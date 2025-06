Max de madrugada

Momentos previos a la XXVIII edición de los Premios Max de las Artes Escénicas Pamplona-Iruña en el Teatro Gayarre. / Europa Press

Primó el pragmatismo y TVE fue a lo seguro, emitiendo la 28 edición de los Premios Max en la madrugada. Es decir, cumpliendo con su compromiso con la cultura, sí, pero sin descuidar en absoluto su espíritu competitivo. Así, en primer término, a las diez de la noche, se aferró el cine clásico exhibiendo nuevamente Doce hombres sin piedad para después, una vez terminado el drama y habiendo arañado unas importantes décimas para el cómputo global de audiencias de la jornada, pasar a la ceremonia en diferido.

Es una pena que una gala como la de los Premios Max, que tuvo lugar en el Teatro Gayarre de Pamplona, no pueda ser vista por los aficionados en riguroso directo, en tiempo real, en el instante en que estaba desarrollándose en la capital navarra. Motivos había más que sobrados, teniendo en cuenta la escasa atención que dispensa la televisión en general al teatro.

Pero como quien no se consuela es porque no quiere, recordaremos una vez más que en el año 2003, cuando la gala se celebró en Vigo, no pudo verse a través de la televisión. Sí, aciertan quienes recuerdan que en aquella época el presidente del gobierno de la nación era José María Aznar.

Para continuar consolándonos pensemos que Vigo será la sede de la trigésima ceremonia de los Premios Max, el 3 de junio de 2027, y que en esa ocasión las cámaras de TVE sí estarán allí. ¿O alguien lo duda? Por otro lado, de qué nos quejamos si la gala de los premios Talía, que concede la Academia de las Artes Escénicas, se emitió en directo las dos veces que hasta la fecha se ha celebrado. Y que los premios Ceres, mientras duraron, también llegaron a nuestros hogares en riguroso directo.