Recuerdo mi paso por la central nuclear de Cofrentes de vuelta del Rincón de Ademuz. A esas horas de la tarde del viernes intervenía como crítico de Radio Nacional en el magacín vespertino José Ramón Rey. Yo conducía durante tres horas de regreso a casa después de dar clases como interino en un destino que nadie quería.

Mientras escuchaba el desparpajo de José Ramón Rey sentía envidia porque me entraban muchas ganas de estar sentado junto a él en esa pecera de radio. Puesto que la vida da muchas vueltas, años después me vi alojado como invitado en casa de José Ramón cuando iba a Madrid a pasar alguna semana que otra a peinar la cartelera teatral. Por las mañanas íbamos juntos a los pases de prensa de las películas que se iban a estrenar en escenas sucesivas.

Casi siempre merodeaba por su casa frente al cine Doré, sede de la Filmoteca Española, el perro de Yoshio Murakami, que era un personaje muy peculiar que se había hecho famoso por tener una sección fija en el programa Lo + plus. El perro de Yoshio era enorme, y a mí no me gustan los chuchos. Así es que cuando por lo que fuere José Ramón salía de casa antes que yo, tenía que vérmelas con el can, lo que me ponía muy nervioso. Es lo primero que me ha venido a la mente al enterarme del fallecimiento de José Ramón Rey, un crítico de cine divertido, nada engolado, con el que se podía aprender de cine porque en él no había pose ninguna. Llamaba al pan pan y al vino vino. Me faltó ser valiente para instalarme en la calle Santa Isabel como vecino. ¡Y que saliera el sol por Antequera! De esta manera José Ramón me hubiese visitado a mí, y no al revés.