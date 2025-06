El pianista

La azotea del edificio; enfrente, la otra casa Bardin, de 1925. | RAFA ARJONES

Como disfrutón que soy de la agenda que prepara el Instituto de Cultura Juan Gil Albert en la Casa Bardín no me pierdo las sesiones que dirige Federico Solano, que habla de la música desde perfiles nunca imaginados. Ya lo comprobamos durante la etapa en la que se ocupó de la crítica especializada en este diario.

Sus puntos de vista siempre son originales, y no hay nada mejor para los oyentes que dirigir la mirada de un modo distinto. Al cambiar el foco lo que siempre ha estado ahí se digiere de forma bien distinta. A estas sesiones suelen acudir algunos de sus alumnos más distinguidos, con los que interactúa del mismo modo que hace con el público.

En una de las charlas recientes invitó a colaborar con él a Artur Mikhil, un chico de dieciocho años que toca el piano como los ángeles y ha logrado una beca de cuatro años en Manhattan para perfeccionar su formación.

Cuando conminado por Federico se soltó ante el teclado, atendiendo a ejemplos a los que aludía el maestro, me volví a sentir pequeño, porque a él le vi muy grande. Artur se paseaba por las teclas del piano como Pedro por su casa. Aportando matices, coloratura y personalidad a cada una de sus interpretaciones. Permitiéndose improvisar a modo de propina. De repente dividí mi existencia en periodos de dieciocho años y reparé en que me encuentro en la quinta vida de las que tendrá Artur. Y volví a preguntarme qué había hecho yo con las otras cuatro y con la presente. Me consolé al pensar que también le he dado a la tecla desde que tenía su edad. Si alguna vez de mis palabras ha surgido color y sentimiento, ya me daría por satisfecho.