Y se hizo la luz

Archivo - El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado el pasado febrero. / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Dejemos que la Justicia funcione. Que nadie la ponga en evidencia, ni a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Al final, como se está viendo, los que tienen el deber y la función de investigar y juzgar no carecen de razones y éstas siempre tienen la base de la ley. La campaña de descrédito y los insultos a jueces y guardias civiles, las acusaciones de golpes de estado, los bulos etc... se explican solo y exclusivamente en un intento espurio de defensa ante lo que ya parece evidente. Nada mejor que los hechos para desmontar la desvergüenza del poder como obsesión.

Difícil va a resultar al gobierno y al PSOE, en el futuro, insistir en lo del lawfare, en presuntas prevaricaciones o en la imputación a otros de sus problemas. Todos los tienen y han tenido, desgraciadamente, en un país que sabe mucho de corrupción, pero ahora es ahora y los actores son los que son. Comprometerse en la lucha contra esta lacra es obligado, sin colores o consignas. Y la política de la confrontación que excede de la pugna ideológica se traduce en la repetición permanente de lo mismo: la impunidad de los propios. Defender el delito con apelaciones a siglas o ideologías es convertirse en cómplice de la miseria. Se acabó el victimismo y ese “vienen a por nosotros”. Defenderlo presagiando miedos a la democracia y la alternativa, es no creer en la democracia, que no puede ser solo de unos. Otra vez el error de la II República, es repetir desastres.

La responsabilidad del PSOE es evidente y el riesgo es, ahora, que estos asuntos sean mayores que los conocidos. Probablemente así sea. Porque todo va apareciendo con cuentagotas, medido y controlado. La agonía va a ser lenta. El padecimiento del PSOE será su responsabilidad y de la izquierda aferrada al poder; ésta correrá el mismo camino. Son los responsables de un futuro que el tiempo, cada día que pasa, anuncia oscuro.

El sanchismo, un régimen en toda la extensión de la palabra, tocado por la corrupción, no es el PSOE. Su fin es obligado y urgente. La imagen ante la ciudadanía y el mundo afecta a todos. Una renovación es ineludible y un cambio casi total es inevitable si este partido quiere recuperar su dignidad.

Deben paralizarse de inmediato todas las reformas procesales y orgánicas en curso. No son creíbles y desprenden un aroma que es imposible desvincular de los procesos en curso, una derivación de competencias hacia el Ejecutivo que mina el sistema y la independencia judicial y resta autoridad moral al Ministerio Fiscal. Excesiva prisa y escaso debate para modificaciones que son trascendentes y que no están bajo sospecha hoy a salvo el lodazal sembrado por intereses espurios y pretensiones de impunidad.

Todas las leyes de este gobierno que, con urgencia no apreciable desde planteamientos jurídicos, se dirigen a reformar el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, tienen como fin el de erigir al Poder Ejecutivo en único o determinante en la función de aplicación de la ley. Tienen la finalidad no oculta y autoritaria de desapoderar al Poder Judicial de su carácter de poder, de sujetarlo al Ejecutivo en el modo en que siempre hicieron las dictaduras y que nuestra Constitución desterró. La Constitución creó un sistema impoluto y cambiarlo es un retroceso, aunque algunos vean corporativismo en lo que es defensa estricta del régimen constitucional que no agrada a quienes imitan modelos incompatibles con el vigente, cuyos efectos son de sobra conocidos.

Nombrar jueces directa o indirectamente con requisitos y exigencias menores y subjetivas que no garantizan el conocimiento. Hacerlo a través de tribunales designados con fuerte presencia política y gubernamental. Concentrar las preparaciones de los aspirantes en centros dominados por el gobierno y que funcionen a modo de previa selección, es lo que se aprecia en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que no oculta lo perseguido.

Derivar la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal en estos momentos, suprimiendo o limitando la acción popular, con un Fiscal General del Estado imputado y sostenido contra su imagen de independencia por el gobierno, no se justifica, ni siquiera jurídicamente, a la vista de un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que mina la defensa y privatiza la fase de instrucción. El sistema ideado es bueno, pero no en su diseño concreto y menos en el momento presente, unilateralmente. No pueden reformarse estas leyes sin un debate profundo y un consenso básico, pues afectan al modelo constitucional.

El TC debería ahora dejar reposar sus decisiones, precipitadas y confusas, sobre asuntos que tienen un futuro muy oscuro en Europa. Una amnistía negociada por precio es una autoamnistía. Una amnistía negociada que favorece la corrupción (malversación), no es lo más oportuno ante la presencia de un escenario de este delito por mano de los reformadores. Una sentencia, la de los ERES, que penetra en las competencias del TS, ajenas al TC, también deja un regusto amargo. El de un tribunal que está perdiendo su prestigio y autoridad moral. Que lo tuvo y mucho. Y que tiene buenos juristas, excelentes y que deberían recuperar sus posiciones que tanto contribuyeron a reforzar el estado de derecho.

Debemos repetirlo una y mil veces. O se pone fin a esta deriva o el mañana será duro para una izquierda que se identificará con los modos de un partido, el PSOE, que merece mucho más y otros que deberían imitar más a aquella Izquierda Unida de Julio Anguita, no a este remedo de la ministra Díaz. La izquierda no puede cerrar los ojos, bajo ningún concepto. Váyanse los que la envilecen y constrúyase una alternativa diferente. Mantenerse dos años, con lo que va a ir apareciendo y que anuncia la Fiscalía Anticorrupción, solo contribuirá a hacer mayor la catástrofe. Que hable el pueblo al que tanto apelan.