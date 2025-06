Pijerío aspiracional / INFORMACIÓN

Acabo de terminar de leer un brillante ensayo que disecciona las tribus urbanas alojadas en los alrededores de los cayetanos y los pijos. “Quiero y no puedo”, el libro de Raquel Peláez, radiografía cómo, desde el nacimiento de la clase media, algunos individuos/as han querido revestirse de los atributos de las clases superiores, sean aristócratas, famosos o, sencillamente, ricos de cuna. Con escaso éxito, claro, porque aunque la mona se vista de seda y todo eso.

Ese fenómeno de lo aspiracional ha trasladado a la sociedad la idea de que comprando un bolso de Vuitton tus semejantes te equipararán a la Falcó o a la Georgina, por ejemplo. La cosa es que los ricos riquísimos han llevado el lujo a otro nivel y las marcas no marcas, fuera del alcance del mortal, son lo que les priva. Un Vuitton, ¡menuda ordinariez de clase media! (aunque cueste el sueldo de un trimestre de algunos).

Cuánto daño ha hecho históricamente la emulación y, como pasa en otros campos, las redes sociales no han hecho más que reforzar hasta el paroxismo la estupidez de los bípedos. Antes seguían al Beau Brummel o al duque de Windsor unos pocos, ahora la Kardashian es ejemplo al mismo tiempo para millones de niñas bien, burguesitas de medio pelo y poligoneras. Qué horror.

Cuando era algo más joven que ahora, digamos en los setenta, jejé, mi ideal aspiracional era un polo Lacoste (o Burberry’s), una Barbour, vaqueros Chevignon y mocasines Castellano, comprados en su tienda de la zona hiperpija de Madrid (y que eran copia de los Sebago, aunque luego los tuve también y me parecen mucho peores, patriota que es uno). Obviamente era un pijo con ínfulas aunque me espantara tal definición, pero, como dice la autora, todos somos el modelo de pijo de alguien, es cuestión de escalas. Como reconocer que todos somos el cuñao de otros cuñaos y así hasta el infinito.

Sin embargo hay algo curioso en esta tesis del pijerío global: de algún modo los modelos aspiracionales impiden la revolución y la lucha de clases por vías violentas, lo que es un negocio redondo para las clases altas. Si un empleado de bajo nivel aspira a comprarse unas Jordan de las prohibitivas, de las que lleva algún rapero, estará calladito ganando un salario raquítico y sin montar pollos. Cuando las consiga, se las calce y las enseñe (si no se cuenta, algo no existe, como dijo Dominguín tras acostarse con Ava Gardner) pensará que está al nivel de un futbolista famoso y se conformará en su mediocridad. Lo mismo que la que está loca por unos “Manolos” o unos Louboutin. Que es lo que nos pasa mas o menos a todos, por otra parte, salvando a los anacoretas y las monjas de clausura.

Si bien se fijan, es un círculo perfecto: las cúpulas promueven el lujo como requisito aspiracional, los pardillos caemos en la trampa por afán de imitación, nos entrampamos para compartir con las élites un rango de consumo y somos ya esclavos de por vida de empresarios y bancos. Sin darnos cuenta de que, cuando nosotros avanzamos un paso, ellos dan cuatro y cada vez están más lejos.

Pero, bueno, lo aspiracional no va sólo de ropa y complementos, hay quienes tienen la ilusión de ser “cosa” y son capaces de vender a su madre por alcanzar un nivel que no les corresponde. Este caso es tan ridículo como pretender ser el duque de Alba poniéndose una “teba”, esa americana informal creada para el tiro de pichón, tan cómoda. Decía que pretender ser, con un grado ínfimo de cultura general y una inteligencia emocional lindante con la del gorila de montaña, no es ni mucho menos imposible. Tenemos ejemplos en Alicante, en la política y hasta en las instituciones, y hoy no me harán decir nombres ni bajo tortura. Piensen un poco, que para eso ustedes tienen células grises en el cerebro y ellos (o ellas), no.

El caso es que lo aspiracional conduce a la melancolía, porque después de hacer un vídeo en TikTok con fondo fake, tal que si estuvieran en un resort exclusivo en las Maldivas, apagan los focos, decae la magia y vuelven al piso oscuro alquilado en un barrio obrero. Pero a algunos les compensa, dejan de hacerse preguntas y soñar con ser y no únicamente con tener.

Trampa saducea esta de desear los bienes del prójimo. Antes se curaba con la revolución y la toma del Palacio de Invierno o las guillotinas dale que te pego en la plaza de la Concorde. Ahora basta con un poco de consumo y un mucho de fingir en redes. Por lo menos la toma de la Bastilla tenía efectos taumatúrgicos y los aristócratas se lo pensaban un poco y temían por sus vidas y haciendas. Con una story en instagram se parten de risa, si es que llega a su conocimiento. Que ya les dijo yo que no.