Cerdán no parece un santo

Santos Cerdán / JOSÉ LUIS ROCA

Lo que ocurre en España resulta muy extraño con un cúmulo de circunstancias que no dejan de producirse en sesión continua como venimos diciendo. A los bulos, a la desinformación y al sensacionalismo más soez unimos ahora lo que parece la verídica historia de Santos Cerdán, en la que hay al menos otros dos simpáticos participantes. El caso Koldo con Ábalos en uno de los papeles estelares de la tragicómica y machista representación. Nunca debió producirse. Pero ahí están las actitudes y los audios. De tal forma, si hay tomate, que cada palo aguante su vela. Ya lo dijimos claramente.

La sinrazón, por una u otra razón, impone su juego y la munición no les falta a las derechas para seguir haciendo de las suyas. Ensuciar más, dar clases de anticorrupción y limpieza democrática. Los especialistas en cuestiones de manos sucias dando lecciones. Eso no impide reconocer que fallan ciertos controles administrativos y de supervisión que dan lugar a conductas indeseables. Lo del ya exsecretario de Organización del PSOE es uno de los últimos ejemplos. No sabemos si habrá más individuos de esa especie.

Esto del cobro de supuestas mordidas, de adjudicaciones de obras públicas o de posibles anomalías en contratos de la trama es una de las peores cosas que han surgido últimamente. Y ahora un poco más con este hombre. Corruptos y corruptores, las grandes empresas que se llevan el gato el agua. Otros asuntos del vecino de enfrente fueron tapados, si bien Sánchez reaccionó pronto y le puso en la calle. Vale pedir perdón, aunque no es suficiente. La legislatura está en el aire y cualquier escenario es factible. Lo vienen buscando los depredadores y santurrones políticos con sus memeces.

Hoy tienen otra presa entre sus fauces gracias al obsequio de Cerdán, que no parece un santo. Son necesarios hechos y que la comisión de investidura haga su tarea si se pretende que haya un importante giro a lo social con rumbo hacia 2027 y como manera de contrarrestar el despropósito. El Gobierno está en riesgo y no se sabe si la idea de mejorar la vida de las personas es suficiente o no. ¿Qué ha ocurrido y hasta dónde llega esta cuestión que no admite contemplaciones? Al menos, una auditoria externa, una reestructuración del PSOE y una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados son imprescindibles si se quiere imponer tolerancia cero contra la corrupción. Ni hacer fáciles concesiones al vecino, ni se debe poner la mano en el fuego por nadie.

Feijóo disfruta, se frota las garras y tiene su dictamen encima de la mesa. «No es el caso Koldo. Es el caso Sánchez», argumenta interesadamente. Sin ninguna credibilidad lleva pidiendo elecciones inmediatas desde el primer día. Hoy más que ayer y menos que mañana. Entre la basura de corte golpista y algunas realidades inasumibles por acción u omisión, lo tenemos claro. La crisis del PSOE es palpable en este momento. Reinan las sospechas y la desconfianza. Porque el algodón de la UCO es contundente. Bruselas investigará los contratos financiados con fondos de la UE y tomará medidas si procede.

Cuando no son pitos de pega, son flautas de verdad. Por supuesto, la campaña de acoso y derribo de las derechas, por frentes variados, seguirá su ruta, cuyo pistoletazo de salida viene de atrás. La hondura o no del escándalo no se conoce todavía. Puede pasar de todo en una u otra dirección. ¿Disminuirá algo la tormenta o los truenos serán más potentes? Todo apunta a que los relámpagos no terminan y a que las verdades a medias y el cinismo, por parte de la oposición, continuarán. De eso se trata. Asaltar la Moncloa las dos derechas y poder deteriorar así los derechos de la clase media y trabajadora en beneficio de unos cuantos. De la flor y nata. Lo habitual y nada nuevo bajo el sol.

No sé si el «Manual de resistencia», de Pedro Sánchez, en beneficio de los avances progresistas, económicos y sociales, y como forma de frenar a los ultraconservadores, seguirá aguantando el tipo o se lanzará la toalla a la lona antes o después. La fragmentación de la izquierda no invita a adelantar elecciones hoy. O sea, es necesario caminar por la vía de los compromisos adquiridos y ventilar la casa a diferencia, hemos dicho, de otros que han intentado tapar siempre su corrupción. Aún les queda abundantemente, por cierto, y sorprende que den clases de honestidad a todas horas.

La crisis de partido puede suponer una crisis de Gobierno, pues las políticas no están claras en medio del ruido, y la marcha adelante del proyecto no es fácil. ¿El presidente tiene los días contados y no es muy previsible remontar el vuelo? No se sabe. El centroizquierda socialista aparece débil y los socios de investidura quieren sacarle jugo a la situación. ¿Plantear una cuestión de confianza y ganarla para afrontar lo que quede de legislatura con un equipo renovado? ¿Por qué no presenta el PP una moción de censura? ¿Sería un balón de oxígeno para Sánchez? ¡Claro! No la apoyaría ni Dios. Esta es la «política que sirve» del PP. En fin, lo que ocurre en España resulta muy extraño con un cúmulo de circunstancias que no dejan de producirse en sesión continua.