El feminismo selectivo del PP

Denuncia por agresión sexual en el Partido Popular. Y el PP lo sabía y lo calló. Desde febrero tenía conocimiento de una denuncia por agresión sexual al ya exconselleiro gallego Alfonso Villares. Tres temas importantes a partir de aquí.

Uno es que, de forma casual, se ha dado a conocer el nombre de la víctima, porque además ella es una conocida presentadora de televisión. Dos. Una vez que ha trascendido quién es ella, determinada prensa ha dedicado a la denunciante titulares revictimizantes, como que ella “entierra la carrera política” del conselleiro. Y vamos con la tercera, que tiene más fondo.

Repito: el PP conocía desde febrero que esto ocurría. Menudo pacto de silencio, porque desde la denuncia en diciembre no hemos sabido nada de este tema hasta junio. Y aquí es donde vemos la falsa moral y la impostura del Partido Popular, aunque quizás no debería de extrañarnos cuando pacta con un Vox negacionista de la violencia machista. Y aquí vemos también el diferente trato en los medios de comunicación. ¿Recuerdan los programas y tertulias casi monotemáticas sobre los casos Errejón y Monedero? ¿Recuerdan las portadas a cinco columnas sobre estos casos? ¿Dónde están esas portadas y esos minutos de televisión infinitos sobre la denuncia a Villares? ¿No se debería informar de todos los casos por igual? ¿Las declaraciones políticas no deberían ser las mismas?

Por cierto, ¿dónde está Tellado? Cuando ocurrió el caso Errejón, sostuvo que «si Yolanda Díaz lo sabía y lo tapó debía asumir responsabilidades políticas de forma inmediata». También pidió elecciones generales contra Sánchez. En la cuenta del PP de Galicia en X decían que todos los “que encubrieron a Errejón deben dimitir”. ¿Pedirán elecciones ahora para el presidente Rueda? Por ahora, han hecho todo lo contrario. Lo sabían, no pusieron medidas y lo han callado meses. Y no solo eso, sino que una vez que ha sido público, en su despedida, Rueda le ha dado un abrazo y ha manifestado que cuando se haga justicia y él quede libre, volverá a contar con él. El apoyo ha sido visible a ojos de todo el mundo. Y, sin haber juicio, ya han escenificado que ella es una mentirosa.

Qué claro lo tiene el PP cuando las denuncias por violación son en otros partidos y qué callados cuando las denuncias están en sus filas. Reclaman prudencia y presunción de inocencia, la que se les olvidó a ellos en los casos que ocurrieron dentro de la izquierda. Así que, por favor, dejen de instrumentalizar a las víctimas. No hacía falta que el PP se declarara salvador del feminismo cuando conocimos lo de Errejón o Monedero. Las feministas de verdad ya habían denunciado el machismo dentro de la izquierda. Lecciones, ninguna. Por eso, siempre estamos con todas las víctimas, a las que no se les pregunta qué votan. Esa es la diferencia de quienes usan el feminismo como postureo y quienes ponen a las víctimas en el centro. A ver si, por una vez, cumplen ellos mismos con lo que predican y exigen para los demás. El feminismo de quita y pon no es feminismo, es marketing político.