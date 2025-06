El ministro / Belmar Artworks

- ¡Qué partido más excepcional, Pa!

- Lo he visto, JC. Cuando parecía todo perdido, Carlos Alcaraz ha demostrado que tiene el carácter y la determinación de sobreponerse a todo para ganar. Ese plus que diferencia a los campeones de los buenos jugadores.

- En efecto, el espíritu de Rafa Nadal. Me ha gustado mucho verlo reencarnado en el joven murciano.

- Yo también estoy contento. Creo que va a ser bueno para el deporte y para los jóvenes, sobre todo.

- Pero yo he visto algo más, Pa, que no sé si te ha pasado desapercibido.

- Sabes que a mí se me escapan pocas cosas.

- Cierto. Pues quizás hayas observado en el palco presidencial la presencia del señor Grande Marlaska, ministro del Interior del Gobierno de España por la gracia de Pedro Sánchez.

- Pues ahora que lo dices… Pero no veo qué tiene esto de especial. Los políticos se infiltran hasta en las calderas de Pedro Botero.

- Quizá no sea infrecuente, pero a mí me ha parecido muy significativo. Fíjate que yo el otro día me preguntaba la razón por la que ciertos personajes de pretendida integridad y solvencia persisten en el entorno tóxico del señor Sánchez. En el caso concreto del señor Grande Marlaska es aún más inexplicable.

- Yo también lo he pensado, porque tenía muy buena opinión de este señor. Cuando era juez de la Audiencia Nacional perseguía a la banda terrorista ETA con entusiasmo propio de su misión y parecía un hombre coherente.

- Así es, o así era. Grande Marlaska se cansó de decir que no se podía indultar a los delincuentes, que no cabía la amnistía dentro de la Constitución y otra serie de afirmaciones que su señorito le ha ido desmintiendo una tras otra. Únicamente por su propio interés, por perpetuarse en el poder a costa de lo que sea, porque no habido cambio en las circunstancias, al menos que nosotros sepamos.

- Así es. El señor Sánchez ve la realidad a través de sus anteojos de conveniencia personal. Pero eso, que es más que evidente en su caso, se ha contagiado a su entorno político y a una serie de palmeros que le ríen las gracias y corean sus consignas con la evidente intención de compartir con él el poder. Pero yo no imaginaba esto del señor Marlaska, alguien, insisto, aparentemente competente, sensato, y sobre todo, con un lugar digno al que volver tras su aventura política.

- Creo que estamos de acuerdo JC. Pero no veo la relación…

- Pues al ver sentado al señor Marlaska en primera fila del palco de la pista de Roland Garros, me di cuenta de cómo estaba disfrutando de su situación de privilegio. He imaginé la cantidad de prebendas que tiene estar en el poder. No es lo mismo ser juez de la Audiencia Nacional, que te tienes que pagar hasta el aparcamiento, que ministro del Interior del Gobierno de España, quien va invitado a todo evento social que le apetece, a las primeras filas de actos deportivos, políticos, sociales, mediáticos. Alguien que ocupa las cabeceras de los telediarios, los artículos de opinión, los comentarios, las redes sociales… Y eso, entendámoslo o no, genera un indudable atractivo en ciertas personalidades.

- ¿Quieres decir que si para conseguir eso hay que desdecirse de sus propias declaraciones, contraponer sus principios, como aquella frase del genial Groucho… eso merece la pena?

- Para muchos la respuesta sería negativa. Pero, por lo que estamos viendo en casos como este, para otros las prioridades empiezan por ocupar las primeras filas de los palcos presidenciales. Aunque eso implique decirle que sí a todo a tu caprichoso señorito.

- Ya lo dijo el Gallo… Ha de haber gente pa tó.

- Cierto… pero eso no deja de entristecerme, sobre todo en casos como este.

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España