Malestar festero

La Federación de Asociaciones Festivas de los Barrios y las Partidas de Alicante (FAFBA) agrupa a 26 celebraciones.

Como expresidente y fundador de la federación festiva FAFBA a la que dediqué años de trabajo, ilusión y esfuerzo no puedo permanecer en silencio ante la preocupante deriva que está tomando la dirección actual de dicha entidad y que está siendo motivo de creciente malestar entre muchos festeros.

Recientemente, uno de sus representantes ha asistido a un acto de campaña política en nombre de la federación, algo que considero profundamente inapropiado. Los cargos festivos son, ante todo, símbolos de unión y de neutralidad. Pertenecen al conjunto de la ciudadanía y no deben utilizarse como escaparate para avalar candidaturas ni posicionamientos partidistas. En todos mis años al frente de la federación jamás hice uso del cargo para tal fin. Y si en algún momento sentí que podía estar equivocándome, tuve la responsabilidad y la coherencia de dimitir, para no manchar con errores personales el proyecto colectivo que tanto costó construir.

Pero esto no es un caso aislado. Cada vez son más las voces que me trasladan su inquietud por decisiones autoritarias, como la expulsión de miembros sin mediar diálogo, simplemente por expresar opiniones distintas. Una federación fuerte se construye desde el respeto a la pluralidad, no desde la imposición. Y lo que debería resolverse con escucha y diálogo, se termina cortando de raíz por una alarmante falta de inteligencia comunicativa.

A esta deriva se suma la creciente falta de transparencia en los balances económicos, un tema que muchos socios observan con preocupación. La opacidad no hace más que alimentar sospechas que, probablemente, tendrían fácil explicación si existiera voluntad real de informar con claridad y de rendir cuentas.

Hay algo aún más grave que merece una reflexión profunda: la manera en que algunos políticos se parapetan en nuestras organizaciones, aprovechándose de la ilusión legítima que sentimos quienes ocupamos cargos festeros. Emocionalmente, saben cómo tocarnos: nos hacen sentir importantes, nos invitan, nos adulan… y poco a poco acaban convirtiendo nuestras entidades en piezas silenciosas que encajan sin rechistar en sus proyectos. No quieren voces críticas, quieren entornos dóciles. Y muchos dirigentes, cegados por el reconocimiento y el poder simbólico del cargo, confunden el placer personal con el bien general. Esa complacencia con las autoridades políticas no es una casualidad: es el primer síntoma de que una dirección ha dejado de ser libre.

Yo lo viví. Sé lo que significa. Y por eso insisto: cuando llevas demasiados años en un cargo, corres el riesgo de vivir en una burbuja en la que ya no distingues entre tu función y tu ego. Y ahí es cuando uno debe tener el valor y la honestidad de saber ceder el testigo.

Cúrense. Háganlo a tiempo. Dejen paso a la gente joven, con nuevas ideas, con ilusión limpia y, sobre todo, con la libertad de no deberle nada a nadie. La fiesta —y la federación que la representa— lo agradecerán.