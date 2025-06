Cantó dels actuals carrers de Daoíz i de la Porta de la Morera al 2005. / INFORMACIÓN

A la meua Tesi Doctoral (1986-1990) plantejava que la formació de la moderna ciutat d’Elx (iniciada cap al 1740, amb la construcció del Pont Vell i la Caserna de Cavalleria i el traçat del Raval de Santa Teresa) es basà en la gradual definició i redefinició de la línia separadora dels barris compactes i els camps de palmeres que, de manera contínua i contundent, envoltaven Elx pel nord, llevant i migdia (també, però dèbilment, pel ponent, on hi ha la profunda Rambla del Vinalopó). Poques ciutats europees (potser Venècia o Toledo) s’han trobat amb uns condicionants de partida tan extrems i difícils a l’hora de fer-ne una ciutat moderna.

Cantó dels actuals carrers de Daoíz i de la Porta de la Morera cap al 1890 / INFORMACIÓN

A Elx, un territori agrícola extensíssim, valuós econòmicament, amb uns vegetals grandiosos valorats universalment des de molts segles arrere per les seues característiques productives, biològiques, agràries i estètiques, un veritable «unicum» a Europa, constrenyia i limitava l’expansió urbana. Aquest enfrontament hostil entre dos territoris contigus (l’un, urbà; l’altre, rural, peri-urbà; l’un, potent, dominant, invasor; l’altre, fràgil, caduc, decadent) ha provocat, després de dos segles, el capgirament de la imatge i el significat d’Elx: de ser una ciutat envoltada per un palmerar densíssim (que inclús s’endinsava en els teixits urbans) passà a ser (en un procés encara obert i que potser no es tanque fins l’anorreament de l’adversari més feble) uns quants rodals de palmeres (escasses, damnades, inútils) envoltats per una cobdiciosa i deslleial ciutat compacta (habitatges, fàbriques, equipaments, una densa xarxa viària) no sempre ben planificada ni ordenada.

Cantó dels actuals carrers de Daoíz i de la Porta de la Morera cap al 1920 / INFORMACIÓN

Una lectura dels dos meravellosos plànols geomètrics del 1849 que dibuixà Gonzàlez permet comprovar la fossilització de la línia separadora de la ciutat compacta i els horts de palmeres quan ja els barris de Saràvia, Conrado i el Clero havien tallat i edificat tres grans horts de palmeres al set-cents, però quan no s’havien obert encara les carreteres nou-centistes ni s’havia traçat el ferrocarril, quan encara estaven descobertes quasi totes les séquies (amb la consegüent frescor ambiental que això produïa) i quan per arribar al poble s’havien de travessar els extensos i antiquíssims palmerars.

Malgrat el valor del document, és quasi impossible imaginar ara com seria aquell Elx de 1849. Al plànol veiem la Porta de la Morera, situada al sud de l’Almòrida (el call medieval dels jueus), envoltada d’horts; d’aquí eixia el Camí Vell de Santa Pola, que continuava pels horts anomenats (toponímia del 1981) del Partidor, de Sant Plàcido, de Manxon, del Cura, de Quito Escorina, Que no té Portes, del Pessetero, del Sol, de les Pereres, de Motxo i de la Coronela, fins endinsar-se, en la seua ruta cap a la mar, en les partides rurals de les Atzavares, Perleta i Vallverde.

També es pot comprovar l’exactitud de la meua hipòtesi (òbvia, d’altra banda, quan ja s’ha plantejat, com els ous de Colom i de Brunelleschi) gràcies a les fotografies preses a final del vuit-cents i principi del nou-cents per Abad, Arribas, Gonzálvez, Ibarra, Laurent, Loty, Monferval, Roisin, Thomas i tantíssims altres professionals de la imatge (forasters que ens visitaven i ens admiraven, indígenes estimadors del seu poble) que ens retrataren i que feren postals i còpies fotogràfiques.

J. Guilabert i R. Sepulcre n’han reproduïdes moltes als seus monumentals llibres, una contribució impagable al coneixement visual de l’Elx desaparegut. No hi ha gaire indrets, tanmateix, que tinguen punts de referencia arquitectònics prou clars com per a situar l’ull modern al mateix lloc que l’ull antic. Aquest és el cas de l’encreuament dels actuals carrers de Daoíz i de la Porta de la Morera on s’observa clarament el procés seguit en la transformació urbana d’Elx (exemplificada en un punt concret) durant quasi un segle i mig. La comparació és possible per la conspícua presència de la casa de l’hort de les Patades, amb una inconfusible fàbrica de maçoneria, amb pedres sense enlluir per complet, que deixa un senyal com de pisades, petges humanes sobre un sòl de terra bla (fang o arena), origen del topònim, i amb l’escut nobiliari que també tenien moltes cases d’hort, aquí formant cantonada.

Cantó dels actuals carrers de Daoíz i de la Porta de la Morera cap al 1973. / INFORMACIÓN

Sabem que els horts dels voltants foren tallats, totalment o parcial, entre 1900 i 1980 per a fer cases, fàbriques i carrers, però si observem les imatges, veiem en la primera, a la dreta, profundíssim, delimitat per la tanca de l’hort, el braçal d’Abet, que prenia (i pren) l’aigua del partidor homònim de la Séquia Major, situat un poc més arrere i que aquí, com antigament tots els canals, passava descobert, sense entubar (amb la frescor ambiental, insistesc, que això produïa arreu l’agre il·licità), que s’escurava a mà (no hi havia productes químics per assecar les herbes adventícies), i que al llarg del segle XX fou entubat (com totes les séquies); veiem l’exuberància dels horts i la ufana de les palmeres, en plena producció de dàtils i palmes; veiem els camins estrets, sense voravies, amb la calçada de terra (de fang quan plovia), sense empedrar ni asfaltar, per on, sense vehicles automòbils, només passaven carruatges, cavalcadures, bèsties de càrrega i ramats.

No convé fer ucronies (especular sobre el que podria haver passat si...) però la pregunta potser no és retòrica: ¿podia haver-se evitat aquesta desfeta tan trista, immensa i evident? Potser sí, però hauria calgut que la nostra burgesia industrial, financera i comercial hagués tingut una major sensibilitat urbana i rural, una cultura molt més universal i profunda, ben diferent de la que ha tingut històricament.

Finalment, davant aquesta destrossa (com davant les ruïnes de Roma, Cartago, Ilici o Itálica), només podem trobar consol, evitant la nostàlgia inútil, en la lamentació («Estos, Fabio, ¡ay dolor!...»). Però si mirem la destrucció actual (Banca Peral, edifici del Progrés, Cinema Capitolio, palmeres de Pere Joan Perpinyà), també en la opinió crítica. I quan els polítics (majoritàriament excloents, totalitaris, xulos, incompetents, pringats) ens intoxiquen amb els seus discursos exculpatoris, xovinistes i panxacontents, com fum de colors que ens enterboleixen la mirada i ens pertorben l’enteniment, podem també, com qui fa una pregària (així ho feien els bandejats de «Farenhait 451» en recitar de memòria els llibre prohibits), dir les paraules assenyades que ens puguen quedar vives del geni del llenguatge, del verb fet carn, com un antídot contra la ceguetat, l’oblit i la mort que ens administren.