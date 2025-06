El plaer de narrar amb el cor a la mà / INFORMACIÓN

Fa uns anys vaig tindre la sort de donar vida a la meua primera criatura de paper amb el meu primer llibre: Conversa amb Bernat Capó. Un regal immens que em va fer el meu professor Joan Borja arran d’un treball de classe sobre aquest escriptor i que finalment es va convertir en un llibre únic amb aquell títol tan especial. I, com no, amb el regal d’una amistat inquebrantable amb ell i amb la seua família Borja Cortés.

Anys després, la vida —o millor dit Joan— em va tornar a brindar una oportunitat de fer una altra conversa, aquesta vegada amb un autèntic especialista en la literatura popular de la nostra terra: Alacant i la seua comarca. Una rara avis en aquest camp tan sovint oblidat i, per això mateix, tan valuós.

Parle de l’escriptor, novel·lista i rondallista Ximo Caturla, i de mi mateixa, ja que vaig tindre el privilegi de compartir amb ell el procés de creació d’aquest llibre, Conversa amb Ximo Caturla, com qui assaboreix el seu plat preferit, cuinat per la seua iaia: un plaer inesborrable i inacabable. La seua dona, sempre disposada, convertia cada trobada a casa seua en una vetlada encara més agradable, fent del procés una experiència càlida i familiar.

El que més em va impressionar de Ximo és la coherència absoluta entre la persona, el professor, l’escriptor i el narrador de rondalles. Sempre sostingut per la seua família, un pilar fonamental en la seua vida, en la seua obra novel·lística i rondallística.

Si la llengua és el seu estendard, que defensa i promou allà on pot, allò que més em commou d’ell és la devoció amb què retroba i preserva les rondalles, perquè mantinguem viva la nostra història de poble. D’aquesta passió naix el subtítol del llibre: El plaer de narrar amb el cor a la mà.

Una de les anècdotes més delicioses que m’explicà fou aquella de quan li tocava fer classe els divendres a última hora a l’institut. Davant l’atenció minvant dels alumnes, va fer un pacte: «Si esteu atents gran part de la classe, a punt d’acabar vos narraré una rondalla». I així aconseguí mantindre viva la curiositat i la il·lusió, fins i tot en aquell horari impossible. Perquè Ximo té, efectivament, el plaer de narrar amb el cor a la mà.

Des d’aquell moment compartim moments de complicitat, arreglant el món —que bona falta li fa— i defensant la justícia social, que també es reflecteix en el llibre publicat per la Universitat d’Alacant i que, encara hui, continua donant fruits.

Com ell mateix sap, per raons de salut no vaig poder estar present a la cloenda del curs d’ACPV on li van retre homenatge. Però hi era, a través de la veu de Joan Borja, responsable de la Càtedra Enric Valor —el gran culpable d’aquesta aventura— junt a Vicent Vidal, autor del pròleg, corrector i, sobretot, persona de saber, que va fer possible que aquest llibre vera la llum en unes circumstàncies molt difícils que mai oblidaré. Amb ells, l’inestimable Lliris Picó.

Enhorabona pel merescut homenatge, estimat Ximo. Però enhorabona, sobretot, per ser com eres, per la teua lluita diària per la nostra cultura i per recordar-nos que, a voltes, tot es pot contar millor si ho fas amb el cor a la mà.