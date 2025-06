Exposición homenaje a Gerardo Segura

El pintor Gerardo Segura, junto a su obra "Seña de identidad", de 1994. / INFORMACIÓN

Familiares y amigos del pintor Gerardo Segura Sempere (Elche, 1947 – Sant Feliu de Guixols, 2020) quieren comunicar a la sociedad ilicitana su fallecimiento y han organizado un homenaje al artista con una exposición retrospectiva de su obra en el Casal Jaume I d’Elx, en la calle Sant Jordi, 2. Del 13 de junio al 20 de julio de 2025. Visitas todas las tardes de 18 a 21 horas. Sábados, domingos y festivos cerrado. Inauguración: viernes 13 de junio a las 19.30 horas.

Gerardo Segura nació y creció en Elche y se formó en Magisterio, que ejercería a lo largo de su vida, a l tiempo que colaboraba en la empresa de artes gráficas Rotuart, que había creado su padre. De 1972 a 1980 vive en Francia, con Maite, su compañera de toda la vida. Y comienza su carrera artística como pintor. La primera exposición de Gerardo Segura fue en Elche, en 1974, en la Peña Madridista.

Obra "Seña de identidad" del pintor Gerardo Segura. / INFORMACIÓN

En 1984 regresa a España y establece su residencia en Sant Feliu de Guísols (Girona). Continúa pintando y haciendo exposiciones por Cataluña, Francia y la provincia de Alicante. Y no dejará de mostrar sus nuevas etapas en Elche: Serie España (1985-1990); Acuarelas- Encajes- Corchos- papel reciclado por el autor (1990-1997); Capiteles y Estatuas (1997-2011); etcétera. En diciembre de 1997 celebra sus «25 años de pintura» en la Sala de Exposiciones de la Caja Rural. En 2011 expone por última vez en Elche, en la Sala de Exposiciones de Mutua Ilicitana.

La obra de Gerardo Segura es de las más amables que han pasado de por aquí. Sus acuarelas son dulces y delicadas y están enfocadas a costumbres, recuerdos y sentimientos: «Mi admiración por los grabados en madera o en piedra me han aportado en varias ocasiones a cantar poemas escritos por maestros de la ‘talla’ o ‘artesanos canteros’, intentando poner una pequeña aportación con mis pinceles».

Conocí a Gerardo Segura en los años noventa. El pintor acostumbraba a exponer cada dos o tres años en la Sala de Exposiciones de la Caja Rural, calle Maestro Albéniz, 14. Tenía preparada una pancarta con su nombre que en esos días de exposición pendía de un lado a otro de la calle. En tiempo de elecciones su nombre competía con el de los candidatos. A nadie se le había ocurrido colgar pancartas de tela que ocuparan todo el ancho de la calle. El tamaño de las letras tipográficas con su nombre superaba con creces al que figuraba en la cartelería propagandísticas de los candidatos. Todos los que vivíamos en la ciudad pasaríamos antes o después por debajo de la pancarta de Gerardo Segura, bien andando, bien en moto, bien en coche o bien en autobús. «Gerardo Segura» iba calando en nuestro inconsciente más que ningún otro nombre.

Imagen de la exposición en el Casal Jaume I. / INFORMACIÓN

Fui a ver su exposición, él no estaba, y le dediqué en el periódico La Verdad una columnita de las mías. Recuerdo que al final del escrito añadía: «Nota: Gerardo, estate un tiempo sin aparecer por Elche. Resulta que en el escrutinio de las votaciones han aparecido la tira de papeletas con una equis encima y tu nombre escrito a mano. Es muy posible que hayas ganado las elecciones y te toque estar de alcalde cuatro años». Aquello le hizo gracia y cuando vino a clausurar la exposición me llamó por teléfono. Nos echamos unas risas, nos tomamos unas cervezas en Villalobos y resultamos amigos. Desde entonces, todos los años por Navidades recibía, dedicado de su puño y letra, el calendario de sobremesa de la empresa Rotuart con las imágenes de sus últimas obras.

De un tiempo a esta parte, me están llamando los familiares de los amigos pintores que se van para preguntarme qué se puede hacer con los cuadros que dejan. Después, me llevan a casa y me muestran la «montoná». Una situación que me afecta sobremanera y me deja bastante tocado. Lo que más me conmueve es ver las primeras obras de los artistas. Los principios ilusionados de la gran aventura. Después, el recorrido habrá sido más corto o más largo, pero las maletas del viaje siguen ocupando mucho espacio.

Imagen de la exposición en el Casal Jaume I. / INFORMACIÓN

Joaquín Segura, hermano de Gerardo y depositario del legado del artista, ha llegado a una conclusión salomónica: en ningún sitio estarían mejor los cuadros de un artista que en las casas de quienes lo conocieron y tuvieron algo que ver con él. Se trata de poner los cuadros de Gerardo a un precio simbólico y que la gente vaya escogiendo las piezas que más le interesen. Nada que ver con los precios alcanzados por el artista en vida. Es un regalo de amor por su cuenta y riesgo y ya está. Así las cosas, las obras de Gerardo Segura que figuran en esta exposición homenaje, y otras que se muestran en catálogo, están disponibles al público en general a unos precios generosísimos y con los marcos originales en que fueron expuestos en su momento. ¡Ánimo! Continuará…