d’Alacant, l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua o l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana per desenvolupar d’altres activitats que ajuden a difondre el llegat en un mínim de condicions i des d’una perspectiva crítica sòlida. Perquè així seria l’única manera que, fora de l’àmbit local, la mostra tinguera interés per la comunitat científica i el públic lector general que seguia la trajectòria de la nostra autora. Així, ens evitaríem conclusions esbiaixades com que l’autora era una “experta cuinera” o d’altres primeres apreciacions que hem pogut sentir. Estic ben segur que la pròpia autora somriuria davant d’algun dels comentaris sentits en les últimes setmanes a partir de la contemplació d’una mostra d’alguns exemplars de la seua biblioteca que hauria de tenir un espai definitiu, amb la biblioteca completa, per poder abordar amb suficiència i rigorositat una trajectòria intel·lectual immensa, una de les més completes de la nostra literatura més recent. Per tenir una visió de conjunt de tants anys dedicats a la literatura i amb tantes interaccions amb altres artistes, escriptors i amistats que li van deixar la seua empremta.