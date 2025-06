Geografía e historia en la "Rambla de Méndez Núñez"

Rambla de Méndez Núñez. / Jose Navarro

Casi medio siglo atrás, al incorporarme, procedente de la Universidad de La Laguna, a la Facultad de Filosofía y Letras, me albergué durante el año académico 1976-1977 en la confortable Residencia del Colegio Oficial de Farmacéuticos, institución profesional que presidía entonces un alicantino de tanto arraigo como Agatángelo Soler, prócer de grato recuerdo. Dicho alojamiento radicaba en la calle Gravina y bien cerca tenía la excelente cocina de La Goleta y el impecable servicio del Hotel Palas, ubicado en el antiguo y enorme palacio de los Escorcia, condes de Sotoameno (1795), pertenencia originaria que recuerda el curioso escudo nobiliario sobre la entrada principal; con posterioridad, este gran edificio exento fue restaurado y habilitado para Cámara de Comercio, Industria y Navegación con una lograda intervención de Juan Antonio García-Solera. En verdad, el espacio urbano que me tocaba vivir cotidianamente no podía ser más atractivo e interesante. Se trataba del ensanche alicantino remodelado entre los siglos XVI y XIX, desde la ladera sudoccidental del Benacantil hasta la rambla de Canicia. A este casco urbano, hacia 1845 se refería el corresponsal alicantino de Pascual Madoz en estos términos: “Se extiende 1.500 varas de E. a O. y 750 de N. a S.: la rodean murallas, que aunque fueron reedificadas costosamente por el ingeniero Ordorás en 1810, no se pueden reputar sino como de 2º orden; tiene 4 puertas que facilitan la entrada a la ciudad, denominadas de la Reina, la que mira al NNO., la Nueva al ENE., San Francisco al O., y la del Muelle al SSE.; dentro del expresado recinto hay cerca de 3.000 casas…”.

De las mediciones anteriores, de este a oeste 1.500 varas (1.254 m) y 750 (627 m) de norte a sur, se desprenden dos conclusiones inmediatas: la expansión desde la falda meridional del Benacantil había sido mayor hacia el oeste que al sur; y, en segundo lugar, la dimensión de este casco histórico no alcanzaba 100 hectáreas, era inferior al kilómetro cuadrado. Así pues, en una extensión menor que la del actual campus de la Universidad de Alicante se concentraba la ciudad histórica y monumental. Comencemos por recordar dos templos singulares: Santa María y San Nicolás de Bari. En la primera, iglesia gótica de comienzos del cuatrocientos, hubo intervenciones de suma importancia los siglos XVI y XVIII, configurando el hermoso conjunto donde armonizan aquel estilo y un barroco de la mejor factura. Entre 1616 y 1738 se levantó la colegiata, concatedral actual, de San Nicolás, espléndido edificio de estilo desornamentado, en el que sobresale la bella capilla de la comunión. En este perímetro amurallado mandaron construir sus magníficas viviendas los miembros más destacados del patriciado alicantino. Baste recordar, en la propia calle Gravina, el palacio del esclarecido conde de Lumiares; a la Calle Mayor se abre la puerta del perteneciente a los marqueses del Bosch de Asís, título bajo el que confluyeron los más encumbrados linajes autóctonos (Martínez de Vera, Canicia, Vaillo de Llanos). Mansiones dieciochescas palaciegas ennoblecen la calle de Labradores, denominación alusiva a mayorazgos, a quienes se sumaban prósperos comerciantes foráneos, enriquecidos en la exportación de vino y barrilla. Finalizada la traumática Guerra de Sucesión (1700-1713), voladura parcial del castillo de Santa Bárbara incluida, el auge económico se hizo patente en manifestaciones constructivas religiosas y civiles. Entre estas, además de las casonas mencionadas, destaca el grandioso ayuntamiento; cuyas obras, iniciadas en 1701, paréntesis bélico por medio, concluyeron en 1780.

En el siglo XIX la ciudad conoció decisiones políticas y actuaciones urbanísticas de la mayor trascendencia: la efímera capitalidad provincial (1822) durante el Trienio Constitucional, se hizo definitiva en 1833 cuando la Reina Gobernadora sancionó el real decreto de 30 de noviembre, elaborado por Javier de Burgos. Como mejoras públicas resaltan los trabajos de ampliación del puerto comenzadas en 1847, la llegada del ferrocarril de la Compañía M.Z.A. (1858), el derribo de la muralla decimonónica, que se prolongaría un cuarto de siglo (1854-1878) y, a los efectos que ahora interesan, ajardinamiento de la Rambla y Explanada (1867-1874). Cien años después, en 1975, los establecimientos de ropa y joyería de más tradición y prestigio radicaban en la Rambla y Calle Mayor más los tramos inmediatos de vías adyacentes y colindantes. Es de resaltar la fuerte concentración, casi completa, de entidades financieras en la Rambla, encabezada por la delegación del Banco de España y las oficinas principales de las dos cajas de ahorro alicantinas entonces existentes; a las que se sumaban las sucursales directivas de la práctica totalidad de los bancos con agencias en la provincia. Solo una gran sociedad de banca, que no lo era otrora tanto, quedaba fuera de la Rambla y calles adyacentes de Constitución, San Fernando y Explanada.

El emplazamiento de las administraciones públicas revestía, por la propia naturaleza y alcance de las mismas, la dispersión impuesta por su evolución histórica: la local en la dieciochesca y monumental casa consistorial ya aludida; la provincial en el palacio inaugurado por el presidente de la II República Niceto Alcalá Zamora (1932) y las delegaciones ministeriales, encabezadas por el Gobierno Civil, parcialmente en la Plaza de la Montañeta, cuyo desmonte no finalizó sino mediado el siglo XX. En el último cuarto de esta centuria se produjo un notorio desplazamiento del centro comercial y, en menor medida, del financiero hacia el suroeste. El mayor traslado afectó al comercio de ropa y complementos, iniciado con la instalación de Galerías Preciados al principio de la calle Maisonnave y culminado, en 1989, con la de El Corte Inglés al final de la misma. Obviamente, el trasiego y la actividad mercantil en la Rambla se resintieron. Reiteremos que el tramo final del álveo de la antigua rambla, que recogía los derrames esporádicos del Benacantil, glacis de San Vicente y Tossal, había sido urbanizada entre 1867-1874; y pronto bautizada con la denominación actual de Rambla de Méndez Núñez, que reemplazó a la tradicional de rambla de Canicia, cuando tenía esta condición de corriente eventual y funcionamiento intermitente, abrupto y espasmódico con ocasión de lluvias torrenciales; salidas que, a veces, motivaban poderosas llenas y desastrosas inundaciones. Es de recordar y subrayar que la expansión de Alicante implicó la sucesiva integración en el tejido urbano, sin enmienda hidrológica alguna, de barrancos y ramblas (El Carmen, Bonhivern, Canicia, Barranquet, San Blas, Benalúa); hasta llegar a uno, el Barranco de las Ovejas, que, por su entidad, con alguna punta de avenida de 400 m3/s, ha tenido que ser respetado y encauzado; en su margen derecha se han desarrollado el barrio de San Gabriel y dos grandes urbanizaciones, en las inmediaciones del espléndido parque municipal de El Palmeral. La referida falta de corrección conllevó que el problema de las inundaciones urbanas se hiciera crónico, como atestiguan multitud de noticias en las actas capitulares y otras fuentes. Sin ir más lejos en el tiempo, vienen a la memoria las desastrosas anegaciones de 20 de octubre de 1982 y 30 de septiembre de 1997. La respuesta a esta última, que causó tras víctimas mortales, fue un original plan de defensa que comprendía sumideros o trampas de agua y desagües subterráneos. Hasta aquí la geografía o, más concretamente, la hidrografía, a la hora de justificar la denominación de rambla.

En cuanto a la alusión histórica a los Canicia cabe pensar que el curso atravesaba, significativamente, alguna posesión de este linaje de origen genovés que, afincado en Alicante durante la segunda mitad del quinientos, ascendería a la cima del patriciado urbano por enlace con los Martínez de Vera, señores de Busot y Aguas de Busot, marqueses del Bosch de Arés, los Vaillo de Llanos, condes de Torrellano, y los Rojas Pérez de Sarrió, señores de Formentera y marqueses de Algorfa. Por lo que hace a dar a la nueva calle o, si se quiere, rambla los apellidos de don Casto Méndez Núñez, enfaticemos que los años de acondicionamiento y ajardinamiento de la madre de la rambla, su transformación en anchurosa calle (1867-1874), son inmediatamente posteriores a la hazaña del marino Méndez Núñez el 2 de mayo de 1866. Declarada la guerra entre el reino de España y las repúblicas de Chile y Perú, el brigadier (contraalmirante) don Casto Méndez Núñez, accidentalmente al mando de la flota española del Pacífico, recibió orden de atacar las costas enemigas; en cumplimiento de la misma, cañoneó Valparaíso y, ante la pretensión de desacreditarle por la acometida a un puerto indefenso; puso rumbo, con su reducida fuerza naval, a la plaza fuerte peruana de El Callao, defendida por cien cañones, la bombardeó y, con inevitables daños en sus barcos –solo la fragata “Numancia” era blindada– acalló la artillería contraria. No faltó quien criticase lo arriesgado de la operación, que había puesto en serio riesgo de pérdida la armada, censura a la que el valeroso marino respondió con el célebre retruécano que reza: “Más quiere España honra sin barcos que barcos sin honra”. En loor de multitudes, proclamado héroe nacional y ascendido a jefe de escuadra (vicealmirante), fue designado poco después vicepresidente del almirantazgo y promovido a teniente general (almirante), empleo que declinó hasta que tuviese ocasión de prestar nuevos servicios a España. Falleció poco después, en 1869, a los 45 años. Por entonces, la “Rambla” alicantina, que aúna geografía e historia, recibió su nombre.

Plano de la ciudad de Alicante incluido en el "Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar" (1846-1870) / Francisco Coello de Portugal

El plano de la ciudad de Alicante incluido en el monumental Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar (1846-1870) de Francisco Coello de Portugal concuerda con la descripción del casco urbano realizada, hacia 1845, por el corresponsal del Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar de Pascual Madoz.