Botas que pisan fuerte

"Kinky Boots" *** De Theatre Properties Dirección: Silvia Villaú

Se hizo una película en 2005 con el nombre de Pisando fuerte, y el prestigioso musical nació después en el escenario con su historia de amor, superación y emprendimiento. Ser uno mismo, la tolerancia y la amistad empoderan y empujan a lograr ilusiones. El espíritu innovador y la colaboración mutua conducen a obtener el éxito en cualquier aspecto de la realidad. Y el propulsor de la creatividad, la comprensión y la perseverancia funciona en Kinky boots. Botas puntiagudas y con tacón muy alto, que llegan hasta el muslo y están hechas con un material brillante. Sexis y provocativas. Todo ello compone el espectáculo basado en hechos reales, con pegadizas canciones creadas por Cyndi Lauper y vistosos números coreográficos de José Félix Romero. El equipo humano lo saca adelante durante 130 minutos en el coliseo alicantino. Muchos cambios de vestuario y la espectacularidad de un gran montaje con amplio elenco que encabeza el brasileño Tiago Barbosa. Además, Carlos J. Benito, José Navar, Carlota L’Hotellerie o Silvia Villaú, la también directora de las numerosas escenas que aplaude el entusiasta público. Las interpretaciones, los enredos y las exigencias vocales, rítmicas y melódicas, se resuelven con el poderío, las chispas y las pasiones de cada uno, y los bailes imprimen más fuerza aún a los pasajes con recursos expresivos adaptados a las necesidades de la teatralidad. Temas como No imagino un producto mejor, Lola, No soy quien él soñó, Hombre de bien, Vuélveme a aceptar o Te sujetaré/Sé tú. Imaginen el negocio familiar de una fábrica de calzado en precaria situación. El heredero despide a trabajadores. La presencia de un transformista sugiere la solución al problema con un nuevo mercado que se ocupe de ese tipo de botas. Hay algunas exageraciones ingenuas. Pero el entretenimiento, la reflexión y la emotividad no faltan. En España, este género ha ido avanzando y obteniendo óptimos resultados que atraen a los espectadores y llenan los recintos.