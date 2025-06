Memoria de plomo y vida

Pablo Benegas. / Víctor Lerena / EFE

Tenía pendiente la lectura del primer libro publicado hace un año por Pablo Benegas, conocido por ser uno de los integrantes del grupo La oreja de Van Gogh y sobre todo por ser uno de los dos hijos del político socialista Txiki Benegas, fallecido en 2015. Tiene como título Memoria (Plaza y Janés, 2024) y en él el autor narra su infancia y juventud en la asfixiante sociedad vasca de los últimos 30 años del siglo XX y sus inicios en la música siendo estudiante de Derecho hasta llegar a formar, en compañía de cuatro integrantes más, uno de los grupos de música más importante de España.

Comienza Pablo Benegas recordando a Enrique Casas, senador socialista asesinado por ETA en 1984 a la edad de 41 años. Un principio que mete de lleno al lector en una sociedad regida por la ley del silencio, los años de plomo, en los que ETA cometía asesinatos todos los meses gracias al apoyo que recibió de una parte de la población y del silencio de otra, mayoritaria, que no dudó en mirar para otro lado ya fuera por miedo, por desinterés o por egoísmo. Desde muy joven, por ser hijo de quien era, el autor fue objeto de amenazas provenientes del mundo radical y fascista de ETA. Los jóvenes simpatizantes de ETA dominaban los espacios universitarios, practicaban la violencia callejera e instalaban carteles y pancartas de apoyo a etarras sin ninguna cortapisa.

Y entre medio de tanta violencia y extorsión llevada a cabo por ETA y sus simpatizantes, un grupo de jóvenes universitarios de San Sebastián se rebeló contra esa imposición del miedo de dos maneras diferentes. Por un lado, tratando de despertar a esa gran parte de la sociedad del País Vasco, en especial a la juventud universitaria, del adormecimiento voluntario en la que estaba inmersa y que se manifestaba en un sonoro silencio cada vez que mataban a un político, a un militar o a un policía. Pablo Benegas y unos amigos pusieron en marcha el colectivo Basta ya como medio de lucha pacífica contra la violencia y la indiferencia. Realizaban protestas en la universidad y en el centro de su ciudad a las que acudían 10 personas. Siempre hostigados por radicales proetarras que les insultaban y amenazaban. Y por otro lado, esos mismos jóvenes decidieron vivir y celebrar cada día que eran jóvenes y estaban vivos, creando un grupo de música que les llevó al éxito.

Este es libro es, por encima de todo, un canto a la libertad y a la lucha por conseguirla. Y un señalamiento, también, de todos aquellos y aquellas que se callaron y miraron para otro lado e incluso a veces, desde posiciones nacionalistas, justificaron la existencia de ETA y el ejercicio de la violencia fascista. Nos hemos preguntado muchas veces qué ocurrió en la Alemania de los años 30 para que Hitler llegara al poder. Pablo Benegas, en su libro, se hace varias veces la misma pregunta sobre sus conciudadanos. El silencio, las miradas desde detrás de la cortina, el mirar para otro lado no fue achacable únicamente al miedo. Hubo un componente de destrucción moral al que se llegó de manera voluntaria.

Hay un concepto que explica muy bien Pablo Benegas en su libro: colapso ético. Qué tuvo que pasar, se pregunta Benegas, para que la indiferencia ante los asesinatos, la extorsión y la injusticia se convirtiese en la normalidad. Benegas, años después de la desaparición de ETA, preguntó a personas de su entorno por qué no hicieron nada frente a ETA. Las respuestas son descorazonadoras: por miedo, porque les daba igual, porque querían seguir saliendo por la noche o por pereza. Incluso los hay que justificaban la violencia por el fin: para conseguir la independencia.

Mientras leía este libro he levantado varias veces la vista de sus páginas y he recordado a esas personas que conocía en esos años y que, a principio de los años 90, se situaban en la equidistancia entre los demócratas y ETA. Sus argumentos los recuerdo ahora con horror y asco. En especial los de aquellos que vivían o habían vivido en el País Vasco, la mayoría de familias acomodadas. Mientras la conversación fuera sobre naderías todo iba bien, pero cuando se tocaba el tema de ETA sus caras se transformaban en muecas de odio. Estoy seguro que si hoy les preguntase si se arrepienten de aquella justificación de la violencia etarra me responderían las mismas chorradas que entonces. La diferencia es que la democracia venció e hizo desaparecer a ETA. Yo también pienso ahora lo mismo que hace 30 años: que ningún derecho de autodeterminación vale lo mismo que una sola vida humana.

Pablo Benegas ha escrito Memoria para dar las gracias a todas y a todos los que lucharon primero contra el franquismo y después contra el fascismo de ETA. Gracias a ellos podemos los demás vivir en democracia. Este libro, junto con ¡Arriba Euskadi!: La vida diaria en el País Vasco (Espasa libros, 2001) del periodista José María Calleja, fallecido en 2020, deberían ser de lectura obligatoria en los institutos y universidades del País Vasco.